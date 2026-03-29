Partidos de hoy, domingo 29 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 29 de marzo se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el hincha del fútbol. Y es que habrá actividad a nivel de selecciones en amistosos, así como en diversas competencias de clubes en Sudamérica.

En Perú, la Liga 2 comienzó el sábado 28 de marzo, pero este día continúa la primera fecha con tres partidos. Unión Minas será local ante Bentín Tacna Heroica, mientras que Deportivo Llacuabamba enfrentará a Carlos A. Mannucci en un duelo que promete intensidad desde el arranque del torneo. Los trujillanos intentarán mejorar la imagen ofrecida el año pasado, donde se quedaron en el puesto 11, lejos de la zona alta.

Además, Comerciantes FC, que se quedó a puertas de ascender a la Liga 1 la temporada pasada, buscará hacerse fuerte en casa ante la Reserva Sport Huancayo. Estas primeras jornadas resultan claves para los equipos que buscan consolidarse y pelear por el ascenso.

El calendario internacional ofrece varios amistosos FIFA, destacando el duelo entre Colombia y Francia. El cuadro ‘cafetero’ afronta una prueba de alto nivel ante una de las potencias europeas, en un enfrentamiento que servirá como preparación para futuros compromisos oficiales. ‘Les bleus’ vienen de imponerse 2-1 a Brasil, mientras que los sudamericanos cayeron 2-1 con Croacia.

De la misma manera, se disputarán los encuentros Lituania vs Georgia y Armenia vs Bielorrusia, ambos seleccionados en busca de rodaje y ajustes tácticos. En el marco de la FIFA Series, Cabo Verde se enfrenta a Finlandia en otro atractivo choque de selecciones.

Por último, en el Brasileirao, Atlético Paranaense recibe a Botafogo en uno de los partidos más esperados de la jornada. Ambos equipos llegan con aspiraciones de sumar puntos importantes en el campeonato local y el cruce suele ofrecer partidos de alto ritmo y disputas tácticas intensas.

La Copa Argentina también ocupa un lugar central en la agenda. Huracán se mide ante Olimpo en el Estadio Ciudad de Caseros, mientras que Newell’s Old Boys enfrenta a Acassuso en Rafaela. Estos encuentros corresponden a la ronda de 64, instancia en la que equipos de distintas categorías buscan avanzar y dar la sorpresa en el certamen más federal del fútbol argentino.

Partidos de Liga 2

- Unión Minas vs Bentín Tacna Heroica (10:00 horas)

- Deportivo Llacuabamba vs Carlos A. Mannucci (13:00 horas)

- Comerciantes FC vs Reserva Sport Huancayo (15:15 horas)

Partidos amistosos FIFA

- Lituania vs Georgia (09:00 horas / Disney+)

- Armenia vs Bielorrusia (10:00 horas / Disney+)

- Colombia vs Francia (14:00 horas / América TV, DSports, Caracol TV, RCN)

Partido de FIFA Series

- Cabo Verde vs Finlandia (23:00 horas / DAZN)

Partido de fútbol brasileño

- Atlético Paranaense vs Botafogo (17:30 horas / Premiere)

Partidos de Copa Argentina

- Huracán vs Olimpo (16:00 horas / TyC Sports)

- Newell’s Old Boys vs Acassuso (18:15 horas / TyC Sports)

Partidos de fútbol colombiano

- Internacional de Bogotá vs Junior de Barranquilla (17:10 horas / RCN, Win Sports)

- Deportivo Pasto vs Atlético Nacional (19:20 horas / RCN, Win Sports)

- Llaneros FC vs Once Caldas (21:30 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de fútbol uruguayo

- Progreso vs Liverpool (09:00 horas / Disney+, Antel TV)

- Juventud vs Boston River (12:00 horas / Disney+, Antel TV)

- Defensor Sporting vs Albion FC (15:00 horas / Disney+, Antel TV)

- Peñarol vs Racing de Montevideo (18:30 horas / Disney+, Antel TV)

Partido de fútbol paraguayo

- Guaraní vs Sportivo Trinidense (17:00 horas / Tigo Sports)

Partido de Copa de la liga chilena

- Coquimbo Unido vs Deportes Concepción (10:00 horas / TNT Sports, Max)