Génesis Tapia fue internada de emergencia por atentar contra su vida por ampay de Kike Márquez: “Estaría embarazada”

Magaly Medina reveló que le llegó esta información al chismefono | Magaly TV La Firme

Lamentable. Este 29 de agosto, la modelo Génesis Tapia fue ingresada de emergencia en la clínica San Gabriel, ubicada en San Miguel, tras una crisis de salud severa que, según informes, estaría relacionada con un intento de atentar contra su vida. La noticia fue expuesta por Magaly Medina en su programa ‘Magaly TV La Firme’, quien reveló detalles alarmantes sobre la situación de la exchica reality.

Según la periodista, recibió información al ‘Chismefono’ que Tapia habría sido admitida tras ingerir una cantidad significativa de sedantes, lo que llevó a los médicos a realizarle un lavado gástrico.

Magaly explicó en su programa cómo se enteraron de la hospitalización de Génesis Tapia. “Luego nos hemos enterado de que el día de hoy Génesis Tapia fue ingresada a la clínica San Gabriel. Esto fue por una información que nos llegó al ‘Chismefóno’. Nosotros llegamos a la clínica y pudimos ver al esposo Kike Márquez a eso de la 1 de la tarde, quien estaba en la recepción de la clínica,” relató Medina.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Además, se reveló que, de acuerdo con los análisis médicos, la exchica reality se encontraría embarazada de seis semanas, lo que añade una capa adicional de complejidad y preocupación a su ya delicado estado emocional. La conductora también abordó la gravedad de la situación médica de Tapia, aclarando la información obtenida.

“Al ‘Chismefóno’ nos ha llegado mucha información, alguna que no vamos a difundir, porque si bien es cierto, a veces nos pasa unos documentos que parecen legales y ciertos, pero no, no nos compete a nosotros dar esa información. Pero lo que sí nos ha llegado es que ella habría ingresado porque habría ingerido una cantidad determinada de sedantes y habrían tenido que hacerle un lavado gástrico. También nos han informado que, según los análisis del médico que la ha tratado, ella estaría embarazada de 6 semanas,” añadió Medina.

Al parecer, la crisis de salud de Tapia sigue a la reciente exposición del ampay que involucra a su esposo, Kike Márquez, con una joven de 18 años. La figura de ATV presentó en su programa un reportaje que muestra a Márquez en una situación comprometida con una mujer a varios hoteles.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Génesis Tapia ya había anunciado su separación de Kike Márquez

En agosto de 2023, Génesis Tapia, excompetidora de ‘Bienvenida la Tarde’, reveló que su matrimonio de más de 7 años había llegado a su fin y que estaba en proceso de iniciar los trámites de divorcio. A través de sus redes sociales, Tapia expresó con firmeza: “Soy especialista en recoger mis pedazos y volver a unirlos”, recibiendo un fuerte apoyo por parte de sus seguidores.

“Quiero comunicar que después de siete años de matrimonio con el Sr. Segundo Enrique Márquez Arévalo, mi matrimonio está irremediablemente destruido. Nos verán juntos porque tenemos dos hijas pequeñas, una de ellas con complicaciones de salud y su ausencia puede afectar su proceso de recuperación. Me toca secarme las lágrimas y luchar por los que amo sola, como siempre lo he venido haciendo. Quiero dejar en claro que, sentimentalmente, me encuentro en proceso de divorcio. No diré más del tema”, detalló la futura abogada en un comunicado.

Esposo de Génesis Tapia es captado entrando a hoteles con otra mujer. (Captura: Magaly TV La Firme)