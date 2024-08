Christian Cueva y Pamela Franco evidencian posible romance en redes sociales

Pamela Franco y Christian Cueva muestran más evidencias de cercanías entre ellos.

El trío amoroso entre Christian Cueva, Pamela Franco y Pamela López sigue dando de qué hablar. Y es que luego de que a inicios de este año se confirmara que el futbolista mantuvo un romance clandestino con la cantante de cumbia, fue su esposa quien decidió exponerlo en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Pese a que en su momento Pamela López afirmó que se divorciaría del deportista por esta traición, pasó un tiempo y retomó su romance con él. Pero, hace un tiempo, finalmente Cueva confirmó su separación de la madre de sus hijos mediante un comunicado, el que causó mucha sorpresa.

Desde entonces, se ha especulado mucho un posible romance con Pamela Franco, pues comenzaron a aparecer muchas coincidencias que han llamado la atención. Desde apariciones en los mismos lugares en momentos diferentes, traslados de Franco en vehículos de Cueva en el norte del país y más.

Sin embargo, todo parece indicar que la pareja quiere dejar atrás las especulaciones y darle rienda suelta a su amorío. Esta vez, quedó en evidencia que Christian Cueva y Pamela Franco han decidido seguirse en redes sociales, con lo que podrían evidenciar que hay algo más que una amistad entre ellos.

Anteriormente, habían marcado total distancia asegurando que no pasaba nada entre ellos, pero parece que quisieran dejar atrás las especulaciones y mostrar el amor que habrían estado ocultando todo este tiempo.

Pamela Franco y Christian Cueva comenzaron a seguirse en Instagram.

Hasta el momento, ninguno se ha pronunciado al respecto, pero las especulaciones sobre un romance entre ambos continúa vigente. Incluso, había trascendido que la semana pasaba iban a oficializar su romance, pero esto nunca sucedió.

Pamela Franco aclaró su vínculo con Cueva y se refirió a la denuncia de Pamela López

Luego de que se difundieran las imágenes en las que se ve a Christian Cueva y Pamela Franco dándose románticos besos en una fiesta y abrazados, casi confirmando su romance, las cámaras de ‘América Hoy’ fueron a hablar con la cantante para consultarle sobre el tema.

En un inicio, le preguntaron sobre si tenía alguna opinión sobre la denuncia que le interpuso Pamela Franco a Christian Cueva por violencia física y psicológica. Al respecto, la artista chimbotana marcó distancia y mencionó que no tiene nada que ver en esta situación, por lo que prefería no opinar.

Pamela Franco habló sobre su relación con Christian Cueva. (Foto: Captura de IG)

“En algo tan delicado, mi opinión está de más porque yo no tengo nada que ver en esto. No me quieran poner en el medio de esta situación. Estoy sobrando aquí”, comentó en un inicio.

Tras ello, sentenció todo tipo de agresión, aunque no se dirigió directamente al caso de Pamela López. Aclaró que lo único que le importaba era su hija.

“Una agresión siempre estará mal, pero no quiero referirme a nadie porque estoy segura de que lo tomarán a mal. Prefiero mantenerme al margen... yo me seguiré dedicando a mis cosas y a mi hija”, mencionó también.

Pamela Franco dejó en claro que siempre se dará una oportunidad en el amor cuando le preguntaron por Christian Cueva. Composición Infobae Perú

Finalmente, fue consultada sobre su posible relación con Christian Cueva. Sobre este tema, Pamela Franco dejó a la imaginación de los reporteros lo que quieran creer de ella. “Ustedes están asumiendo algo, pero bueno, no diré más”, comentó en un inicio.

Tras ello, explicó que no está pensando en nada más que su hija y su trabajo, dejando de lado los escándalos. “Por todo lo que pasa me enfocaré en mi hija y mi trabajo. Lo demás sale fuera de mí ahora”, sentenció.