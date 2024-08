Congreso ratifica cuestionada reforma de pensiones: estos son los cambios para aportantes a ONP o AFP

Fujimorista defendió proyecto de su bancada y cuestionó a la legisladora Sigrid Bazán por su oposición. | Canal N

El Pleno del Congreso de la República ratificó la aprobación de la cuestionada reforma de pensiones propuesta por Fuerza Popular. Con 56 votos a favor, 36 en contra y 7 abstenciones se rechazó la reconsideración presentada, por lo que el proyecto continuará su curso y deberá ser notificado al Ejecutivo a fin de que, si no hay observaciones, sea promulgada.

Como se recuerda, el último 6 de junio, se generaron cuestionamientos sobre su respaldo al ser aprobada en segunda votación con apenas 38 votos, lo que algunos consideraron “trampa”. El hecho generó gritos, quejas y golpes en los escaños.

En diálogo con Canal N, la parlamentaria Rosangella Barbarán cuestionó las críticas de Sigrid Bazán, una de las opositoras a la autógrafa, y mencionó que lo que sugieren es detener los abusos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). “No sé de dónde lo saca lo que dice, estoy preocupada por todos sus inventos”, declaró.

En respuesta, la legisladora aludida se refirió al contenido de la misma iniciativa. “Todos los nuevos afiliados y aquellos menores de 40 años no van a poder disponer, como sí ocurre ahora, del 95.5% de sus fondos y en segundo lugar de que no se considera a ningún independiente a ninguna persona fuera de la formalidad y eso me parece una exclusión de 12 millones de personas”, sostuvo

“Por otro lado, estamos hablando de la famosa pensión de consumo que fue una de las cosas que generó debate. Te va a generar el 1% de lo que consumas al año siempre y cuando sea hasta 42 mil soles. Ni siquiera es que mientras más consumas, más tendrás porque con ese tope hablamos de 420 soles al año y eso se traduce a una pensión de consumo de 34 soles, al cual todavía se le tiene que descontar la comisión de la AFP”, agregó.

¿Qué cambiará para los trabajadores?

El dictamen del Congreso aprobado plantea una serie de propuestas, que, según Noelia Bernal, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), están hechas a la medida de las AFP. “El aporte por consumo lo que hace es garantizar una transferencia del Gobierno hacia las cuentas de las AFP, Y, por lo tanto, la posibilidad de seguir cobrando comisiones”, sostuvo en su momento para Infobae Perú.

En base a declaraciones de Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, y una revisión de la ley, entre los cambios están los siguientes:

Pensión mínima de S/600 mensuales : para quienes realicen al menos 240 aportes al Sistema Privado de Pensiones (AFP) y no realicen retiros de fondos a partir de la entrada en vigor de la ley.

Pensión por consumo : se destina el 1% del consumo con boleta de venta electrónica como fuente de ahorro complementario para la jubilación. El consumo máximo mensual permitido es de 8 UIT (S/41,200), lo que significa que el aporte máximo será de S/412 por mes.

Afiliación automática a la ONP : al cumplir 18 años, un ciudadano debe elegir entre una AFP y la ONP. Sin embargo, de no manifestar su voluntad, será afiliado automáticamente a la ONP.

Mayor competencia : Además de las AFP, se permite que puedan administrar los fondos de pensiones otras empresas financieras como compañías de seguros, bancos, financieras, cajas o aseguradoras

Se elimina el retiro del 95.5% para menores de 40 años : Al cumplir la edad de jubilación, los afiliados a las AFP solo podrán elegir entre una pensión vitalicia o una pensión programada, sin opción de retirar el 95.5% de sus fondos.

El aumento de la edad mínima del REJA implica que los afiliados tendrán que esperar cinco años más para jubilarse manteniendo su dinero en estas administradoras.

Se prohíben los retiros de AFP

Keiko Fujimori se pronunció en redes sociales

Una vez aprobada, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció por X (antes Twitter) y replicó lo expresado por la integrante de su bancada, sin centrarse en los cuestionamientos. “Aún falta camino por recorrer, pero esta Reforma de Pensiones significa un gran avance respecto al sistema que se tenía, haciéndolo más justo y adecuándolo a la realidad de millones de peruanos que no contaban con un fondo para su jubilación”, escribió.