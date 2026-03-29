Perú

Ranking Netflix: estas son las películas favoritas del público peruano

Con estas historias, Netflix espera mantener su cuota de mercado

Guardar
Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)
Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

¿No sabes qué ver?, no te preocupes, Netflix dio a conocer su top 10 con las películas más populares en Perú de esta semana. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde escoger.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más reproducido en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un incremento constante, a excepción de los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

La lista de las películas más reproducidas de Netflix Perú

1. BTS: El regreso (BTS: 더 리턴)

Muestra a BTS mientras se reúnen en Los Ángeles después de completar el servicio militar, confrontando cómo comenzar de nuevo, honrar su pasado y avanzar juntos a medida que regresan a hacer música

2. Aún es de Noche en Caracas

Tras la muerte de su madre, Adelaida lucha por sobrevivir al colapso de Venezuela bajo una nueva y frágil identidad, pero el dolor y la violencia política la rodean.

3. Peaky Blinders: El hombre inmortal (Peaky Blinders: The Immortal Man)

El gánster Tommy Shelby regresa a Birmingham para salvar a su familia y a su país cuando su hijo, del que se ha distanciado, se ve envuelto en un complot nazi.

4. Máquina de guerra (War Machine)

En una última misión agotadora durante el entrenamiento para ser ranger, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad contra una gigantesca máquina asesina de otro mundo.

5. 40 Acres

Hailey Freeman y su familia son los últimos descendientes de granjeros afroamericanos que se establecieron en 1875 en las zonas rurales de Canadá tras la primera Guerra Civil. En un futuro diezmado por la hambruna, luchan por oponer su última resistencia a quienes pretenden arrebatarles su hogar.

6. Algo pasa en Las Vegas

Al juerguista Jack Fuller le acaba de despedir de la empresa su propio padre. Por otro lado a la atractiva Joy McNally, su novio le ha dejado plantada. Ambos deciden irse a Las Vegas y allí se conocen en una equivocación de habitaciones de su hotel. Tras irse de fiesta, a la mañana siguiente se despiertan.. y descubren que se han casado tras una noche de locura y descontrol. Justo en su primera discusión, Jack gana un jackpot de 3 millones de dólares en una máquina del casino jugando con una moneda de Joy. Ambos intentarán quedarse con el dinero, aunque el amor quizá aparezca en el camino..

7. Fuerzas especiales (Stratton)

Stratton es un agente especial del MI6 que, junto con su compañero Marty, del servicio secreto americano, investiga un laboratorio en Irán en el que se sospecha que hay armas nucleares. La misión se vuelve un desastre y en medio del caos Marty es asesinado. De vuelta a la base, Stratton es encomendado la misión de encontrar a los miembros de una célula terrorista que pretende usar armas químicas.

8. Súper Mario Bros: La película

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

9. La línea roja (เสนตาย สายลวง)

Tres mujeres buscan venganza tras ser víctimas de una estafa telefónica. ¿Podrán ajustar cuentas con la red criminal que les robó dinero y también su dignidad?

10. Made in Korea (메이드 인 코리아)

Un hombre movido por la ambición de riqueza y poder y un fiscal que lo sacrifica todo para detenerlo: una historia que se desarrolla en el torbellino de una época turbulenta.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.

Temas Relacionados

Streaming Netflix PelículasStreaming NetflixStreaming Netflix Perústreaming-netflix-peruÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Universitario 0-1 San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026

Se juega el segundo set en el Polideportivo de Villa El Salvador, donde no hay favorita. Ambas quieren dar el primer golpe para estar más cerca de la final. Sigue las incidencias del encuentro

Universitario 0-1 San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026

Hospital del Minsa atiende los domingos en estas especialidades como parte del programa de desembalse clínico

Autoridades de Salud verificaron operatividad de especialidades clave durante este domingo en San Juan de Miraflores, proyectando replicar este exitoso sistema de desembalse en todo el país

Hospital del Minsa atiende los domingos en estas especialidades como parte del programa de desembalse clínico

Presidente José Balcázar anuncia que voto de confianza se pedirá después de las elecciones del 12 de abril

La decisión se da en pleno calendario electoral, mientras el Gobierno impulsa proyectos de infraestructura y prepara visita del papa León XIV

Presidente José Balcázar anuncia que voto de confianza se pedirá después de las elecciones del 12 de abril

Lima y siete regiones en alerta por fuertes vientos: advierten polvo, arena y baja visibilidad desde este 29 de marzo

El fenómeno se extenderá por más de 30 horas y alcanzará velocidades de hasta 38 km/h, con mayor impacto en Ica y la zona central del país, según alerta del Senamhi

Lima y siete regiones en alerta por fuertes vientos: advierten polvo, arena y baja visibilidad desde este 29 de marzo

El emotivo último adiós a Manolo Rojas: entierro multitudinario y homenajes en Lima y Huaral

Miles de seguidores, familiares y colegas acompañaron el último recorrido del querido humorista, recordando su legado y la enorme huella que dejó en la televisión, la radio y el corazón popular de su país

El emotivo último adiós a Manolo Rojas: entierro multitudinario y homenajes en Lima y Huaral
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José Balcázar anuncia que voto de confianza se pedirá después de las elecciones del 12 de abril

Presidente José Balcázar anuncia que voto de confianza se pedirá después de las elecciones del 12 de abril

Encuestas bajo sospecha: Denuncian pagos de 30 mil soles para inflar candidatos a dos semanas de las Elecciones 2026

Mark Vito pasaba una bolsa ante empresarios para que la llenen de dólares, ratifica José Domingo Pérez: “Dice que será colaborador”

Marisol Pérez Tello estará frente a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga en el próximo debate y revela qué les dirá

Magistrados alertan riesgos en proyecto de ley del Ministerio Público impulsado por Tomás Gálvez

ENTRETENIMIENTO

El emotivo último adiós a Manolo Rojas: entierro multitudinario y homenajes en Lima y Huaral

El emotivo último adiós a Manolo Rojas: entierro multitudinario y homenajes en Lima y Huaral

Último adiós a Manolo Rojas: actor cómico fue despedido así y sus restos ya descasan en cementerio de Huachipa

Fallece Lucho González: guitarrista peruano que unió a Perú con América Latina es recordado por Fito Páez, Alejandro Lerner y Diego, Torres

Christian Cueva propone S/18 mil de pensión para sus hijos y ofrece bienes a Pamela López en conciliación

Alejandra Baigorria explota contra usuarios que le recuerdan ampay de Said Palao en live: “Aquí están los moralistas”

DEPORTES

Universitario 0-1 San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario 0-1 San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Chile vs Nueva Zelanda: partido amistoso en Auckland por fecha FIFA 2026

Narrador brasileño hizo insólita comparación tras gol errado de Alex Valera en Perú vs Senegal: “Paolo Guerrero jamás fallaría así”