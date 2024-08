Pamela López cuestiona comunicado de Christian Cueva y su pedido de seguir jugando fútbol: “Él usa a los psicólogos”

Pamela López cuestiona comunicado de Christian Cueva. Magaly TV La Firme

El martes 20 de agosto, Christian Cueva decidió defenderse de las acusaciones de Pamela López, quien lo denunció de violencias física y psicológica. A través de su cuenta de Instagram, el futbolista indicó que no es un abusador y mientras se hace la investigación pertinente, ruega que lo dejen seguir jugando fútbol.

En este comunicado, Christian Cueva adjuntó una fotografía de su diagnóstico psicológico, donde intenta demostrar los problemas que viene sufriendo a nivel personal.

Este comunicado logró la reacción de Pamela López. Durante la entrevista con Magaly Medina, emitida el martes 20 de agosto, la aún esposa de Christian Cueva señaló que esta segura que el comunicado lo escribió su abogado.

López indica que él empieza a llevar terapia por una condición que le puso ella para reconciliarse después que saliera a la luz su infidelidad con Pamela Franco.

“Él nunca creía en la ciencia, los minimizaba, los multiplicaba por cero, los usaba para manipularme. Si llevaba terapia psicológica era la manera en que podía tener una buena relación si llevaba una terapia psicológica. Lo que él muestra es de Mauricio Murcia, mi psicólogo, solo fue una vez con él”, contó López.

Pamela coincidió con Magaly Medina en que Christian Cueva está usando este diagnóstico para victimizarse. Además, se refirió a la súplica del padre de sus hijos, quien pidió que lo dejen seguir jugando.

“Él tuvo muchos años para jugar al futbol, pero sus malas decisiones hicieron que llegue a esto”, dijo Pamela López en entrevista con Magaly Medina.

En esta conversación, la expareja de Cueva indicó que por causa del abuso del alcohol, el futbolista ha tomado malas decisiones, al punto de no irse por la puerta grande en los clubs donde ha jugado.

Pamela López cuestiona el comunicado de Christian Cueva. Composición Infobae Perú

El comunicado de Christian Cueva

El jugador de fútbol intentó defenderse de las acusaciones de Pamela López a través de un comunicado. Aquí, Christian Cueva indicó que “La violencia es inexcusable, y mi conducta, aunque no haya sido espontánea sino en respuesta, también lo es”.

Asimismo, negó que sea un abusador, pero es consciente de que tiene defectos. “Sé que tengo una personalidad compleja que va más allá de lo que se puede ver de mí y me haré y haré responsable de mis actos, lo que no implica que deje de defenderme y busque aclarar, ante las autoridades, aquellos hechos que no se han contado de la manera en que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron. Por todo ello, por lo que pasó, lo que pasó diferente y hasta por lo que no pasó, pido perdón”, se puede leer en el comunicado.

Christian Cueva señaló que está dispuesto a asumir sus responsabilidades, pero mientras ello sigue su curso implora que no se le quite la posibilidad de seguir jugando. “Mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes, pido por favor que se me deje jugar al fútbol, que no se me quite esa opción, pues es, junto a mis hijos, a quienes amo más allá de lo que se ha dicho, lo que me sostiene”, fueron sus palabras.

Christian Cueva se defendió de las acusaciones de Pamela López con comunicado. Composición Infobae Perú

El futbolista continuó con su intención de limpiar su nombre. Para ello mostró una fotografía de su diagnóstico psicológico que arrojó una prueba realizada en diciembre de 2023.

Según el informe presentado, realizado por el psicólogo clínico Manuel Murcia López, Cueva tiene depresión crónica. El futbolista muestra signos de inestabilidad emocional cognitiva y alteraciones en el sueño, que se manifiestan en irritabilidad, crisis de angustia, preocupación y pensamientos suicidas. Además, el diagnóstico revela que Cueva ha recurrido al alcohol, no como una adicción, sino como una forma de evasión social para manejar el estado de angustia.

El diagnóstico también señala problemas significativos en la relación de pareja, describiendo una dinámica de violencia mutua, ruptura del vínculo y desesperanza. El tratamiento recomendado incluye terapia de pareja, el alejamiento temporal del hogar y restricciones en el contacto con su esposa, además de otras formas de terapia para abordar su situación.

Christian Cueva divulgó a través de sus redes sociales su diagnóstico de depresión crónica (Libero)

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer o violencia familiar, hay varios canales de ayuda disponibles. La Línea 100, un servicio gratuito y confidencial, opera las 24 horas del día en quechua, aimara y castellano, ofreciendo orientación, consejería y soporte emocional.

Además, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) brindan atención integral, incluyendo asesoría legal y apoyo emocional, en todo el país de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m. Los CEM en comisarías están disponibles las 24 horas. Puedes obtener más información llamando al (01) 419 7260.

El Servicio de Atención Urgente (SAU) también ofrece apoyo inmediato, facilitando el acceso a la justicia y protección. Asimismo, el Chat 100 brinda orientación psicológica para situaciones de riesgo o violencia en relaciones de enamoramiento o noviazgo.