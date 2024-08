Premier Adrianzén respalda a ministro del Interior tras revelación de presuntos audios que lo involucran: “Él va a seguir en funciones”

Primer ministro Gustavo Adrianzén anuncia que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, seguirá en el cargo. (Video: Canal N)

La reciente revelación de unos audios ha generado una tormenta mediática en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, particularmente en torno al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien ha sido blanco de críticas y cuestionamientos.

Pese a esta controversia, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, aseguró que Santiváñez continuará en su cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.

Los audios, revelados el último domingo por el programa Cuarto Poder, muestran una presunta conversación entre Santiváñez y el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como ‘Culebra’.

En este diálogo, Santiváñez habría recibido una solicitud de la presidenta Dina Boluarte para el cierre de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), la cual estaba a cargo de investigar a su hermano, Nicanor Boluarte, y a su exabogado, Mateo Castañeda.

En respuesta a los cuestionamientos, Adrianzén aclaró que el caso está siendo investigado por el Ministerio Público y que, eventualmente, se remitirá al Poder Judicial (PJ) si se hallan pruebas suficientes. “El ministro del Interior ya ha declarado respecto a los audios. Este proceso se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio Público y, de ser necesario, llegará al Poder Judicial”, afirmó Adrianzén.

Gustavo Adrianzén respalda al ministro del Interior. | Flickr Presidencia de la República

Sin embargo, el titular de la PCM aclaró que el cuestionado ministro del Interior continuará en el cargo. “Sí, por supuesto. Lo que corresponde al poder Ejecutivo, él va a seguir en funciones”, agregó Adrianzén Olaya.

En esa línea, el premier también mencionó que el gabinete del Ejecutivo realiza una evaluación constante de sus miembros, destacando que cualquier decisión final será tomada por la presidenta Boluarte. “Evaluamos permanentemente a los ministros y la señora presidenta, como cabeza del Poder Ejecutivo, tomará las decisiones que considere convenientes”, puntualizó.

En el contexto de estas declaraciones, Adrianzén estuvo acompañado del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, en la inauguración de la Pinacoteca del Tribunal Constitucional (TC), evento que se llevó a cabo en la Casa Pilatos del Cercado de Lima y que reúne obras de las escuelas cusqueña y limeña.

Santiváñez descarta renunciar al Mininter

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha negado la autenticidad de los audios que presuntamente lo implican en un caso de abuso de autoridad y otras irregularidades. Los audios, entregados a la Fiscalía por el capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP) Junior Izquierdo, contenían una conversación en la que supuestamente se mencionaban intenciones de la presidenta Dina Boluarte de cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Ministro del Interior niega ser el de los audios aunque confirma que sí hubo reunión con el capitán Izquierdo (Exitosa)

En esa línea, el titular del Mininter afirmó que los audios están manipulados y que su voz no se encuentra en las grabaciones. En una entrevista con El Comercio, explicó que ha reconocido haber tenido una reunión con el capitán Izquierdo, pero que las grabaciones difundidas en los medios no corresponden a la realidad. “Hemos exigido la prueba fuente para poder acreditar esos audios”, señaló.

El ministro detalló que la reunión con Izquierdo se produjo el 21 de mayo en un restaurante de San Borja y que esta tuvo una duración de más de dos horas. Santiváñez agregó que “entre él y yo había una amistad, me invita al chifa en San Borja. Yo ya era ministro. Hemos compartido cerca de dos horas y media”, declaró en Exitosa.

Respecto a la duración del audio, que sería de dos horas y 15 minutos, y la entrega de la grabadora digital con la que se habría producido la grabación, Santiváñez manifestó no tener inconvenientes con que se presenten estos elementos. Adicionalmente, su abogado, Carlos Caro, está a cargo de su defensa legal y ha solicitado el audio original para verificar su contenido.

Santiváñez declaró que no renunciará a su cargo. “Soy un hombre de retos, no arrugo, no renuncio. Tengo metas y mi principal objetivo es darle la tranquilidad al país hasta que la señora presidenta de la República resuelva que alguien más puede desarrollar la labor mejor que uno”, afirmó.