Johanna San Miguel enfrentó duros comentarios en experimento social: “No la soportaba en Esto es Guerra”

La actriz Johanna San Miguel, exconductora de Esto es Guerra, ha sorprendido a sus seguidores y al público en general con un reciente experimento social que ha captado la atención en redes sociales. La actriz peruana se aventuró a salir a las calles de Lima disfrazada hablando como argentina para realizar un curioso sondeo sobre las opiniones que la gente tenía de ella.

En el video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la ex’Pataclaun’ se transformó en una desconocida y comienza a preguntar a los transeúntes qué piensan sobre la famosa ‘mamá leona’. Los resultados de esta búsqueda de opiniones fueron un mosaico de reacciones que oscilaron entre la crítica, las burlas y en algunos el reconocimiento.

Al principio del clip, las respuestas de los peatones fueron en su mayoría negativas. Algunos de ellos expresaron comentarios contundentes como “Pésima, no pasa nada, no me gusta”, “no la conozco” y “Es una odiosa, en Esto es Guerra no la soportaba”. Estas opiniones reflejaron un descontento que Johanna probablemente no había anticipado, revelando una faceta más dura del público hacia su figura pública.

Sin embargo, el experimento también tuvo su lado positivo. A medida que avanzaba la grabación, algunos transeúntes lograron reconocer a San Miguel bajo su disfraz, y dedicarle algunas palabras.

La sorpresa y el entusiasmo de estos individuos al descubrir la verdadera identidad de la entrevistadora aportaron una dosis de alegría y admiración al video. Los momentos en los que la gente se mostró emocionada al interactuar con Johanna fueron un contraste agradable frente a las críticas recibidas.

“Oh, eres Johana, qué bella”, “Claro que te reconocí”, “Como no voy a saber quién eres”, “Podemos tomarnos una foto”, “Eres la mejor”, fueron algunos de los comentarios de la artista que la cautivaron.

¿Por qué Johanna San Miguel renunció a ‘Esto Es Guerra’?

La despedida de Johanna San Miguel de Esto es Guerra fue un momento cargado de emociones. La conocida ‘Mamá Leona’ se despidió del reality show durante uno de los juegos del espacio nocturno, con lágrimas en los ojos y un mensaje de gratitud hacia el público y sus compañeros. “No pensaba hacerlo en este momento, pero las circunstancias me obligan a dar un paso al costado. Muchas gracias por todo el tiempo compartido”, dijo, dejando claro que su decisión había sido difícil.

San Miguel, quien formó parte del reality durante 10 años, con algunas pausas, reveló que su renuncia se debía a motivos personales. “Los motivos son absolutamente personales. He sido parte de esta gran familia desde el inicio y siempre llevaré conmigo el título de ‘Mamá Leona’”, expresó, sin entrar en detalles sobre las razones específicas detrás de su desvinculación.

La noticia de su salida generó diversas especulaciones entre los seguidores del programa y los medios de comunicación. Las razones detrás de su decisión no estaban del todo claras hasta que, al día siguiente, la conductora Magaly Medina ofreció su perspectiva en el programa Magaly TV, la firme. La periodista de ATV sugirió que el agotamiento físico y emocional podría haber jugado un papel crucial en la decisión de San Miguel. “Todos los que hacemos televisión en vivo diariamente sabemos que es agotador y en algún momento nuestro cuerpo pide descanso. El estrés de la presión, del trabajo y del rating es una carga bastante fuerte de soportar”, comentó Medina.

