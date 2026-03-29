Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Chile ha iniciado su periodo de renovación con Ben Brereton como nuevo líder del proyecto en campo. - Crédito: Difusión

Un triunfo de impacto contra la mundialista Cabo Verde ha fortalecido el espíritu de Chile, que busca mantener su línea exitosa en un nuevo enfrentamiento de nivel; en esta ocasión desafiará a Nueva Zelanda, en calidad de visita.

El enfrentamiento se disputará este lunes 30 de marzo a partir de las 01:15 horas de Perú / 03:15 horas de Chile y será transmitido por Chilevisión y DAZN.

La selección chilena logró una victoria por 4-2 frente a Cabo Verde en un amistoso disputado en Nueva Zelanda. El primer tanto llegó a los 16 minutos, cuando Ben Brereton definió con un zurdazo tras un pase de Rodrigo Echeverría.

Pese a la expulsión de un jugador africano, Cabo Verde logró adelantarse antes del descanso. En la segunda parte, Maximiliano Gutiérrez empató para Chile y luego Felipe Loyola puso el tercero tras una combinación colectiva. El último gol fue obra de Gonzalo Tapia tras errores defensivos rivales.

Por su parte, Nueva Zelanda intentará lavar su imagen después de haber caído en un partido muy cerrado y luchado. Por más que los oceánicos presentaron una mejor propuesta de intenciones, se vieron sorprendidos por la apertura del oponente a través de un gol de Joel Pohjanpalo.

Tim Payne fue el único integrante de los ‘all whites’ que se atrevió a buscar el empate con claridad a partir de una volea que causó peligro. Desde entonces, hubo un crecimiento sustancial de los locales en el envite, pero la falta de profundidad costó caro. Cerca del cierre, Jaakko Oksanen amplió la ventaja para Finlandia.

Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda por amistoso de fecha FIFA 2026

El lunes 30 de marzo, Chile enfrentará a Nueva Zelanda en un amistoso internacional en el Eden Park Stadium de Auckland. Los aficionados chilenos podrán ver la transmisión en directo a través de Chilevisión, que ofrecerá cobertura nacional.

En España y Estados Unidos, el partido estará disponible por DAZN, tanto en televisión por cable como en streaming. Esto permitirá a los seguidores acceder al encuentro desde distintos dispositivos y ubicaciones.

Horario de Chile vs Nueva Zelanda por amistoso de fecha FIFA 2026

El enfrentamiento entre Chile y Nueva Zelanda tendrá lugar en Eden Park, en Auckland, como parte de las sedes designadas para el FIFA Series 2026. El partido está programado para el lunes 30 de marzo y los horarios de inicio varían según el país de los aficionados.

En Perú, Colombia y Ecuador, el compromiso comenzará a la 01:15. En Bolivia, el inicio será a las 02:15, mientras que en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, los seguidores podrán ver el encuentro desde las 03:15. La diferencia horaria permitirá que hinchas de diversas regiones sigan la transmisión en directo.

Posible alineaciones de Chile vs Nueva Zelanda por amistoso de fecha FIFA 2026

- Chile: Lawrence Vigouroux; Ian Garguez, Iván Román, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Darío Osorio; Lucas Cepeda, Felipe Gutiérrez, Ben Brereton.

- Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Tyler Bindon, Francis De Vries; Ryan Thomas, Marko Stamenic; Callum McCowatt, Elijah Just, Benjamin Old; Ben Waine.