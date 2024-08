Activista denuncia torturas con plantas de ortiga contra niños awajún en Bagua: MIMP anuncia investigación del caso

El joven denunció que estas acciones obedecerían a razones homofóbicas. (Video: Tiktok/@eunerkc)

Euner Kajekui, un activista awajún de la comunidad LGBTIQ+, denunció actos de agresión y tortura hacia dos niños en Bagua, Amazonas, quienes fueron castigados con ishanga, una ortiga tropical, medida que habría sido aplicado con la intención de “corregir su comportamiento”.

Las publicaciones realizadas por el joven pusieron en evidencia las acciones emprendidas por personas adultas, las cuales obedecerían a razones homofóbicas.

Atentado contra los niños y adolescentes

Kajekui, quien brindó su testimonio y refirió haber experimentado personalmente castigos similares, advirtió que el método tradicional de aplicar ishanga puede causar hasta cuatro días de intenso dolor debido al enronchamiento, ardor y picazón que produce.

Estos efectos adversos se agravan aún más con la forma inhumana en que estos castigos son exhibidos en videos. De acuerdo al activista, la aplicación de estas agresiones físicas se mantiene vigente en la comunidad awajún de Bagua, lo que evidencia una respuesta punitiva hacia comportamientos considerados inadecuados por ciertos sectores.

En tanto, un sector de la población refirió que el uso de ishanga de esta forma es una práctica ancestral que tiene sus raíces en ciertas zonas del país. No obstante, activistas y defensores de los derechos humanos argumentan que su empleo en contextos modernos y bajo justificaciones discriminatorias constituye una forma de maltrato y abuso infantil.

MIMP se pronuncia sobre el caso

Luego de la difusión de la denuncia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) utilizó sus redes sociales para pronunciarse respecto a este caso y, así, rechazo cualquier tipo de violencia contra nuestras niñas, niños y adolescentes.

“El MIMP ha tenido acceso a un video que está circulando en redes sociales, en el que se muestra castigos físicos a niños en una comunidad indígena de nuestro país. Estamos tomando medidas para identificar el lugar de los hechos y a los posibles afectados, con el fin de intervenir y contribuir a su protección”, expresó en su cuenta oficial de Twitter.

Finalmente, recordó un dato clave obtenido en la Encuesta Nacional Sobre Relaciones Sociales (Enares) del 19: en el Perú, el 58,5% de la población adulta tolera o justifica el castigo físico a niñas, niños y adolescentes, una realidad que debe ser revertida por el bien de las infancias.

Rechazan tortura contra niños y adolescentes

En diálogo con TV Perú, la abogada especialista en familia Claudia Zumaeta dejó en claro que los hechos denunciados conforman agresiones que superan las prácticas tradicionales y, por ende, pueden ser sancionadas por la ley porque producen un daño en los menores.

“Exponerlo a ese peligro con el consentimiento de los padres también es un delito. ¿Y cuál es su agravante? La agravante es que es un menor de edad y el interés superior del niño se cuida, tiene que prevalecer en nuestro país”, detalló.

Otra de las organizaciones que se pronunció en contra de lo ocurrido fue Promsex, quien publicó un comunicado para “rechazar tajantemente los actos de violencia expuestos en recientes videos que circulan en redes sociales, que evidencian graves violaciones a los derechos de integridad, desarrollo y bienestar de niños y niñas indígenas de la comunidad chikais en Amazonas”.

De acuerdo a lo expresado, estos hechos solo buscan ‘corregir’ conductas que no se ajustan a los estereotipos de género, además de que constituyen delitos. “El castigo físico, la humillación y el sufrimiento no tienen justificación y no pueden considerarse ‘prácticas ancestrales’. Estas acciones son impulsadas por discursos de odio de sectores religiosos”, concluyó.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, puedes comunicarte de forma totalmente gratuita a la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas” durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

También tienes la opción de acudir a uno de los CEM, que se especializan en ofrecer “atención integral y multidisciplinaria” para sobrevivientes. Estos cuentan con asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atienden de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a.m. a 4.15 p.m., mientras que los que se hallan en comisarías funcionan las 24 horas del día. Para más información, comunícate al (01) 419 7260.

Por su parte, el Servicio de Atención Urgente (SAU), al que se te derivará si corresponde, se encarga de brindar atención inmediata a las víctimas de violencia de género, a la par que contribuye en el acceso de justicia, protección y recuperación.

Finalmente, para los casos de situaciones de riesgo o violencia en las relaciones de enamoramiento o noviazgo, se puede solicitar información y orientación psicológica para ti o las personas afectadas a través del Chat 100, mediante el siguiente enlace.