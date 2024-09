Andrea San Martín muestra prueba de videollamada que le hizo Deyvis Orosco hace un mes: “Conmigo no juegues”

Andrea San Martín muestra pruebas de la videollamada que le hizo Deyvis Orosco: “Conmigo no juegues, yo soy transparente”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ estuvo enlazada la modelo Andrea San Martín, quien ha causado revuelo al revelar detalles sobre una videollamada que recibió de Deyvis Orosco el pasado 3 de agosto de 2024. En su conversación con Magaly Medina, la empresaria explicó los motivos.

Y es que, Orosco intentó contactarla por WhatsApp a través de una videollamada, pero ella decidió no responder en ese momento. La razón principal de su decisión fue el horario de la llamada, que era cerca de las 10 de la noche, y el hecho de que se encontraba en compañía de su actual pareja y por respeto a él no respondió.

Para validar su declaración, San Martín mostró pruebas de esta interacción, incluyendo un pantallazo que demuestra la videollamada no contestada. Según la modelo, Deyvis le envió un mensaje pidiéndole que lo llamara de vuelta tras no recibir respuesta. “Estaba con amigos y mi pareja en ese momento, así que consideré que la hora era inapropiada y, por respeto a mi relación, decidí no contestar”, explicó Andrea.

En su declaración, Andrea San Martín manifestó que se sintió incómoda con la forma en que el cumbiambero maneja su imagen pública frente a las cámaras y su comportamiento en privado. Según ella, Orosco cuida meticulosamente su imagen pública y actúa de manera diferente cuando no hay testigos. “Me incomoda que él tenga una actitud diferente cuando no hay cámaras presentes. Frente a las cámaras, mantiene una imagen intachable, pero en privado, su comportamiento es otro”, afirmó.

Andrea también destacó que, a pesar de la falta de interacción pública y los gestos evasivos de su expareja cuando se le pregunta sobre ella, el cantante intentó contactar con ella de una manera que consideró inapropiada. “Me parece irrespetuoso que alguien que no mantiene una relación cercana te haga una videollamada y te pida que lo llames, especialmente cuando es una persona casada”, agregó.

Andrea San Martín no quiere malos entendidos

En su conversación, la exchica reality Andrea San Martín también reflexionó sobre su relación pasada con Deyvis y cómo el ambiente del espectáculo la llevó a entender mejor estas dinámicas. Según ella, la videollamada y el mensaje del artista parecían una forma de llamar la atención y demostrar su influencia. “Creo que la videollamada y el mensaje de ‘llámame’ fueron una forma de jactarse y mostrar su poder”, comentó a Magaly.

Por último, la modelo enfatizó que su intención al hacer pública esta información es aclarar los rumores y mostrar su transparencia. “No me gusta que se malinterpreten las cosas. Si me encuentro con alguien en un evento, lo saludo, pero no me gusta que se juegue con la percepción pública para generar controversia”, concluyó.

Andrea San Martín revela la verdad de su separación de Deyvis Orosco

Hace poco, Andrea San Martín desentrañó los detalles de su inesperada separación con Deyvis Orosco, revelando que la ruptura fue un proceso lleno de incertidumbre y falta de comunicación.

Andrea San Martín explicó que, por problemas personales y laborales, se mudó temporalmente a la casa de su tía en Miraflores. A pesar de seguir como pareja, no vivir juntos afectó su relación, lo que eventualmente llevó a un distanciamiento entre ambos.

“Nunca terminamos. Nunca tuvimos la conversación. Cuando él me pide para regresar a la casa, yo ya no estaba tan segura de lo que sentía por él [...] Decidí no volver a la casa y es ahí donde perdemos comunicación. Me dio un beso de despedida ‘mi amor, nos vemos mañana’ y al día siguiente no me contestó más el celular”, recordó en diálogo con diario Trome.

Andrea San Martín revela que Deyvis Orosco la llamó. (Foto: Captura de IG)