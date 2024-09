Todo el pan del Perú deberá prepararse con granos andinos por ley: el ambicioso plan que Midagri impondrá hasta 2035

Ángel Manero anuncia inversión para la producción de granos andinos (Congreso)

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) alista un proyecto de ley que obligará a todas las panaderías del Perú a incluir un porcentaje de granos andinos, que podría ir entre el 1% y 1,5%, en la harina utilizada para la preparación del pan. La propuesta, que revolucionará la industria de la panificación en nuestro país, tendrá una vigencia de 10 años.

Durante su presentación ante la Comisión Agraria del Congreso, el ministro Ángel Manero manifestó que dicha medida busca reactivar la industria de los granos andinos y garantizar un flujo de demanda que la haga sostenible.

Según un estudio de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública S.A.C (CPI), la población peruana compra de 5 a 12 panes por día.

“Esto es una prioridad importante. Estamos destinando S/75 millones el próximo año para mejorar la productividad y calidad de los granos andinos. Pero, también sabemos que no se trata solo de mejorar estos aspectos, porque llegado el momento habrá más quinua y el precio caerá nuevamente. Se necesita dinamizar la demanda”, relató.

El pan francés, una de las variedades más consumidas por los peruanos en el desayuno, podría fortificarse con granos andinos en el corto plazo. - Crédito: DIFUSIÓN

Ante el grupo de trabajo, el ministro Manero indicó que el uso de granos andinos en la harina del pan será obligatorio desde la entrada en vigor de la ley, aunque reconoció que podría resultar “polémico” para los panaderos que atienden el mercado nacional.

“Vamos a requerir apoyo del Congreso. Tenemos una propuesta legal para que sea obligatorio que, en la panificación, cada pan que se consuma en el Perú tenga un pequeño porcentaje de granos andinos”, aseveró el ingeniero agroindustrial.

Aunque Manero no especificó una fecha de inicio exacta para la presentación del proyceto, el dispositivo podría encaminarse bajo el nuevo modelo de promoción agraria que busca Midagri en 2025, tras la aprobación de un presupuesto histórico de más de S/3.300 millones para el agro.

“Yo sé que no es lo apropiado obligar a la industria a hacer esto, pero es necesario. Queremos hacerlo por 10 años, porque se necesita dinamizar la oferta de granos andinos e impulsar su producción en toda la región andina. Esto redundará en un directo beneficio sobre los pequeños productores”, señaló.

Cabe precisar que, actualmente, ya se utilizan granos andinos en la producción de pan en el Perú, tal como quinua, tarhui, kiwicha, cañihua y maíz morado, entre otros. De prosperar el proyecto, podría comenzar a regir desde 2025.

“Sabemos que es polémico obligar a la industria a usar 1% ó 1,5% de granos andinos en la harina que se le vende a las panaderías, pero es algo que vamos a proponer y esperamos el apoyo de la Comisión Agraria y del Congreso para que se pueda concretar”, finalizó el ministro.

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Angel Manero

¿Es posible obligar el uso de granos andinos en la panificación?

Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), aseguró para Infobae Perú que la medida resultaría inviable legal y económicamente. Según el titular del gremio panadero, no se puede, por mandato de la Constitución, obligar a los productores

Además, Pantoja señaló que no existe suficiente oferta de granos, como la quinua, para atender una reforma a esa escala. Por el contrario, recordó que el sector privado ha lanzado ya iniciativas similares, como el pan con maíz morado -de chicha morada- con Sierra y Selva Exportadora.

“Se busca llamar la atención de la manera más fácil. No se nos ha llamado para dar nuestra opinión, pero la la propuesta se cae porque no habrá producción para cubrir la demanda. El expresidente Alan García ya sacó un pan popular con cáscara de trigo, que también fracasó porque la gente no lo consumía”, refirió.

El titular de Aspan aseguró que los panaderos del Perú le han propuesto al Midagri la implementación de un “bono pan”, cuya fórmula incluye quinua. La idea sería repartir una tarjeta entre la población más vulnerable.

“Pedimos que se hagan pilotos para que se vean los costos. Pero, si el proyecto es obligatorio, no alcanzará la quinua, se tendrá que importar desde Bolivia o México, eso ya pasó. Exhortamos un debate con el Gobierno peruano, es vergonzoso que siempre nos llaman para hacer pruebas, pero no se toma en cuenta nuestra opinión”, finalizó el especialista.

La plantación de la quinua roja es una de las actividades más comunes en estas comunidades. (Foto: Infobae/ Yuriko Cabeza)

La industria del pan en el Perú

Un estudio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que recoge datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2021, señala que, en Lima Metropolitana y Callao, el consumo de pan francés representa el 57,9% del total, siendo el tipo de pan más consumido en la región, según los datos disponibles.

