Exoficial mayor del Congreso aclaró que Alberto Fujimori y Pedro Castillo no tienen derecho a pensión vitalicia por estos motivos

César Delgado Guembes explicó los motivos por los que la aprobación de la pensión para Alberto Fujimori no es correcta. | Nativa

No les corresponde. César Delgado Guembes, exoficial mayor del Congreso, fue claro al decir que, además de que la autorización de la pensión vitalicia a Alberto Fujimori solo le corresponde a la Mesa Directiva, ni él ni Pedro Castillo merecen tenerla ante los delitos cometidos.

En diálogo con Pulso Formativo, el especialista parlamentario calificó de “repulsivo” que se le otorguen beneficios a personas que cometieron faltas graves. “En el caso de Castillo, obviamente no se le puede dar beneficios porque ha pisoteado la Constitución tratando de dar un golpe de Estado. […] Independiente a si se está de acuerdo o no con la sentencia a Fujimori, él ha sido condenado y eso no puede premiarse”, mencionó.

Asimismo, consideró que fue “un trámite incorrecto” la decisión sobre el líder del fujimorismo, pues es competencia de la Mesa Directiva, la cual entonces era liderada por Alejandro Soto, congresista de Alianza para el Progreso.

Para ello, recordó que en 2017 la Mesa Directiva a cargo de Luz Salgado evaluó y aprobó el retiro de beneficios al expresidente Alejandro Toledo al conocerse que Odebrecht le habría pagado sobornos. Entonces, si “respecto de beneficios de inferior jerarquía a la pensión vitalicia asume la competencia que le corresponde, la pensión vitalicia, con mayor razón, debe ser una competencia de la Mesa Directiva”, sostuvo al programa mencionado.

Exoficial mayor del Congreso habló sobre la pensión vitalicia otorgada a Alberto Fujimori y la eventual solicitud de Pedro Castillo. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Consideró que el proceso fue realizado a fin de “obviar la dimensión propiamente constitucional, legal o política del problema”, pero que incluso ello ha sido con pleno conocimiento del extitular del Parlamento.

“La Mesa Directiva, porque no se hace de manera inconsulta, le ha asignado al oficial mayor la tramitación de una pensión vitalicia cuya definición no le corresponde al servicio parlamentario, al director general de administración y, mucho menos, a la jefa de recursos humanos del Congreso; se trata de una prerrogativa presidencial, eso no queda en manos del servicio parlamentario”, explicó.

En ese sentido, indicó que Eduardo Salhuana tiene la prerrogativa de solicitar la revisión del documento que, a opinión de Delgado Guembes “ha sido incorrectamente tramitado”, y cambiar la orientación del resultado.

Cabe mencionar que, en diálogo con Infobae Perú, Soto reconoció que tenía conocimiento de la solicitud; sin embargo, quiso tomar distancia de la controversia al insistir en que no fue aprobada por él y que no se puso en conocimiento del grupo de trabajo que dirigía. “Una cosa es tener conocimiento de un pedido y otra muy distante es aprobarlo. En mi gestión la Mesa Directiva no ha tratado ese tema ni ha aprobado ningún beneficio ni una pensión en favor del expresidente Fujimori”, afirmó.

“Lo que yo puedo decir con certeza es lo siguiente: Ingresado el pedido a las oficinas administrativas, estas emiten opiniones favorables. Eso es lo que se conoce, pero ese procedimiento administrativo debió ponerse en conocimiento de la Mesa Directiva. Nunca se puso en conocimiento de la Mesa Directiva (que yo presidía)”, agregó.

Pese a que Alejandro Soto, afirmó que su Mesa Directiva no trató ni aprobó ningún tema relacionado con el pago de la pensión del exmandatario, el nuevo titular del Congreso afirma que su predecesor “pudo haber tenido conocimiento” del trámite iniciado en abril. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Al respecto, el actual presidente del Congreso sostuvo que aunque su gestión se hizo oficial el otorgamiento de la pensión vitalicia, esta se inició durante la gestión anterior. “En mayo, (Alejandro Soto) deriva el tema a instancias administrativas, y esta va a la oficina de asesoría legal, a la oficina de presupuesto, de finanzas para las opiniones técnicas y legales correspondientes, y si es que hay recursos para hacerlo efectivo. Estos tres informes llegan en junio y el 10 de julio el área administrativa notifica al señor Alberto Fujimori que su solicitud había sido declarada procedente por las instancias administrativas y a fines de ese mes se le hace el depósito correspondiente al mes de julio”, dijo Salhuana en conversación con Canal N.

Cabe mencionar que el Parlamento está a tiempo de revertir la aprobación de la pensión a Alberto Fujimori. Para ello, debe atender las solicitudes de nulidad presentadas por Bloque Democrático Popular.