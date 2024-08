Magaly Medina tilda de ‘bruto’ y ‘seudoespecialista’ a Tomás Angulo: “No tolero que justifique la violencia”

Magaly Medina tilda de 'bruto' a Tomás Angulo: “No tolero que justifique la violencia de Christian Cueva”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. La conductora Magaly Medina arremetió duramente contra el psicólogo Tomás Angulo tras una accidentada entrevista en la que ambos discutieron sobre las agresiones que Pamela López denunció haber sufrido de parte de su expareja, Christian Cueva. Medina, visiblemente molesta, defendió su postura de no tolerar justificaciones hacia la violencia contra la mujer y no dudó en calificar a Angulo como un ‘macho peruano bruto’.

Durante su programa del lunes, la periodista no escatimó en críticas hacia el comediante, refiriéndose a él como un “seudoespecialista” que no tiene idea del verdadero daño que sus palabras pueden causar. La tensión entre ambos comenzó cuando Angulo sugirió que López, al hacer pública su denuncia, podría estar maltratando a sus hijos al exponerlos mediáticamente.

Medina, enfurecida por esta postura, expresó que no puede permitir que se justifique la violencia bajo ninguna circunstancia. “Del fin de semana estaban preocupados porque saqué de mi set a Tomás Angulo, porque lo boté de aquí, porque no tolero que venga a justificar la violencia de Cueva. No puedo tolerar eso, no lo hago ni lo haré”, señaló con firmeza.

“¿Por qué hay Pamela López? Porque nos educaron así. ¿Por qué hay tanta mujer defendiendo al machista de Tomás Angulo? Porque nos educaron así. Defendemos al hombre, a nuestro hombre, al golpeador del costado, al maltratador, al que te saca la vuelta, al que nunca te respeta. A ese lo defendemos. Porque sí, pues, así nos educaron. Y ni siquiera te das cuenta. Porque cuando uno ya es adulto y uno ya crece y uno sana sus heridas y entiende uno que ese no es el comportamiento adecuado ni para ti ni para el resto de mujeres”, mencionó.

La conductora de ATV continuó su diatriba, atacando directamente al psicólogo y a quienes lo defienden: “Él puede ser psicólogo, pero también es un macho peruano bruto. Y ‘los machos peruanos brutos’ como tú, y como el resto que lo está defendiendo, es porque hemos crecido así. Desgraciadamente, te educaron para que la mujer sea un objeto cualquiera.”

La figura de ‘Magaly TV La Firme’ profundizó en el problema de la violencia de género en el Perú, destacando la alarmante cifra de 22 mil denuncias de violencia doméstica solo en los primeros dos meses del año. Señaló que muchas mujeres, especialmente las que están bajo el foco mediático, recurren a programas como el suyo para que su voz sea escuchada y para proteger su vida. “La mujer de Cueva, su voz no hubiera sido escuchada. Ella tiene que ir a un medio de comunicación, hacer sentir su voz, es la mejor forma de protegerse”, afirmó Medina.

Magaly Medina tilda de 'bruto' a Tomás Angulo: “No tolero que justifique la violencia de Christian Cueva”. (Captura: Magaly TV La Firme)

¿Qué pasó entre Magaly Medina y Tomás Angulo?

Hace poco, Magaly Medina invitó al psicólogo clínico Tomás Angulo a su programa ‘Magaly TV La Firme’ para analizar el comportamiento de Pamela López, quien ha sido víctima de agresiones por parte de Christian Cueva. La entrevista, que inicialmente buscaba comprender las razones detrás de la tolerancia de López hacia la violencia, rápidamente se convirtió en una acalorada discusión.

La confrontación surgió cuando Angulo afirmó que tanto Christian Cueva como Pamela López eran responsables de una relación tóxica y que ambos se habían hecho daño mutuamente. Estas declaraciones desataron la furia de Medina, quien acusó a Angulo de minimizar la violencia sufrida por López y de ser “machista”, un reflejo de los prejuicios de muchos peruanos.

Medina cuestionó duramente las opiniones de Angulo, sugiriendo que estaban más influenciadas por prejuicios personales que por un análisis psicológico riguroso. “Por hombres como tú hay golpeadores”, exclamó la periodista, visiblemente molesta.

