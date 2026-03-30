Perú

“No me voy a rectificar”: Jorge Benavides responde a Cristorata en pleno programa

El streamer apareció en el programa para exigir una rectificación, pero el final sorprendió a todos. ¿Qué pasó?

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El tenso momento en JB Noticias terminó con un giro inesperado que dejó en shock a la audiencia. Panamericana Televisión/ JB Noticias.

La reciente aparición del streamer Cristorata en el programa humorístico JB Noticias generó una ola de comentarios en redes sociales y entre los seguidores del entretenimiento local, luego de que se planteara públicamente un supuesto conflicto con el reconocido comediante Jorge Benavides. Todo se desarrolló en medio de un sketch que mezcló elementos de realidad y ficción, jugando con la expectativa del público sobre si realmente existía una disputa entre ambas figuras.

El punto de partida fue la emisión de una parodia dentro del segmento ‘Gato Encerrado’, donde Cristorata fue incluido como parte del contenido humorístico del programa. La recreación no pasó desapercibida para la audiencia digital, especialmente porque el streamer es una figura activa en plataformas en línea, donde mantiene una relación directa con sus seguidores. A partir de ello, se construyó una narrativa en la que el joven aparentemente habría reaccionado con incomodidad ante su representación televisiva.

Cristorata encara a Jorge Benavides en vivo: “Debería agradecerme de rodillas”. Captura: Panamericana Televisión.
Cristorata encara a Jorge Benavides en vivo: “Debería agradecerme de rodillas”. Captura: Panamericana Televisión.

¿Fue un sketch?

En ese contexto, el propio Cristorata hizo su aparición en el set de JB Noticias, en lo que parecía ser un reclamo directo hacia Jorge Benavides. Durante el desarrollo del sketch, se planteó que el streamer había dado un ultimátum de “14 horas” para que el comediante se rectificara por la parodia emitida. La escena fue presentada con un tono de tensión inicial, generando expectativa entre los televidentes sobre la reacción del humorista frente a esta exigencia.

Al tomar la palabra, Jorge Benavides respondió con su característico estilo frontal y sarcástico, dejando en claro su postura dentro del espacio humorístico.

“Yo le digo una cosa con sinceridad, yo Jorge Benavides Gastelo no me voy a rectificar. Acá el joven debería agradecerme de rodillas que yo lo haya incluido en una de mis parodias”, expresó, marcando distancia frente a cualquier posibilidad de disculpa. Sus declaraciones no solo reforzaron el tono del sketch, sino que también evidenciaron la línea editorial del programa, donde la sátira y la exageración forman parte esencial del contenido.

Cristorata encara a Jorge Benavides en vivo: “Debería agradecerme de rodillas”. Captura: Panamericana Televisión.
Cristorata encara a Jorge Benavides en vivo: “Debería agradecerme de rodillas”. Captura: Panamericana Televisión.

Lejos de suavizar su respuesta, el comediante añadió un comentario que elevó aún más el tono humorístico del segmento. “A mí me causa mucha gracia que un mocoso, que ahí parece un piraña, me esté dando 14 horas (para rectificarme). Cuando vi el video, no he dejado de parar de reírme una semana”, señaló, provocando reacciones diversas entre la audiencia, que oscilaban entre la risa y la sorpresa.

A medida que avanzaba el sketch, la tensión aparente se mantenía como eje narrativo, llevando a muchos a preguntarse si realmente se produciría una disculpa pública por parte del conductor del programa. La escena parecía encaminada a un desenlace en el que Jorge Benavides reconsideraría su posición, alimentando la expectativa de quienes seguían atentos el desarrollo del segmento.

Sin embargo, el giro final cambió por completo la percepción del público. En los últimos minutos, se reveló que toda la situación formaba parte de un recurso humorístico: la supuesta disculpa no era real, sino que correspondía a un sueño de Cristorata dentro del sketch. Este recurso narrativo dejó en evidencia que el conflicto nunca existió en términos reales, sino que fue construido como parte del guion para generar impacto y entretenimiento.

Cristorata encara a Jorge Benavides en vivo: “Debería agradecerme de rodillas”. Captura: Panamericana Televisión.
Cristorata encara a Jorge Benavides en vivo: “Debería agradecerme de rodillas”. Captura: Panamericana Televisión.

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