Migraciones emitió alerta para Andrés Hurtado, pero no para Roxana del Águila: ¿quién es y de qué se le acusa?

El conductor de televisión Andrés Hurtado, la fiscal Elizabeth Peralta, el empresario Javier Miu Lei y el testigo protegido Iván Siucho fueron objeto de una alerta informativa emitida por la Superintendencia Nacional de Migraciones ante su posible salida del país. La sorpresa de la advertencia es que no se haya incluido a Roxana del Águila, exjefa del organismo, quien también ha sido mencionada en la trama de presuntos sobornos y trámites exprés.

En una extensa entrevista concedida a Beto a Saber, la empresaria Ana Siucho mencionó que su hermano, el futbolista Roberto Siucho, fue uno de los beneficiados bajo la gestión de Del Águila. Ante la fuerte revelación, la exfuncionaria se pronunció en redes sociales y defendió su labor. En el mensaje, sostuvo que “la distorsión maliciosa y difamatoria involucrando mi buen nombre, trayectoria y reputación como funcionaria, en hechos colaterales ilegales en los que no soy parte; tendrán que ser investigados y sancionados”.

Además, mencionó que “la atención de una solicitud y el reclamo por la demora la solicitud de un ciudadano es su derecho. El ser atendido en el marco de la ley es una obligación y no un delito”. Ante las posibles reuniones que habría tenido con el excómico, mencionó que “un almuerzo no me hace cómplice o parte de negociaciones de otra índole e inimaginables para mí”.

Documento de Migraciones

Como se recuerda, de acuerdo a las declaraciones de la también esposa de Edison Flores, el futbolista Roberto Siucho necesitaba con urgencia viajar a China y debía agilizar su proceso de desnacionalización, ya que ese país no acepta la doble nacionalidad; por ello, contactó a Hurtado, quien se jactaba de tener “mucha influencia” en entidades del Estado.

“Cuando Roberto le comenta lo que necesitaba hacer, Andrés le dice: ‘No te preocupes, anda un día a mi casa y solo lleva un Don Pérignon’. Le presenta a Roxana (del Águila) y ella le ayuda en el proceso para que deje de ser peruano y logre ser chino”, relató Siucho. “Él fue donde Andrés Hurtado un lunes, y el jueves o viernes dejó de ser peruano. Lo logró en tiempo récord”, agregó.

De acuerdo con la acusación, Roberto agradeció la ayuda y preguntó cuánto debía por el favor, a lo que Hurtado respondió: “Nada, porque a mí no me costó”. Sin embargo, agregó: “Cuando te necesite para mis labores sociales, no me des la espalda”. Roberto accedió. A las semanas, la figura televisiva se comunicó con el futbolista ya para pedirle ayuda social.

“No quiero decir la cifra exacta, pero fue una cantidad fuerte que dio mi hermano”, indicó Siucho. “Mi hermano (para ese entonces) ya no estaba en el Perú. El señor Andrés le pedía colaboraciones a Roberto, era constante, no tengo el número pero fue constante. Tan es así que Roberto le dice: ‘Tío, no tengo la cantidad que me estás pidiendo, pero tengo un carro. No lo uso, te lo doy, véndelo y tienes el dinero’. Esa fue la razón por la cual el carro, un BMW, pasa a Andrés Hurtado, no fue una delicadeza. Ese carro más o menos está valorizado en hasta 33 mil dólares”.