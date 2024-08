Expareja de Eva Ayllón la acusa de no apoyar a su hijo y critica a Natalia Málaga: “No puedes ir causando daño”

Expareja de Eva Ayllón se pronuncia sobre la denuncia de su hijo contra Natalia Málaga | América Hoy

El escritor y productor musical Francisco García Silva se pronunció por primera vez sobre la denuncia presentada por su hijo Francisco García Ayllón contra Natalia Málaga, manager y amiga íntima de su expareja Eva Ayllón. En una entrevista con el programa ‘América Hoy’, el compositor afirmó que la cantante criolla no ha brindado el apoyo necesario a su hijo en este proceso legal.

En primera instancia, Francisco García Silva reveló que su hijo de 33 años ha abandonado el departamento donde vivía con su madre Eva Ayllón, ubicado en el distrito de Santiago de Surco. “Mi hijo no está en mi casa, sé que en la casa de su mamá tampoco”, señaló el escritor sin entrar en detalles sobre el paradero actual del ingeniero de sonido.

Posteriormente, afirmó que Francisco García Ayllón ha evitado involucrar a su madre en el conflicto, subrayando que su disputa legal es únicamente con Natalia Málaga, a quien acusa de haber rayado intencionadamente su vehículo y el de su pareja en varias ocasiones. “Él ha cuidado y protegido la imagen de su mamá, también sus sentimientos hacia ella; el problema es con la otra persona”, sostuvo.

Francisco García Silva se pronuncia sobre el conflicto legal entre su hijo Francisco García Ayllón y Natalia Málaga. Andina

Eva Ayllón no apoyaría a su hijo

En cuanto al papel de Eva Ayllón en esta situación, García Silva expresó que desconoce la postura real de la cantante criolla, ya que—a pesar de asegurar que no ha tomado partido por ninguno de los dos—se la ha visto acompañada de Natalia Málaga durante un viaje a París.

“Yo creo que esa interrogante la tiene todo el mundo que está al tanto de la situación”, reflexionó Francisco García Silva. “Estas cosas le afectan a mi hijo, lógicamente. Yo creo que mi hijo también espera respaldo por parte de su madre en una circunstancia como esta. No lo ha apoyado”, añadió el compositor.

Francisco García Silva expresa su respaldo total a su hijo Francisco García Ayllón y critica la falta de apoyo de Eva Ayllón.

En ese sentido, Francisco García Silva dejó en claro que su hijo cuenta con todo su respaldo en el proceso legal contra Natalia Málaga, subrayando que el ingeniero de sonido le ha brindado a la exvoleibolista suficiente tiempo para disculparse por su conducta.

“Yo respaldo a mi hijo, claro que sí, él ha hecho lo correcto. Además, de los incidentes hasta el momento han transcurrido como cuatro meses, él ha dado tiempo al tiempo para que se puedan rectificar los errores y no ha sucedido nada, entonces lógicamente tiene que poner a buen recaudo su integridad personal, su dignidad y la de su hermana. Tiene que proceder de acuerdo a lo que está establecido en las leyes”, sostuvo.

Hijo de Eva Ayllón acusa a Natalia Málaga de rayar su auto y muestra sus pruebas. Captura/ATV

Expareja de Eva Ayllón cuestiona a Natalia Málaga

En otro momento, Francisco García Silva se mostró contundente al hablar sobre Natalia Málaga, la exvoleibolista que se encuentra en el centro de la disputa legal que enfrenta su hijo, Francisco García Ayllón. El productor musical dejó claro que no ha tenido ningún tipo de comunicación con la deportista.

“Yo no he conversado con Natalia, no la conozco y no tengo ningún deseo de conocerla”, afirmó la expareja de Eva Ayllón con firmeza, subrayando que su prioridad es respaldar a su hijo en la defensa de su integridad y la de su familia.

El escritor también criticó duramente las acciones de Natalia Málaga, quien ha sido acusada de causar daños intencionales a los vehículos de su hijo y su pareja. “Tú no puedes ir por el mundo causando daño a las personas”, sentenció García Silva, quien espera que las autoridades resuelvan este conflicto lo antes posible.

Francisco García Silva condena las acciones de Natalia Málaga.