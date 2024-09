“Sigrid Bazán muestra la miseria que tiene”, señaló congresista Martha Moyano ante declaraciones sobre Alberto Fujimori

Martha Moyano critica a detractores de Alberto Fujimori. Luis Paucar / Infobae Perú

La congresista de la bancada Bloque Democratico Popular, Sigrid Bazán, se pronunció el último miércoles 11 de septiembre tras la muerte del expresidente Alberto Fujimori, y envió un contundente mensaje que poco agradó a los simpatizantes del partido naranja. A través de su cuenta de X, la parlamentaria de izquierda tildó de dictador, asesino y corrupto al fallecido exlíder.

“Murió el dictador, asesino y corrupto de Alberto Fujimori. Se fue sin pagar un sol de reparación civil, sin pedir perdón y en libertad gracias a un indulto ilegal. Su legado de corrupción, violaciones de derechos humanos y autoritarismo no se borran con su muerte”, publicó en su cuenta de X.

Sin embargo, el escrito no fue bien recibido por el entorno más cercado del exatócrata y rápidamente generó una ola de respuestas de indignación y rechazo. Una de las primeras en pronunciarse al respecto fue la actual congresista de Fuerza Poppular, Martha Moyano, quien calificó de “miseria humana” lo dicho por Bazán Narro.

La parlamentaria se pronunció tras lo dicho por su colega de izquierda. (Foto: Captura/Composición)

“Es una forma de pensar, pero cuando toman una forma de opinar en esta coyuntura, simplemente muestran la miseria que tienen como humanos. Esa persona, que es Sigrid Bazán, como otras, simplemente muestran la miseria que tienen como humanos”, indicó la parlamentaria naranja a la prensa.

En la noche que se anunció su muerte, Moyano dedicó un escueto mensaje en sus redes sociales hacia el exdictador, en el que agregó una frase conmovedora. “Las palabras nunca alcanzan, cuando lo que hay que decir desborda del alma” Gracias por tanto y perdón por tan poco… Ya descansa en paz el León”, publicó.

“Tienen veneno en el alma”

Quien también se pronunció al respecto fue la excongresista de Fuerza Popular, Lourdes Alcorta, quien arremetió contra los cibernautas, políticos y personalidades que utilizaron sus redes sociales para referirse por la muerte del popular “chino”.

Lourdes Alcorta brindó declaraciones desde el velorio de Alberto Fujimori. | Canal N

“Esto debe servir, aunque son narrativas, para dejar los odios. yo he visto en las redes mucha gente con gestos políticos, pero también odios viscerales que solamente tienen en el alma gente miserable, gente perversa, frustrada, que tiene solamente veneno en el alma. No sé cómo pueden vivir con tanto odio para decir las barbaridades que han dicho. Eso debe quedar de lado. En la vida hay gestos políticos para todo. Cada cosa tiene su momento. [...] No se puede vivir con tanta basura en el alma. La miseria humana de algunas personas hay que dejarlas de lado”, sentenció.

Keiko debe postular a la presidencia

Alcorta no desaprovechó la oportunidad para referirse al futuro político de Fuerza Popular, cuya lideresa es Keiko Fujimori. Al ser consultada sobre este tema, la exlegisladora indicó que la dinastía naranja debe continuar con el proyecto que dejó el exdictador.

Kenji y Keiko Fujimori reaccionan cuando llegan al Ministerio de Cultura, donde se exhibirán los restos de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori. REUTERS/Gerardo Marin

Asimismo, señaló que Keiko tiene la responsabilidad de sacar su partido adelante, imaginando que ella va a postular a la presidencia, “con todo el derecho que le corresponde hacerlo”.

“En el Perú hay tres partidos: el partido aprista que tiene 100 años y tiene una historia republicana en este país, Acción Popular y Fuerza Popular. Fujimori ha dejado un legado, ha dejado un pueblo fujimorista, la gran bancada del Congreso siempre ha sido Fuerza Popular”, remarcó.

Murió debiendo S/ 57 millones de reparación civil

Cabe precisar que el exdictador falleció sin pagar ni un sol de los S/ 57 millones que debía al Estado por tres hechos: el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su ex asesor.

Según informó la Procuraduría, este monto también incluye los intereses por el no pago de la reparación civil que impuso el Poder Judicial por los casos ya mencionados.

Si bien es cierto que la Procuraduría inició un proceso de embargo, luego que el Congreso aprobó que se le entregue una pensión vitalicia, esto no llegó a efectuarse.