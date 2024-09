Natalia Málaga se pronuncia tras dar su versión a las autoridades sobre la denuncia del hijo de Eva Ayllón

La exvoleibolista fue consultada por las cámaras de los programas de espectáculos, tras su salida de la sede del Ministerio Público, en Surco | Willax

El conflicto entre Natalia Málaga y Francisco García Ayllón parece estar llegando a su fin. Luego de que se hiciera pública la denuncia del hijo menor de Eva Ayllón a la mánager de la artista, muchos han esperado conocer la versión de la exdeportista. Aunque ha mantenido su silencio, se supo que no acudió a su primera citación del proceso legal, por lo que se esperaba que esta vez sí lo hiciera.

Según dio a conocer ‘Amor y Fuego’, el documento de su citación expresaba que esta vez se requería su presencia obligatoria en la Sede del Ministerio Público. En caso no lo hiciese, el siguiente llamado sería bajo apercibimiento, por lo que la exmundialista se hizo presente.

“Reprogramar por única y última vez la declaración de la investigada Natalia Málaga Dibós, para el día 4 de setiembre del 2024 a las 14:30 horas, a efectos que deponga su descargo materia de investigación con presencia obligatoria de su abogado de libre elección, el mismo que se llevará a cabo de manera presencial en las instalaciones de este Despacho Fiscal. Bajo apercibimiento de emitir pronunciamiento con lo que obra en la carpeta fiscal”, expresó el comunicado.

Natalia Málaga fue citada por segunda vez a rendir su manifestación tras denuncia del hijo de Eva Ayllón.

Luego de poco más de dos horas conversando, finalmente el abogado de la parte acusadora salió y también la amiga de Eva Ayllón. Natalia Málaga tuvo paso ligero y se fue rápidamente hacia el vehículo que la esperaba en la puerta del lugar para evitar hablar con la prensa.

En su salida, brindó una escueta declaración y lejos de mostrar enojo o distancia con la prensa, como algunas veces lo ha hecho, en esta ocasión solo atinó a decir: “Estoy tranquila”. Esta sería una muestra de que el proceso está avanzando cómo lo esperaba.

Natalia Málaga rompe su silencio tras dar su versión en denuncia de Francisco García.

Natalia Málaga asegura que rayó el auto de Francisco por un tropezón

Este miércoles 4 de septiembre, Natalia Málaga se presentó ante el Ministerio Público para ofrecer su declaración respecto a la denuncia interpuesta por Francisco García, hijo de la cantante Eva Ayllón. García ha acusado a la exvoleibolista de rayar su automóvil y el de su pareja en varias ocasiones. Durante la audiencia, Málaga admitió haber causado los daños, aunque insistió en que estos fueron producto de un accidente.

Julio César Barrenechea, abogado de García, compartió detalles de la audiencia con el programa ‘América Hoy’. El letrado reveló que se presentaron pruebas contundentes, incluyendo un video en el que se observa a Natalia Málaga utilizando un objeto punzocortante para rayar el vehículo de la pareja de García. Ante la evidencia, la exvoleibolista reconoció que es “posible” haber cometido el acto.

A pesar de la admisión, Natalia Málaga intentó minimizar su responsabilidad al alegar que los daños al automóvil de Jessyca Patricia Zerraga Torres fueron accidentales. Según su versión, el 27 de marzo de 2024, tropezó y cayó sobre el coche, lo que provocó las rayaduras.

Natalia Málaga testificó tras la denuncia del hijo de Eva Ayllón.

Barrenechea explicó que “después de dos horas y media terminó la diligencia. La señora Natalia ha reconocido que es posible que le haya podido causar daños a los vehículos de mi patrocinado. Sin embargo, refiere que se ha tropezado. Esa habría sido la razón”.

Por otro lado, el abogado del hijo de Eva Ayllón comentó que la acusada está dispuesta a asumir los pagos que corresponden a los daños que causó. Explicó que reconoce el rayón en el auto de la novia del denunciante, pero que no existen pruebas sobre el otro vehículo.

“Se le preguntó si estaría dispuesta a reparar los daños, ella dice que sí estaría dispuesta, pero del vehículo en el que se ha probado que tiene un rayón. Ella reconoce [el rayón] de la novia, pero no reconoce el de Francisco porque dice que no hay videos que prueben que ella haya ocasionado algún daño. No hubo ninguna actitud de disculpa”, resaltó en su descargo.