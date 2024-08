Laura Bozzo muestra su nuevo rostro tras someterse a tratamiento de rejuvenecimiento y responde a las fuertes críticas

Laura Bozzo habla de su operación a su rostro. América TV

Laura Bozzo vuelve a ser el centro de atención, esta vez no por sus comentarios polémicos o sus enérgicos debates en la pantalla, sino por un tratamiento rejuvenecedor al que se sometió recientemente en su país natal, Perú.

A sus 73 años, Laura Bozzo dejó en claro que la edad no es un obstáculo para sentirse joven, y decidió compartir su experiencia con sus seguidores en redes sociales, generando una ola de comentarios tanto de apoyo como de críticas.

Laura Bozzo y su renovado look

Laura Bozzo, quien celebró su cumpleaños número 73 el pasado 19 de agosto, sorprendió a sus fans al mostrar su rostro rejuvenecido tras someterse a un tratamiento con colágeno en Perú. Según relató en una entrevista con el programa de espectáculos ‘La Mesa Caliente’, el procedimiento consistió en la inyección de colágeno, así como en la colocación de hilos debajo de la piel para levantar su rostro.

Laura Bozzo causa revuelo al lucir nuevo rostro. Televisa/ IG

“Aviso. No me he cortado nada. Esto es un tratamiento rejuvenecedor en el que te inyectan colágeno para activar unas células. Recién se va a ver en una, o dos semanas, el resultado”, explicó Bozzo.

Además de la inyección de colágeno, la conductora también se sometió a un tratamiento dental para mejorar su sonrisa. “También me puse los dientes. Me veo distinta porque yo ya tenía los ojos muy caídos. Yo veía mis ojos ya de vieja y dije: ‘Esto está horrible, horroroso’. Me dolió un poco porque yo no usé anestesia”, detalló Laura Bozzo bastante emocionada ante la atenta mirada de las conductoras mexicanas.

Laura Bozzo luce su nuevo rostro. IG

Su respuesta a las críticas

Como era de esperar, la transformación de Laura Bozzo ha desatado una avalancha de comentarios en redes sociales. Algunos seguidores la han elogiado por su valentía y por compartir abiertamente su experiencia, mientras que otros han sido más críticos, cuestionando su insistencia en no aceptar los signos naturales de la edad. Incluso, un cierto grupo de detractores ha llegado a burlarse duramente de la polémica figura.

Ante ello, la conductora peruana aseguró sentirse rejuvenecida y orgullosa del resultado de su tratamiento. En su cuenta de Instagram, Bozzo compartió una serie de fotografías mostrando su nuevo look, acompañadas de un mensaje en el que defendió su decisión de someterse a estos procedimientos.

“A mí no me vengan con pend***das que ‘hay que envejecer con dignidad’. Me siento joven, nunca pasaré de los 50. Sufro de transedad a una semana de mi tratamiento con el mejor médico en Perú. Obviamente maquillada. De acá directo regreso para ponerme plasma en las rodillas. La edad está en el espíritu, nunca lo olviden”, escribió.

Laura Bozzo también señaló que este cambio no es solo una cuestión de estética, sino que también forma parte de sus planes para participar en la próxima edición de ‘La casa de los famosos All Star’, un reality show que se espera sea todo un éxito en México el próximo año. “Estoy preparándome para ‘La casa de los famosos All Star’ el próximo año que será la locura total. La segunda parte del tratamiento sí me haré un corte”, adelantó.

Laura Bozzo aclara que nunca pasará de los 50 años. IG

A pesar de estar en la mira pública, Laura Bozzo señaló que se mantiene firme en su decisión de no recurrir a cirugías más invasivas, criticando a aquellas celebridades que optan por transformaciones radicales. “A mí no me gustan las artistas que se cambian la cara y que después parecen otras personas. Eso a mí me parece horrible. ¿Para qué quiero yo eso?”, expresó fiel a su estilo.

Laura Bozzo aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres, especialmente a aquellas que, como ella, ya han pasado la barrera de los 70. “Quiero transmitir ese mensaje a las mujeres: que no sientan que los años las van a acabar. Eso no. Hay que ponerles vida a los años”, sostuvo.

En medio de la controversia, lo que queda claro es que Laura Bozzo sigue siendo un tema de conversación relevante, y su última transformación la ha consolidado aún más en la palestra.