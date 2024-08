Génesis Tapia confirma embarazo y Kike Márquez pide perdón por infidelidad: “Mi bebé lucha por vivir”

Génesis Tapia confirma embarazo y su esposo pide perdón por infidelidad. (Captura: @kikemarquez24)

Fuerte y claro. La modelo Génesis Tapia sorprendió a sus seguidores con un emotivo comunicado en el que anuncia el final de su matrimonio tras ocho años de relación. A través de sus redes sociales, Tapia expresó su profundo agradecimiento a sus seguidores por el apoyo que ha recibido en estos momentos tan complicados, y compartió los difíciles momentos que está atravesando tanto a nivel personal como familiar.

Asimismo, la exchica reality confirmó públicamente que está embarazada y que su bebé está luchando por sobrevivir, mientras atraviesa un momento extremadamente difícil en su vida personal, y que medio de esta crisis dejó claro que su matrimonio con Kike Márquez ha llegado a su fin.

“Quiero agradecer a todos mis seguidores por el amor que me brindan en estos momentos donde más los necesito. Después de 8 años de matrimonio, entiendo que esto llegó a su fin. Se vienen para mí momentos muy difíciles; mi bebé está luchando por vivir y yo estoy luchando por pegar mis pedazos”, escribió Tapia en un conmovedor mensaje.

La exbailarina también anunció que procederá con un divorcio por conducta deshonrosa y que planea interponer demandas de alimentos y por violencia psicológica en contra de su todavía esposo. Además, mencionó que por orden médica deberá permanecer internada en la clínica, pero aseguró que, a pesar de la adversidad, siempre encontrará la manera de salir adelante por el bienestar de sus hijos.

“Es un proceso duro, pero por mis hijos siempre encontraré la manera de levantarme de mis cenizas. Gracias por todo”, concluyó en su comunicado.

Kike Márquez pide perdón a Génesis Tapia por infidelidad

Por su parte, Kike Márquez, tras la difusión de imágenes en el programa de ‘Magaly TV La Firme’ que lo muestran ingresando a un hotel con otra mujer, utilizó sus redes sociales para admitir su infidelidad y pedir perdón públicamente a su esposa y a su familia. En su mensaje, Márquez reconoció que su comportamiento fue inapropiado y que se siente profundamente avergonzado y arrepentido.

“Tras las imágenes de Magaly, acepto mi error; no fue una conducta adecuada ir con esta señorita a dicho hotel. No pasó nada, no tuvimos intimidad, pero eso no justifica mi error. También estaba escribiendo de una manera que no es adecuada a otras chicas, y me siento muy apenado”, confesó Márquez.

En su comunicado, el esposo de Génesis Tapia expresó su tristeza por haber perjudicado a su esposa y al bebé que están esperando, prometiendo que hará todo lo posible para reparar el daño causado. “Quiero pedir perdón a mi esposa, a mis hijos, y voy a hacer lo humanamente posible para poder restaurar todo, y sé que de la mano de Dios lo podré hacer”, finalizó.

Lourdes Morales afirma que tuvo intimidad con Kike Márquez

Kike Márquez, esposo de la ex chica reality Génesis Tapia, se encuentra en el centro de la controversia luego de que se revelara su infidelidad. Las imágenes que evidencian su traición fueron transmitidas por el programa de Magaly Medina, mostrando a Márquez ingresando a un hotel junto a una joven de 18 años, con quien mantuvo un encuentro clandestino. Este escándalo ha generado un gran revuelo, especialmente porque Génesis Tapia confirmó recientemente que está embarazada y atraviesa un delicado estado de salud.

Según lo revelado este 29 de agosto, Kike fue captado recogiendo a la joven Lourdes Morales en el aeropuerto para luego dirigirse a dos diferentes hospedajes. En uno de estos lugares, se habría producido el encuentro íntimo que Márquez inicialmente intentó minimizar, aunque finalmente aceptó públicamente su error.

(Captura: Magaly TV La Firme)

La joven, que admitió que Márquez se había contactado con ella a través de Instagram ofreciéndole ser su representante como mánager, señaló que tras insistentes llamadas y mensajes, él la convenció para que se encontraran. Aunque Lourdes mencionó que inicialmente rechazó la oferta laboral, el esposo de la exchica reality continuó contactándola, afirmando que estaba en una relación, pero que atravesaba problemas con su pareja.

El escándalo estalló cuando la joven relató cómo, tras recogerla del aeropuerto, este la llevó a un primer hospedaje, donde no se sintió cómoda debido a las malas condiciones de la habitación. Entonces, decidieron ir a un segundo hotel, donde finalmente se quedaron. Aunque el empresario ha intentado minimizar la situación afirmando que “no pasó nada” entre ellos, la joven admitió que tuvieron un encuentro íntimo de 20 minutos en la habitación.

Esposo de Génesis Tapia es captado entrando a hoteles con otra mujer. (Captura: Magaly TV La Firme)