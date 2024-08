Esta es la bebida que reemplaza al café en los Andes peruanos: libre de cafeína y popular en la sierra

Los granos de cebada se tuestan y muelen igual que los del café. (Composición Infobae: mundodelcafe.es / freepik.es / V!EJON Beer)

El café ha estado presente en los momentos más íntimos de la vida. En las mañanas, su aroma cálido se eleva en espirales, mezclándose con los primeros rayos de sol que se filtran por la ventana, mientras una madre despierta con ternura a sus hijos. Durante las largas noches de estudio, el humo de esta bebida se fusiona con las páginas del libro de un lector, quien, con cada sorbo, siente renovarse su energía. En cada uno de estos momentos, el café ha sido un compañero constante, cuyas volutas de humo parecen dibujar recuerdos.

A lo largo del año, ya sea en verano o primavera, esta bebida se disfruta sin reservas. Sin embargo, es en el Día del Café Peruano, celebrado cada cuarto viernes de agosto, cuando los peruanos se muestran más inclinados a saborearlo en sus diversas formas. Entre ellas, el café de especialidad destaca con su encanto, aunque su precio lo convierte en un lujo que no todos pueden permitirse.

Ante esta situación, un sector de la población peruana ha optado por reemplazar el café de especialidad con café instantáneo, mientras que otros prefieren disfrutar de infusiones como la hierba luisa o el cedrón. Estas alternativas son comunes en diversas regiones del país: la costa, la selva y la sierra. No obstante, en esta última, se ha popularizado una bebida que, por sus características, se asemeja al café: el té de cebada tostada.

Té de cebada tostada: la bebida que sustituye al café en la sierra

En diversas partes del Perú, especialmente en la sierra, el té de cebada tostada ha tomado el lugar del café como la bebida preferida. Ambos brebajes comparten varias características: son oscuras y poseen un aroma ahumado que despierta los sentidos desde las primeras horas. El primer líquido tiene un sabor ligeramente maltoso y ahumado, mientras que el segundo se distingue por sus notas amargas y a veces cítricas o frutales.

El doctor José Luis Pérez Albela, a través de su página web, dio a conocer que la cebada es consumida por la mayoría de los peruanos que viven en la sierra. “En la zona andina del Perú, más del 90% de los habitantes consumen cebada en diversas formas”, señaló.

Este dato revela la razón detrás del buen estado de salud de los habitantes de los Andes peruanos. Como es sabido, la cebada es un grano nutritivo y lleno de beneficios. Rica en fibra, ayuda a mejorar la digestión. Contiene vitaminas del complejo B, hierro, magnesio y zinc, esenciales para el cuerpo. Además, sus antioxidantes protegen las células y sus carbohidratos complejos ofrecen energía duradera.

La cebada tostada presenta un color dorado y una textura crujiente tras el proceso de tueste. (rol.com.pe)

El ingeniero agroindustrial Rubio Nuñez Segundo Fermin, en su tesis titulada “Efecto del tiempo y temperatura de tostado en la solubilidad, el color y la aceptabilidad de una bebida instantánea…”, mencionó que la infusión de cebada puede reemplazar al café y que ostenta beneficios para la salud.

“Esta bebida instantánea (...) trata de suplir al café, el mismo que tiene algunos efectos secundarios en la salud del consumidor. (El té de cebada tostada) puede ser consumida mediante la dilución en agua caliente y será apto para personas de todas las edades debido a su gran valor nutritivo y porque no tiene efectos secundarios como la cafeína presente en el café”, sostuvo.

Respecto a los beneficios para la salud de esta bebida sucedánea del café, el galeno Pérez Albela dijo lo siguiente: “(...) el café de cebada, creado por los italianos. Los granos de cebada se tuestan y muelen igual que los del café, por lo que es ideal para todos aquellos que no pueden consumir cafeína, y además favorece la digestión y nos ayuda a evitar el estreñimiento”.

Es menester recalcar que esta infusión no contiene cafeína porque proviene de la cebada, que es un grano cereal y no una planta del género Coffea, que es la fuente de cafeína. Durante el proceso de tostado, la cebada no desarrolla este compuesto estimulante presente en el café.

Finalmente, es pertinente citar a los investigadores Aspiazu K., Navarro J. y Mendoza O. de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Ecuador, quienes indicaron que las leguminosas y cereales ofrecen un alto valor nutritivo debido a su abundancia en fibra, lípidos, carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. En ese sentido, los expertos señalaron que los granos de estos alimentos son una excelente opción para producir una bebida instantánea tostada, que puede reemplazar al café.