Abogada de Pamela López se pronuncia sobre nuevo video del altercado con Christian Cueva: “El agresor no puede ser víctima”

Abogada de Pamela López se pronuncia tras filtrarse video completo de pelea entre Cueva y defendida. América Hoy

En medio del complicado conflicto legal que enfrenta a Christian Cueva y Pamela López, nuevas imágenes han salido a la luz, revelando con mayor detalle un episodio de violencia ocurrido en un edificio en Trujillo. Cabe recordar que la aún esposa del futbolista presentó una demanda por violencia familiar contra el jugador del Club Cienciano, asegurando que ha sufrido abuso físico y psicológico a lo largo de sus 12 años de relación.

En una entrevista con el programa ‘América Hoy’, emitida el 19 de agosto, Pamela López compartió su cruda experiencia, describiendo los episodios de violencia que asegura haber sufrido de parte del padre de sus hijos. Este testimonio lo fortaleció a través de una conferencia de prensa, donde presentó imágenes del pasado 31 de febrero de 2024. En dicho material, se observa a Christian Cueva, aparentemente bajo los efectos del alcohol, agrediendo a su entonces pareja dentro de un ascensor y en la recepción del edificio donde residen.

Según López, la reacción violenta de Cueva se desencadenó después de que ella lo confrontara por su relación con Pamela Franco. “Me estaba asfixiando, me tapaba la boca y la nariz, me ahorcaba del cuello”, relató la mujer, añadiendo que Cueva volvió a golpearla en junio, durante la celebración de su cumpleaños en una discoteca.

Nuevas imágenes del episodio violento protagonizado por Christian Cueva y Pamela López | X/justicierope

Después de estas fuertes declaraciones, las redes sociales no tardaron en explotar con indignación de los usuarios, quienes tras ver estas imágenes, exigieron la salida inmediata de Christian Cueva del Club Cienciano. Además, pidieron que se le aplique una sanción ejemplar.

Sin embargo, este es un capítulo que recién se está escribiendo en la vida de la expareja, pues después que Pamela López presentara estas pruebas, se filtró en las redes sociales un nuevo material, tomando un giro aún más grave.

Las nuevas imágenes muestran con mayor claridad el altercado en la recepción del edificio. Se puede ver a Pamela López acercándose al portero para pedirle algo de forma ofuscada. De repente, Christian Cueva la interrumpe abruptamente, empujándola. “No me empujes porque aquí hay cámaras, ¡no me empujes!”, se escucha decir a Pamela en voz alta.

Lejos de detenerse, el futbolista vuelve a empujar a su esposa y se dirige al portero, aparentemente para recibir las llaves del inmueble. La situación se torna tensa cuando Pamela, visiblemente alterada, responde con manotazos en el cuerpo y rostro del futbolista, gritando que todo estaba siendo grabado por las cámaras de seguridad. La escena culmina con la salida de Christian Cueva del lugar, mientras Pamela se queda llorando en la entrada del edificio.

Abogada de Pamela López se pronuncia sobre video completo donde se le ve alzando la mano a Christian Cueva. Composición infobae Perú

Abogada de Pamela López explica video

Este nuevo material logró la reacción de los usuarios de las redes sociales, quienes señalaron que “son los dos los que se agreden”. Estas palabras fastidiaron a Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, dejando en claro que Pamela López es la víctima de Christian Cueva es el agresor.

“Este video está fuera de contexto, porque en primer lugar, es una secuencia de varios extractos de video. Primera secuencia, cuando el señor Cueva está sentado en su habitación poniéndose los aretes y ella le reclama. Me ha redactado hoy cómo fue la secuencia. Segundo, cuando aparecen en esta secuencia (peleando en recepción), él le había propinado golpes en el ascensor y salen los dos. El video del ascensor, (donde le jala el cabello), es la tercera. Él regresa dos veces”, explicó Rosario Sasieta, señalando que previo al violento altercado, Christian ya le había alzado la mano.

“Entonces, el agresor no puede ser víctima”, resaltó Rosario Sasieta, asegurando que fue Christian Cueva quien inició las agresiones y Pamela López solo intentó defenderse a vista y paciencia del conserje.

Respecto a este testigo (el portero) que se quedó sin hacer nada mientras el futbolista agredía a la madre de sus hijos, la bogada de Pamela López señaló que esta actitud era un ejemplo de “la apatía de algunos varones que creen que es normal, y no es normal”.

“Si no lo hizo (defenderla), es porque entiende que es un tema personal”, acotó Rosario Sasieta, quien deslizó la posibilidad que haya sido el entorno de Christian Cueva quien filtró el video completo de la agresión. “Craso error”, señaló.

Presidente de Cienciano llamó a Pamela López tras denunciar a Christian Cueva | América Hoy - América TV

Respuesta de Christian Cueva

Christian Cueva se pronunció a través de un comunicado, donde aseguró que no es ningún abusador. Además, indicó que su reacción fue la respuesta de una acción.

“La violencia es inexcusable y mi conducta, aunque no haya sido espontánea sino en respuesta, también lo es”, fueron las palabras del deportista.

“He sido tildado de muchas cosas malas, defectos que seguramente tengo y ahora se me acusa de abusador y no creo serlo. Sé que tengo una personalidad compleja que va más allá de lo que se puede ver de mí y me haré y haré responsable de mis actos, lo que no implica que deje de defenderme y busque aclarar, ante las autoridades, aquellos hechos que no se han contado de la manera en que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron. Por todo ello, por lo que pasó, lo que pasó diferente y hasta por lo que no pasó, pido perdón”, expresó.

Christian Cueva emitió un comunicado en respuesta a las denuncias de violencia familiar presentadas por su expareja, Pamela López.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer o violencia familiar, hay varios canales de ayuda disponibles. La Línea 100, un servicio gratuito y confidencial, opera las 24 horas del día en quechua, aimara y castellano, ofreciendo orientación, consejería y soporte emocional.

Además, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) brindan atención integral, incluyendo asesoría legal y apoyo emocional, en todo el país de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m. Los CEM en comisarías están disponibles las 24 horas. Puedes obtener más información llamando al (01) 419 7260.

El Servicio de Atención Urgente (SAU) también ofrece apoyo inmediato, facilitando el acceso a la justicia y protección. Asimismo, el Chat 100 brinda orientación psicológica para situaciones de riesgo o violencia en relaciones de enamoramiento o noviazgo.