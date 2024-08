Brunella Horna explota contra Eva Ayllón por no defender a su hijo: “No me imagino que mi madre no me apoye”

Brunella Horna en contra de Eva Ayllón: "Yo apoyaría a mi hijo". (Captura: América Hoy)

Fuerte y claro. En la edición del 27 de agosto del programa ‘América Hoy’, una de las conductoras, Brunella Horna no ocultó su asombro y desacuerdo ante la postura expuesta de la reconocida cantante Eva Ayllón, quien ha sido criticada por no defender públicamente a su hijo, Francisco García frente a su amiga Natalia Málaga.

Todo ello, tras un polémico incidente en el que la exvoleybolista, amiga cercana de Ayllón y manager, fue acusada de dañar la propiedad de García y su pareja. Durante su intervención en el programa, la exchica reality expresó lo que muchas madres podrían sentir al estar en una situación similar, luego de los comentarios de Ethel Pozo.

“Es difícil de entender para todas las que somos madres, ponernos en esa situación y no darle el apoyo a tu hijo, pero sí darle a la persona que es tu mejor amiga, compañera. Es muy difícil de entender qué podría estar pasando por la cabeza de la gran Eva y yo para no darle respaldo a su sangre, a lo que más amamos en esta vida,” manifestó la hija de Gisela Valcárcel, claramente sorprendida por la actitud de la artista nacional.

Brunella Horna en contra de Eva Ayllón: "Yo apoyaría a mi hijo".

Frente a ello, la conductora continuó, subrayando lo que ella considera un deber ineludible para cualquier madre: apoyar a sus hijos, independientemente de las circunstancias. “Por lo que haya pasado, el motivo que haya pasado, para mí siempre tiene que defender una madre o un padre a su hijo. Yo no me imagino que mi madre no me apoye, así esté correcto o no esté correcto lo que esté haciendo,” afirmó.

Pozo hizo un paralelismo con su propia experiencia como madre, destacando que, aunque se puede corregir a un hijo cuando se equivoca, es crucial apoyarlo públicamente. “Yo entiendo, Brunella, que tú, al igual que yo, le damos el apoyo a nuestros hijos. Si está equivocado, lo corregimos y lo hacemos entender. Pero públicamente lo defiendo a él,” enfatizó, reforzando la idea de que el apoyo familiar es fundamental.

Como se recuerda, todo salió a la luz, cuando Francisco García instaló una cámara GoPro en su vehículo, para descubrir quién le habría rayado su carro y el de su enamorada en varias oportunidades. Al revisar las imágenes, el músico descubrió que la responsable del daño era Natalia Málaga. Al confrontarla, Málaga respondió con desdén, diciendo: “Yo también tengo fotos y no sé cómo decirlo a tu mamá”, una respuesta que dejó entrever la falta de arrepentimiento o disculpas por parte de la deportista.

Brunella Horna en contra de Eva Ayllón: "Yo apoyaría a mi hijo". (Captura: América Hoy)

¿Qué dijo Natalia Málaga?

En medio del escándalo que involucra a Francisco García y el presunto daño a su propiedad, Natalia Málaga, quien ha sido señalada como responsable de los incidentes, ha mantenido un perfil bajo y no ha ofrecido explicaciones claras sobre lo sucedido. A pesar de la atención mediática y las críticas, Málaga ha evitado pronunciarse públicamente, dejando a la opinión pública en suspenso.

El proceso legal sigue su curso, y la fiscalía ha citado a Málaga en dos ocasiones para que brinde su declaración. Sin embargo, la exvoleibolista no se presentó en la primera citación y ha solicitado una reprogramación de la segunda, alegando que se encuentra de viaje en París. Esta situación ha generado incertidumbre, ya que la falta de una respuesta concreta por parte de Málaga ha dejado a muchos a la espera de una resolución definitiva del caso.

El abogado de Ayllón expresó su preocupación por la actitud de Málaga frente a la citación. “La señora Málaga ha sido citada en dos oportunidades a concurrir. La primera no fue, la segunda ha dicho que está de viaje en París y que la reprogramen. Entonces, la fiscalía por última vez la está citando para los siguientes días. Y esperemos que brinde su declaración, que pueda dar una explicación sobre qué cosa y lo que ha sucedido y, sobre todo, por qué lo ha hecho,” señaló el abogado, subrayando la importancia de que Málaga aclare su versión de los hechos.

Eva Ayllón rompe su silencio tras la denuncia de su hijo Francisco a Natalia Málaga