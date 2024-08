Natalia Málaga habría amenazado a hijo de Eva Ayllón al denunciarla por rayar su auto: “Eva está molesta”

Natalia Málaga habría amenazado a hijo de Eva Ayllón al denunciarla por rayar su auto. (Captura: Poco Floro) 1

En el episodio de estreno de su podcast ‘Puro Floro’, los periodistas John Tirado y Gianfranco Pérez discutieron la denuncia presentada por Francisco García Ayllón, hijo menor de la reconocida cantante Eva Ayllón, contra la exvoleibolista Natalia Málaga.

Según la denuncia, inicialmente fue registrada por el hijo menor de la criolla y su nuera Jessica Zegarra en una comisaría debido a múltiples rayones en su carro. Sin embargo, este tema ha escalado a un problema judicial, llevando el asunto a la fiscalía.

Durante el podcast, se leyeron partes de la denuncia para proporcionar más detalles: “Denuncia Francisco García Ayllón, hijo de Eva Ayllón, y en la denuncia, figura dirigido a Natalia Málaga por el delito contra el patrimonio, daños a su vehículo, y los daños ocasionados estarían valorizados en 2.000 soles contra la persona Natalia María Málaga Dibós. La misma que el 7 de marzo a las 4: 28 causó daños materiales. Dos rayones a su vehículo, en mención con un objeto punzocortante a la altura de la puerta del copiloto”, se lee en la primera denuncia.

“O sea, Natalia Málaga habría rayado la puerta del copiloto del hijo de Eva Ayllón, el motivo. Asimismo, el denunciante indica que por medio de redes sociales de WhatsApp le mandó la denuncia copia del video del momento de los daños. O sea, existe un video”, comentaron Tirado y Pérez.

Tras descubrir el clip, Francisco y su pareja encararon a Málaga, quien según la denuncia, los habría amenazado. Además, se mencionó que ‘en otras oportunidades, el vehículo también fue dañado con la misma modalidad, pero no se encontraron pruebas’. Además, los periodistas revelaron que la artista está muy disgustada por la situación ocurrida a principios de este año, pero prefirió mantenerla en privado.

“Existe un video donde Natalia Málaga está rayando el carro del hijo de Eva Ayllón. Donde se vería a Natalia Málaga rayando el carro. Y cuando se enteraron, teniendo la prueba, encararon a Natalia Málaga, el hijo y la nuera, y ella lo habría amenazado. Pero en esta denuncia también dice que en otras oportunidades también fue dañado su vehículo con la misma modalidad, pero que no encontró pruebas”, menciona la denuncia leída por los comunicadores.

Los periodistas explicaron que el abogado de Francisco García Ayllón asistió a la fiscalía para revisar las pruebas del incidente. “Este rayado de los autos ocurrió en el estacionamiento del condominio de Eva Ayllón. Sin embargo, la controversia se complica debido a que Málaga y Eva Ayllón están actualmente en Europa, dificultando el avance del proceso judicial.

Natalia Málaga: “Las burlas de mis hermanos forjaron mi carácter”

Hace poco, en entrevista con Verónica Linares, Natalia Málaga compartió aspectos íntimos de su infancia, revelando cómo las experiencias con sus hermanos mayores la ayudaron a desarrollar una personalidad fuerte y resiliente con la que es conocida.

Málaga, quien creció en una familia numerosa como la menor de nueve hermanos, recordó cómo ser la última de la fila la convertía en el blanco de constantes burlas. “Soy la última de cinco mujeres y cuatro hombres. Los cuatro hombres me tenían de ‘mantequilla’. Siempre me agarraban de ‘lorna’ y me daba cólera,” compartió. Las bromas no solo venían de sus hermanos, sino también de otros niños en su vecindario. “Con la gente de la calle era igual. Me decían: ‘Vamos a jugar a las escondidas’. Y yo decía: ‘Yo también’. Contaba hasta 50… y ya estaban jugando a la segunda escondida y no me habían venido a buscar.”

Estas experiencias no solo la entristecían, sino que la llevaron a desarrollar una gran fortaleza de carácter. “Jugaban fútbol con mi pelota, la pateaban, la botaban, la tiraban en la enredadera con espinas y la reventaban. Me iba llorando donde mi mami, salía y les gritaba a los demás, y ellos se mataban de risa. ¿Crees que me compraban otra pelota? No… Uno aprende a lidiar con las adversidades que se te presentan,” explicó la exvoleibolista.

