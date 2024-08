Christian Cueva revela que sufre depresión crónica tras agresión a Pamela López: Detalles de su presunto diagnóstico

Christian Cueva revela diagnóstico de depresión crónica en medio de acusaciones por violencia contra su esposa Pamela López | Foto composición: Infobae Perú

Este martes, el futbolista peruano Christian Cueva divulgó a través de sus redes sociales su diagnóstico de depresión crónica, en respuesta a las acusaciones de violencia psicológica y física formuladas por su esposa, Pamela López. La revelación de este diagnóstico coincide con la decisión del club Cienciano de suspenderlo temporalmente de sus actividades deportivas.

El diagnóstico médico de Christian Cueva

Según el informe presentado, realizado por el psicólogo clínico Manuel Murcia López en diciembre de 2023, Cueva muestra signos de inestabilidad emocional cognitiva y alteraciones en el sueño, que se manifiestan en irritabilidad, crisis de angustia, preocupación y pensamientos suicidas. Además, el diagnóstico revela que Cueva ha recurrido al alcohol, no como una adicción, sino como una forma de evasión social para manejar el estado de angustia.

El diagnóstico también señala problemas significativos en la relación de pareja, describiendo una dinámica de violencia mutua, ruptura del vínculo y desesperanza. Como parte del tratamiento recomendado, se incluye la terapia de pareja, el alejamiento temporal del hogar y restricciones en el contacto con su esposa, junto con otras formas de terapia para abordar su situación.

Según un diagnóstico, Christian Cueva sufre de depresión crónica.

El 19 de agosto, Pamela López hizo públicas imágenes en las que se observa cómo es agredida físicamente por su esposo, en el contexto de una presunta infidelidad del jugador con la cantante Pamela Franco. La difusión de estas pruebas estuvo acompañada por las denuncias legales correspondientes que ahora han derivado a que el Poder Judicial dicte medidas de protección a su favor.

Este incidente llevó al Club Cienciano, que había incorporado recientemente al futbolista a su equipo en Cusco y había decidido respaldarlo inicialmente, a revaluar la situación. Como resultado, la junta directiva optó por desvincularlo de forma definitiva.

Futbolista Christian Cueva fue denunciado por violencia psicológica y física contra su esposa Pamela López | Foto composición: Infobae Perú

Comunicado de Christian Cueva

Tras esta decisión, Christian Cueva emitió un comunicado en el que asumió la responsabilidad por su conducta, pero subrayó que sus acciones fueron una respuesta a la situación, y no un acto espontáneo de agresión. “La violencia es inexcusable, y mi conducta, aunque no haya sido espontánea sino en respuesta, también lo es”, declaró Cueva, reconociendo que tiene una personalidad compleja con defectos que han sido señalados en repetidas ocasiones. Sin embargo, negó categóricamente ser un abusador, como lo ha afirmado su expareja.

“He sido tildado de muchas cosas malas, defectos que seguramente tengo, y ahora se me acusa de abusador, lo cual no creo ser. Sé que tengo una personalidad compleja que va más allá de lo que se ve de mí, y me haré responsable de mis actos. Esto no significa que deje de defenderme o de buscar aclarar, ante las autoridades, aquellos hechos que no se han contado de la manera en que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron. Por todo ello, por lo que pasó, lo que pasó de manera diferente, y hasta por lo que no pasó, pido perdón”, expresó.

El ahora exjugador del Club Cienciano también pidió que se le permita continuar jugando al fútbol, una actividad que considera su principal soporte emocional en medio de esta crisis, y manifestó su disposición a someterse a exámenes médicos y psicológicos para demostrar que la situación es más compleja de lo que parece y que no busca eximirse de responsabilidades, sino aclarar los hechos.

“En tanto la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes, pido por favor que se me permita seguir jugando al fútbol. No me quiten esa opción, pues es, junto a mis hijos, a quienes amo más allá de lo que se ha dicho, lo que me sostiene”, afirmó el futbolista. “Hoy quiero abrir mi historial médico y someterme a todas las pericias que se dispongan. No lo hago para exonerarme de culpa, sino para mostrar que la situación es más compleja de lo que parece y que, aunque uno lo desee, a veces los problemas internos ganan”, añadió.

Christian Cueva ya no juega para el Club Cienciano. El equipo lo despidió tras denuncia por violencia familiar.

Para el psicoanalista Manuel Saravia, el futbolista estaría “cuidando” los términos que usa en su comunicado debido a que se encuentra envuelto en un problema legal, mas no evidencia algún arrepentimiento.