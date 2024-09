Julián Zucchi, su rol como padre soltero, su relación con Priscila Mateo y el regreso a los escenarios

El actor conversó con Infobae Perú a poco de estrenar su unipersonal 'Una noche con Julián Zucchi' | Infobae Perú

Julián Zucchi tuvo un año complicado en medio de los escándalos en los que se vio envuelto con su expareja y madre de sus hijos, Yiddá Eslava. A raíz de este tema, el argentino tomó muchas decisiones, como alejarse de la televisión, de sus proyectos y hasta de las redes sociales.

Sin embargo, unos meses más adelante, Zucchi ha decidido dar un nuevo paso profesional y presenta un unipersonal llamado ‘Una noche con Julián Zucchi’ en donde explora sus 40 años de vida y 30 años de carrera artística. En este espacio, evidenciará los cambios en la vida de una persona con todos estos años y también algunos aspectos personales que lo han llevado hasta donde está.

Frente a ello, el argentino conversó con Infobae Perú abrió su corazón en diversos aspectos de vida. Ahora lleva una vida de padre soltero, ha decidido mantener sus relaciones personales en privado y resalta que el Perú es su hogar, pese a que muchos intentaron que se fuera.

Su nueva vida como ‘Padre Soltero’

En parte de la presentación de su unipersonal, Julián Zucchi revela que hablará de su nueva etapa como padre soltero, sobre ello, en conversación con Infobae Perú, el argentino revela que es una nueva experiencia a la que le ha costado mucho adaptarse, pero que ha aprendido a quererla.

“Aprendí a enamorarme de esta nueva etapa, al inicio me costó mucho adaptarme, estar lejos de mis hijos, no dormir con ellos todas las noches, fue duro, pero hoy estoy aprendiendo a aprovechar más los momentos. A veces cuando tienes todos los días algo, cuando no lo puedes tener lo valoras el triple”, comenta emocionado.

Por otro lado, resalta que ahora le dedica tiempo de calidad, a diferencia de cuándo vivían juntos. Asegura que ha aprendido a separar sus horas de trabajo para no tomar el celular cuando está con ellos.

“Los momentos que estoy con mis hijos los disfruto al máximo todo lo que puedo. Es mejor unas horas bien jugadas, bien disfrutadas que 24 horas cada uno en su lado. Valoro tiempo de calidad, más que el tiempo que compartimos bajo un mismo techo. Los días que me toca estar con mis hijos, esos días no existo. Esos días no estoy para nadie, no atiendo el teléfono, fue un aprendizaje nuevo”, comenta.

La decisión de volver a los escenarios

Julián Zucchi confiesa que este unipersonal estaba preparado para marzo; sin embargo, el enfoque era diferente. Después del escándalo, evidenció que lo que había escrito no era lo correcto y más se asemejaba a una catarsis. Por eso, ahora que decidió retomarlo, estuvo sometido a varios cambios, entre ellos tomarlo como una celebración de su vida.

“En marzo lo escribí y me di cuenta de que lo hice lo enojado. Estaba atravesando algunas situaciones de la vida que me hicieron estar molesto con los medios. Era un show que era un desfogue. Lo reescribí. Se iba a llamar ‘Papá soltero’, pero después decidí hacer una única función para hacerlo como una celebración”, acotó.

Sin embargo, la decisión de retomar a escena, también lo somete a la crítica pública, a los comentarios buenos y malos. Sobre ello, menciona que está preparado para todo, pero tiene claro que pondrá límites.

“Lo pensé mucho, fueron varios meses de pensarlo. Cuando cancelé el show en marzo no estaba preparado para hacerlo, si hoy decido hacerlo es porque estoy preparado. Estoy volviendo a someterme a gente que no opine como yo. Me agarra más maduro, sabiendo donde son mis límites, donde me tengo que hacer respetar y donde puedo entrar a la chacota”, acotó en conversación con Infobae Perú.

Su actual relación con Priscila Mateo

Respecto a la relación con la madre de sus hijos, se mostró muy escueto y afirmó que no ahondaría en el tema. Pese a todo el conflicto en público, dejó en claro que mantienen una relación de dos padres. “Son procesos, la gente sabe que no soy falso. Hay cosas que me gustan arreglarlas en privado. Tenemos una relación de padres de dos niños hermosos y los dos intentamos hacer lo mejor en esa figura”, acotó.

En esa línea, se animó a hablar un poco de su vida privada. Actualmente, mantiene una relación amorosa con Priscila Mateo, con quien fue ampayado en más de una oportunidad. Sin embargo, afirma que ha decidido mantener su romance en privado.

“Hoy estoy cuidando mucho lo que es mi vida con la gente que se acerca a mi vida. Se ha lastimado a mucha gente innecesariamente que ha sido parte de mi entorno, puntualmente hablando de Priscila, han sido muy duros con ella. Han sido injustos”, comentó en un inicio.

Tras ello, recordó los comentarios que recibió su pareja, pero expresó que mientras ambos tengan acuerdos, no les importa lo que digan los demás. “Era nuestra tercera salida y querían que le ponga un título a la relación. Hay acuerdos entre personas que si les hace bien a ambos los de afuera no tienen por qué meterse. Prefiero manejar ciertos aspectos de mi vida de forma privada y no dar más detalles”, afirmó.

Continuará su vida y carrera en Perú

Luego de todo el escándalo mediático, Julián Zucchi también se tomó un tiempo para volver a Argentina y estar más tranquilo, pero ahora el actor ha dejado en claro que se queda a vivir en nuestro país, pues no está dispuesto a separarse de sus hijos.

“Yo amo a este país y creo que no hace falta que lo diga en palabras porque lo he demostrado muchas veces. Siempre defiendo a Perú. Tengo dos hijos peruanos que no me puedo ir de este país, ni aunque me quieran echar de este país no me voy a ir porque tengo a mis hijos acá y jamás voy a estar lejos de eso. La gente que me ha querido desterrar de este país sepan que no me voy a ir porque tengo dos hijos peruanos y me voy a quedar acá”, dejó en claro el argentino.

‘Una noche con Julián Zucchi’

El próximo viernes 13 de setiembre, Julián Zucchi presentará su unipersonal llamado ‘Una noche con Julián Zucchi’ con el que celebrará sus 30 años de trayectoria y sus 40 años de vida atrasados. Además de hablar de su historia personal, el argentino también nos dará una perspectiva de cómo ha cambiado el mundo durante estas cuatro décadas.

“Es un show muy especial para mí porque estoy celebrando todo lo que me tocó vivir. Con comedia, hablo no solo de mí, sino de como cambió en mundo en estos 40 años. Las distintas épocas, lo que es ser un papá soltero. Me gusta sanar con comedia”, comenta sobre este proyecto.

El evento se llevará a cabo en el Centro de convenciones Bianca de Barranco ubicado en Av. Miguel Grau 135, Barranco. Las entradas están a la venta en Teleticket.

