El espectacular asalto en la Costa Verde revela vínculos con la familia minera Cueva Yaya , según PNP

Los hermanos Ángel y Miguel Cueva Yaya, de Lima, figuran como dueños de la camioneta Hyundai AMD-581 que escoltó el traslado del oro robado

Los hermanos Ángel y Miguel Cueva Yaya, naturales de Lima, figuran como propietarios de la camioneta que acompañaba a los taxis que transportaban ocho kilos de oro desde Miraflores hasta el Callao y que fue asaltada días atrás en la Costa Verde, según un informe difundido este domingo por La República.

El atraco ocurrió el domingo 22 de marzo, cuando una banda armada interceptó a los conductores en el circuito de playas de San Miguel, cuando se dirigían hacia la avenida Rafael Escardó para luego tomar la avenida Elmer Faucett y entregar el encargo en los almacenes de Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA).

A pesar de que aparecen como dueños, la familia Cueva no presentó denuncia como agraviada ni reclamó el oro, valorizado en más de un millón de dólares.

El vehículo de resguardo, de acuerdo con el diario, tenía la placa AMD-581, registrada a nombre de Ángel Cueva Giles, ya fallecido, y de sus hijos Miguel y Ángel, el último de los cuales aparece en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) como gerente de las empresas mineras Cugar SRL, con sede en Miraflores, y Consorcio Kathyma SAC, en Tambopata, Madre de Dios.

La policía considera relevante el origen de estas compañías, ya que esta región es una de las principales zonas de minería aurífera ilegal.

Ángel Cueva Yaya aparece como gerente de las mineras Cugar SRL (Miraflores) y Consorcio Kathyma SAC (Madre de Dios), región asociada a la minería ilegal

El coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos, confirmó que “la camioneta visionada por las cámaras de la Municipalidad de San Miguel corresponde a la placa AMD-581, inscrita por Ángel Cueva Giles y sus hijos, el mayor Ángel Cueva y el menor Miguel Cueva”.

“Nadie de sus empresas, ni ellos ni sus representantes legales, se ha hecho presente”, añadió. SAASA ya fue notificada para informar quién solicitó el almacenaje del oro. La República no logró contactar a las empresas mineras vinculadas a Ángel Cueva Yaya, quien figura con domicilio en Santo Domingo, República Dominicana.

“Hasta no conseguir documentación que relacione a las empresas Consorcio Kathyma o Cugar, o a los hermanos Ángel y Miguel Cueva Yaya, no los podemos incluir en la investigación, aunque están referenciados porque hay una camioneta que estuvo en la escena del crimen cuya placa está inscrita a nombre de los dos”, precisó Cano.

Los taxistas contratados para trasladar el oro ofrecieron pocas precisiones sobre los dueños del metal. César Sernaqué Villarreal y Elmer Valverde Torres indicaron que un individuo identificado como “José” los contactó para el servicio, ofreciendo 300 soles por la carrera. Ambos negaron conocer a Ángel Cueva Yaya.

Un reportero informa desde Miraflores sobre el millonario robo de oro ocurrido en la Costa Verde. Se presume que el cargamento era ilegal debido a la falta de medidas de seguridad. Las autoridades ya están tras la pista de los 12 asaltantes involucrados.

El encuentro se pactó para las 7:30 de la mañana en Miraflores. Tras una espera de veinte minutos, un sujeto descendió de una camioneta negra y entregó a cada taxista una bolsa con el oro. Los vehículos de los conductores fueron escoltados por otros dos autos, uno de ellos la Hyundai AMD-581 de los hermanos Cueva Yaya.

Al ingresar al circuito de playas, la camioneta de los Cueva Yaya se desvió. En la salida de la avenida Rafael Escardó, los taxistas fueron interceptados por tres autos y tres motocicletas. Cuatro hombres encapuchados amenazaron y golpearon a Sernaqué, llevándose el oro.

La Policía continúa con varias líneas de investigación, incluyendo la posibilidad de una simulación. El jefe de la División de Investigación de Robos señaló que no descartan ninguna hipótesis.