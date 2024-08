Magaly Medina se burla de Tomás Angulo luego de fuerte discusión en su programa: “Vive tus cinco minutos de fama”

Magaly Medina se burla de Tomás Angulo luego de fuerte discusión en su programa. ATV.

Magaly Medina se pronunció la noche del 23 de agosto, en su programa, luego de la acalorada discusión que tuvo con el psicólogo Tomás Angulo, a quien invitó para analizar lo sucedido entre Pamela López y Christian Cueva.

La conductora de espectáculos se reafirmó en su posición y comentó que no permitirá que minimicen a una mujer agredida como es la esposa del futbolista, quien fue agredida en innumerables oportunidades por el padre de sus hijos.

“Incluido mi invitado de ayer, para tratar de limpiar a Cueva todos son capaces de defender los argumentos más absurdos y este es mi programa y mi set. Y si alguien va a venir a querer tirar por los suelos la versión de una mujer golpeada creo su lugar no es este set, es en la calle”, dijo.

Debido a la fuerte pelea verbal, muchos seguidores de Medina respaldaron y defendieron a Tomás Angulo porque no le permitieron explicar su punto de vista y fue agredido verbalmente, pues la conductora lo calificó de ser una persona machista. Ante ello, la figura de ATV comentó que no hará caso a esos comentarios porque no lo ha hecho a lo largo de su carrera en televisión.

“Hace mal, aquellos que están poniendo comentarios y hablan, yo no les hago caso. Nunca les he pedido a ninguno de ustedes, señoras que ven porque les gusta mi programa y a los que ven porque les gusta odiarme, criticarme. Yo nunca les he pedido su opinión sobre cómo conduzco o llevo mi programa en estos 27 años... Lo llevo como a mí me nace de adentro, como es, acá no hay hipocresía, yo soy así...”, expresó.

Luego se refirió a su conversación con el psicólogo clínico Tomás Angulo y comentó que ojalá se haya beneficiado con la exposición que le ha dado en su programa.

“Hay que dejar que Angulo viva sus cinco minutos de fama, pobrecito estaba tan venido a menos, por lo menos ahora tendrá público en su show porque en su consultorio no creo”, dijo.

Magaly Medina se burla de Tomás Angulo luego de fuerte discusión en su programa. ATV.

¿Qué ocurrió entre Magaly Medina y Tomás Angulo?

Magaly Medina invitó a su programa al psicólogo clínico Tomás Angulo para analizar el comportamiento de Pamela López, al ser víctima de agresiones físicas y verbales por Christian Cueva. Además, para comprender los motivos por los cuales soportó la violencia durante tanto tiempo. Sin embargo, lo que comenzó como una conversación tranquila entre la conductora y el psicólogo terminó en una acalorada discusión.

Durante la entrevista, Tomás Angulo afirmó que tanto Christian Cueva como Pamela López son responsables de una relación tóxica y ambos se han hecho daño mutuamente. Esta declaración provocó la furia de Magaly Medina, quien lo acusó de ser “machista” como lo son los peruanos promedio y de minimizar la situación de violencia sufrida por Pamela.

“Ok, dale de alma, pero por donde realmente psicológicamente es, no porque tus prejuicios sociales de peruano macho promedio hace que opines así”, afirmó. Medina cuestionó que la crítica de Angulo parecía estar más influenciada por prejuicios personales que por un análisis psicológico riguroso. “Por hombres como tú hay golpeadores”, dijo la conductora, visiblemente molesta.

Ante ello, Tomás Angulo defendió su postura y rechazó las acusaciones de Medina, explicando que su análisis se basaba en la observación de la relación entre Cueva y López. Y ante los calificativos de la polémica periodista negó ser una persona machista. “Eres muy ligera para decir que soy machista cuando no lo soy. El argumento es que yo no creo que sea tan víctima y tienes que respetar el argumento porque tengo base para decir eso”, aseguró.

Aunque el especialista celebró que López haya denunciado a Cueva, comentó que no es la única víctima en dicha relación. “No es tan víctima”, afirmó Angulo, insistiendo en que su opinión debía ser respetada por estar respaldada por un análisis profesional.

Tomás Angulo también explicó que ha observado cuidadosamente el comportamiento de López, revisó su entrevista y lo dicho por otros periodistas durante los últimos tres días. El psicólogo aseguró que la relación era tóxica y que ambas partes eran responsables del maltrato.

La fuerte discusión entre Magaly Medina y Tomás Angulo por justificar agresiones contra Pamela López. ATV.