Sin embargo, en otras regiones del país, el consumo de este tipo de pan no supera el 30%, destacando la sierra rural como la zona con el menor consumo de pan francés, con solo un 7,9%. En general, el consumo de pan ha experimentado variaciones notables en las diversas regiones de Perú entre 2009 y 2021.

En la costa urbana, el mayor consumidor de pan en el país, el consumo per cápita ha disminuido gradualmente desde 2009 hasta 2021. En 2009, el consumo per cápita era de 25,8 kg, reduciéndose a 21,4 kg en 2021. Esta tendencia decreciente también se observa en la costa rural, donde el consumo pasó de 20,15 kg per cápita en 2009 a 17,53 kg per cápita en 2021.

Por otro lado, en la sierra urbana, el consumo de pan se mantuvo bastante constante durante los últimos 12 años, oscilando entre 24,1 y 25,21 kg per cápita. No obstante, en 2021 se produjo una disminución considerable, situándose en 21,9 kg per cápita. En contraste, la sierra rural mostró una tendencia opuesta hasta 2019, aumentando el consumo de 9,09 kg per cápita en 2009 a 13,18 kg per cápita en 2019. Desde entonces, ha habido una leve disminución, alcanzando 12,22 kg per cápita en 2021.

En la selva urbana, el consumo de pan ha mostrado una reducción gradual desde 2009 hasta 2017, pasando de 18,72 a 15,59 kg per cápita. Sin embargo, en 2018, hubo un leve incremento a 16,25 kg per cápita, manteniéndose constante en los últimos años. Por otro lado, la selva rural ha presentado un aumento en el consumo de pan, pasando de 9,35 kg per cápita en 2009 a 11,22 kg per cápita en 2021, siendo esta la región con menor consumo de pan per cápita en comparación con las demás.

Finalmente, en Lima Metropolitana y Callao, se observa que el consumo de pan ha sido relativamente estable desde 2009 hasta 2019, variando entre 20,5 y 24,51 kg per cápita. Sin embargo, en los últimos años, ha experimentado una leve disminución, llegando a 19,73 kg per cápita en 2021.

El arte del panadero cobra vida mientras las manos expertas trabajan la harina con pasión. En esta panadería local, el pan se convierte en una deliciosa obra maestra. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los granos andinos del Perú?

Según datos de Midagri al 2023, en el Perú se cultivan diversas especies de granos andinos, principalmente, la quinua, kiwicha, cañihua y tarhui. En el año 2022, la superficie cosechada de estos granos andinos ascendió a 89.141 hectáreas, lo que generó una producción total de 142.610 toneladas. De este modo, la Sierra andina es la principal zona productora en que destacan los departamentos de Puno, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Apurímac y Ancash.

Uno de los más importantes es la quinua (eventual ingrediente del pan peruano), cuya producción ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, con un aumento de la superficie sembrada y los rendimientos en varios departamentos.

Según datos recientes, durante el período de 2018 a 2022, la producción de esta valiosa semilla creció a una tasa promedio anual del 7,1%. En concreto, los departamentos de Cusco y Junín destacaron con incrementos del 24,9% y 19,1%, respectivamente. Esta expansión refleja un compromiso significativo con el cultivo de un alimento considerado esencial para la seguridad alimentaria y la economía rural en estas áreas.

Además, la tasa de crecimiento de la superficie cosechada de quinua también muestra progresos, aunque a un ritmo más moderado del 1,7% anual. En este contexto, sobresalen Junín con un incremento del 10,6%, seguido por Arequipa (7,0%), Cusco (5,8%) y Apurímac (5,2%). Estos aumentos en la superficie cultivada reflejan esfuerzos concertados para aprovechar al máximo el potencial agrícola de estas regiones, diversificando así sus cultivos y mejorando sus bases económicas.

Sin embargo, no todos los departamentos han avanzado a la misma velocidad. Puno, uno de los principales productores históricos de quinua, ha experimentado un crecimiento más lento, con una tasa anual de apenas 0,7%. Esta menor expansión podría estar asociada a desafíos locales, tales como limitaciones en infraestructura agrícola, acceso a mercados o variabilidad climática que afecta el rendimiento de los cultivos.

Asimismo, departamentos como Arequipa, Apurímac y Ayacucho han mostrado incrementos variados en su producción de quinua con tasas anuales de 8,8%, 8,7% y 6,4%, respectivamente. Estas cifras ponen de manifiesto diversos niveles de adopción y éxito en la implementación de técnicas agrícolas mejoradas y el acceso a recursos que potencian la productividad de la quinua.