Perú

El espectacular asalto en la Costa Verde revela vínculos con la familia minera Cueva Yaya , según PNP

El coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos, dijo a La República que la camioneta implicada en el asalto de ocho kilos de oro pertenece a la familia minera, aunque no han presentado denuncia ni reclamado el metal

Guardar
Los hermanos Ángel y Miguel Cueva Yaya, de Lima, figuran como dueños de la camioneta Hyundai AMD-581 que escoltó el traslado del oro robado
Los hermanos Ángel y Miguel Cueva Yaya, de Lima, figuran como dueños de la camioneta Hyundai AMD-581 que escoltó el traslado del oro robado

Los hermanos Ángel y Miguel Cueva Yaya, naturales de Lima, figuran como propietarios de la camioneta que acompañaba a los taxis que transportaban ocho kilos de oro desde Miraflores hasta el Callao y que fue asaltada días atrás en la Costa Verde, según un informe difundido este domingo por La República.

El atraco ocurrió el domingo 22 de marzo, cuando una banda armada interceptó a los conductores en el circuito de playas de San Miguel, cuando se dirigían hacia la avenida Rafael Escardó para luego tomar la avenida Elmer Faucett y entregar el encargo en los almacenes de Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA).

A pesar de que aparecen como dueños, la familia Cueva no presentó denuncia como agraviada ni reclamó el oro, valorizado en más de un millón de dólares.

El vehículo de resguardo, de acuerdo con el diario, tenía la placa AMD-581, registrada a nombre de Ángel Cueva Giles, ya fallecido, y de sus hijos Miguel y Ángel, el último de los cuales aparece en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) como gerente de las empresas mineras Cugar SRL, con sede en Miraflores, y Consorcio Kathyma SAC, en Tambopata, Madre de Dios.

La policía considera relevante el origen de estas compañías, ya que esta región es una de las principales zonas de minería aurífera ilegal.

Costa Verde: violento robo de oro tras intervención de delincuentes armados. Foto: captura X Edison Rentería
Ángel Cueva Yaya aparece como gerente de las mineras Cugar SRL (Miraflores) y Consorcio Kathyma SAC (Madre de Dios), región asociada a la minería ilegal

El coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos, confirmó que “la camioneta visionada por las cámaras de la Municipalidad de San Miguel corresponde a la placa AMD-581, inscrita por Ángel Cueva Giles y sus hijos, el mayor Ángel Cueva y el menor Miguel Cueva”.

“Nadie de sus empresas, ni ellos ni sus representantes legales, se ha hecho presente”, añadió. SAASA ya fue notificada para informar quién solicitó el almacenaje del oro. La República no logró contactar a las empresas mineras vinculadas a Ángel Cueva Yaya, quien figura con domicilio en Santo Domingo, República Dominicana.

“Hasta no conseguir documentación que relacione a las empresas Consorcio Kathyma o Cugar, o a los hermanos Ángel y Miguel Cueva Yaya, no los podemos incluir en la investigación, aunque están referenciados porque hay una camioneta que estuvo en la escena del crimen cuya placa está inscrita a nombre de los dos”, precisó Cano.

Los taxistas contratados para trasladar el oro ofrecieron pocas precisiones sobre los dueños del metal. César Sernaqué Villarreal y Elmer Valverde Torres indicaron que un individuo identificado como “José” los contactó para el servicio, ofreciendo 300 soles por la carrera. Ambos negaron conocer a Ángel Cueva Yaya.

Un reportero informa desde Miraflores sobre el millonario robo de oro ocurrido en la Costa Verde. Se presume que el cargamento era ilegal debido a la falta de medidas de seguridad. Las autoridades ya están tras la pista de los 12 asaltantes involucrados.

El encuentro se pactó para las 7:30 de la mañana en Miraflores. Tras una espera de veinte minutos, un sujeto descendió de una camioneta negra y entregó a cada taxista una bolsa con el oro. Los vehículos de los conductores fueron escoltados por otros dos autos, uno de ellos la Hyundai AMD-581 de los hermanos Cueva Yaya.

