Dina Boluarte reafirma que en Venezuela sí hubo fraude electoral: “La política del Gobierno no cambia”

Luego de los cuestionamientos a la postura del gobierno peruano sobre las elecciones del 28 de julio en Venezuela, que surgieron en el contexto del cambio de ministro de Relaciones Exteriores, la presidente Dina Boluarte se pronunció este viernes desde Lima para reafirmar que sí hubo fraude electoral y que el Perú no apoyará la dictadura de Nicolás Maduro.

Durante la inauguración de una escuela del Bicentenario en el Cercado de Lima, la jefa de Estado indicó que la salida de Javier Gonzáles-Olaechea de la Cancillería no afecta la posición del gobierno. “Cuando cambiamos algunos ministros en el gabinete es porque queremos dar más punche en la ejecución, y si sale un ministro o más ministros, la política del Gobierno no cambia, es una: atender las necesidades de la patria. Y también, no cambia en cuanto a nuestra política de exterior”, mencionó.

En esa línea, volvió a hacer un llamado al régimen de Maduro para que muestre las actas electorales. “Nuestra posición sobre lo que está pasando en el hermano país de Venezuela es firme y no ha cambiado. Hemos exigido que las autoridades electorales y el gobierno venezolano presente las actas— el que nada debe, nada teme—, ánfora por ánfora, voto por voto, que se cuenten. Si la oposición ha presentado las actas en el internet y dan como ganador de la oposición (Edmundo Gonzáles), entonces que muestre el gobierno las actas para de una vez dejar cerrada esa situación”, manifestó.

“La política exterior sigue en pie, firme y fuerte, no vamos a ser parte de un fraude electoral, no vamos a apoyar a ningún gobierno dictatorial. Somos un país democrático, somos un país que respeta el estado de derecho”, añadió.

Posiciones confusas en el Gobierno de Perú

Las declaraciones de la presidenta peruana se dan luego que el nuevo canciller Elmer Schialer adoptara una posición un tanto ‘tibia’ sobre las elecciones en Venezuela. La situación llamó la atención en el Congreso y en la ciudadanía porque el nuevo ministro afirmó que en el gobierno de Dina Boluarte, “estamos a favor de que los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos” y, posteriormente evitara llamar “presidente electo de Venezuela” a Edmundo Gonzáles y “dictador” a Nicolás Maduro.

Más luego, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que Edmundo Gonzáles no puede ser llamado presidente electo de Venezuela, dando a entender que la postura que había tomado el hoy exministro Javier Gonzáles-Olaechea no correspondía a la voluntad del gobierno peruano.

“No puede ser el presidente electo. Nosotros no tenemos ningún ninguna comunicación oficial del Estado peruano reconociendo esa condición para el señor González Urrutia, no la tenemos. Lo que hemos pedido es que se haga un reconteo porque entendemos además que tiene que ser dentro del marco del proceso electoral donde se tienen que revisar esas actas, donde se tiene que recontar, donde tiene que haber una participación de los países” indicó.

¿Qué dijo el excanciller Javier Gonzáles-Olaechea?

En una entrevista pasada con RPP Noticias, el exministro de Relaciones Exteriores del Perú mencionó que “es evidente que la voluntad de fraude existe. Más o menos de un conteo inicial del domingo ya estaban en las pantallas [y] la diferencia era más de 30 puntos a favor del señor González, lo cual era irreversible. Y el señor González es el presidente electo de Venezuela”, sostuvo.

Asimismo, manifestó que desde el gobierno de Dina Boluarte se contemplaba la posibilidad de considerar al régimen de Maduro como un “gobierno de facto” desde 2025, año en que iniciaría la continuidad del régimen chavista.