Al ingresar al circuito de playas, la camioneta de los Cueva Yaya se desvió. En la salida de la avenida Rafael Escardó, los taxistas fueron interceptados por tres autos y tres motocicletas. Cuatro hombres encapuchados amenazaron y golpearon a Sernaqué, llevándose el oro.

La Policía continúa con varias líneas de investigación, incluyendo la posibilidad de una simulación. El jefe de la División de Investigación de Robos señaló que no descartan ninguna hipótesis.

Temas Relacionados

Costa Verdeperu-noticiasPNPRobosMinería

Más Noticias

Ola de asaltos a farmacias revela banda de mujeres liderada por ‘La Diabla’ que opera con violencia y genera temor en los trabajadores

Trabajadores enfrentan miedo constante y evitan declarar, mientras el sector advierte que la violencia supera el impacto económico

Ola de asaltos a farmacias revela banda de mujeres liderada por ‘La Diabla’ que opera con violencia y genera temor en los trabajadores

ONPE lanza nueva convocatoria con sueldos de S/ 5.000: Paso a paso para postular en Lima, Cusco, Arequipa y más regiones

Las vacantes se distribuyen en diversas regiones del país, con énfasis en apoyo logístico y organización de comicios en zonas estratégicas. La oferta incluye plazas bajo modalidad de locación de servicios, con requisitos específicos por perfil

ONPE lanza nueva convocatoria con sueldos de S/ 5.000: Paso a paso para postular en Lima, Cusco, Arequipa y más regiones

Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

La ‘roja’ llega con las ilusiones renovadas después de sacarse de encima a la mundialista Cabo Verde y ahora quiere ratificar su buen momento contra otro oponente que acudirá al certamen veraniego

Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Carlos Álvarez sube al tercer lugar por encima de Alfonso López Chau y Keiko Fujimori se mantiene primera, confirma encuesta

El último sondeo de Datum muestra a la lideresa de Fuerza Popular en primer lugar en la carrera presidencial, mientras Carlos Álvarez asciende al tercer puesto tras la primera ronda de debates

Carlos Álvarez sube al tercer lugar por encima de Alfonso López Chau y Keiko Fujimori se mantiene primera, confirma encuesta

Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar: origen, significado y el papel de la OIT en su reconocimiento

Cada 30 de marzo, se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, una fecha que resalta la lucha por los derechos laborales de millones de mujeres empleadas en el sector doméstico en distintas regiones del mundo.

Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar: origen, significado y el papel de la OIT en su reconocimiento
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Álvarez sube al tercer lugar por encima de Alfonso López Chau y Keiko Fujimori se mantiene primera, confirma encuesta

Carlos Álvarez sube al tercer lugar por encima de Alfonso López Chau y Keiko Fujimori se mantiene primera, confirma encuesta

Comisión de Ética evalúa este lunes 30 caso contra Kira Alcarraz por amenaza a periodista

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

“Sin esa norma, Odebrecht se habría llevado toda la plata del Perú”: Marisol Pérez Tello defiende DU 003 y arremete contra Katherine Ampuero

Debate Presidencial 2026: Fernando Olivera, Carlos Álvarez y estos 10 candidatos se miden este 30 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera y Hugo García sorprenden al mostrar avanzado embarazo y confirmar que tiene seis meses de gestación

Isabella Ladera y Hugo García sorprenden al mostrar avanzado embarazo y confirmar que tiene seis meses de gestación

El imitador de Frank Sinatra minimiza la polémica y críticas por su audio sobre Gustavo Cerati en 'Yo soy': "No me importa"

Último adiós a Manolo Rojas: actor cómico fue despedido así y sus restos ya descasan en cementerio de Huachipa

El emotivo último adiós a Manolo Rojas: entierro multitudinario y homenajes en Lima y Huaral

Fallece Lucho González: guitarrista peruano que unió a Perú con América Latina es recordado por Fito Páez, Alejandro Lerner y Diego, Torres

DEPORTES

Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar: origen, significado y el papel de la OIT en su reconocimiento

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs San Martín 0-3: resumen del triunfo ‘santo’ por semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026

Carlos Zambrano y Miguel Trauco negocian su retorno a la Liga 1 2026 con Juan Pablo II bajo estrictas cláusulas disciplinarias