Presidente de Cienciano advirtió a Pamela López con carta notarial tras denuncia contra Christian Cueva

Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, se presentó el martes 20 de agosto en ‘América Hoy’ para brindar detalles sobre la denuncia interpuesta contra Christian Cueva por violencia familiar. Durante su intervención, la letrada reveló que Sergio Ludeña, presidente del Club Cienciano—equipo donde actualmente juega ‘Aladino’—contactó a la esposa del futbolista tras hacerse públicas las acusaciones de agresión.

En un primer momento, Rosario Sasieta indicó que Pamela López hizo su denuncia de manera formal el pasado viernes 16 de agosto. Para ese momento, según la letrada, ella desconocía que el futbolista había sido convocado para jugar en el Club Cienciano, dado que no tenían comunicación alguna y el equipo aún no había confirmado la información a los medios.

La abogada señaló que el lunes 19 de agosto, tras la declaración de Pamela López en ‘América Hoy’, donde anunció haber denunciado a Christian Cueva por violencia familiar y presentó imágenes como prueba de la agresión, recibió una llamada telefónica de Sergio Ludeña, director general del Club Cienciano.

Rosario Sasieta afirmó que el dirigente del equipo cusqueño contactó a Pamela López molesto porque, durante la conferencia de prensa, ella mencionó que el Club Cienciano ya estaba al tanto de la denuncia contra Christian Cueva antes de presentarlo como su nuevo jugador. Así pues, el dirigente le dio a entender que pronto recibiría una carta notarial por estas declaraciones.

Abogada de Pamela López enfrentó a Ludeña

Según Rosario Sasieta, Pamela López respondió con un escueto “entiendo”, aparentemente asustada por la advertencia e incómoda por la amistad que la une con Sergio Ludeña. Al percibir esta actitud pasiva, la abogada decidió llamar de inmediato al presidente de Cienciano para confrontarlo por insinuar que tomaría acciones legales contra su clienta.

“Le dije: ‘Aló, señor Ludeña, habla usted con Rosario Sasieta, yo he escuchado la conversación porque estaba en altavoz. Señor, esto no es un tema personal, es un tema nacional. El hecho que usted dirige una institución deportiva significa que hay niños y mujeres detrás, no puede haber ídolos de barro. ¿Qué es eso de mandar carta notarial? ¡Es el colmo!’”, relató la letrada.

La defensa legal de Pamela López indicó que Sergio Ludeña le hizo saber que únicamente necesitaba que la aún esposa del futbolista aclarara públicamente que el Club Cienciano no tenía conocimiento sobre las denuncias que hoy pesan contra Christian Cueva. Por consiguiente, llegaron a un acuerdo para evitar malentendidos.

“Esa aclaración la puedo hacer yo. Él quiere que yo lo diga, entonces lo digo. El señor no conocía que Cueva estaba siendo denunciado por violencia familiar [...] El señor me ha dicho que no le va mandar carta notarial, pero que [aclare que] ellos no sabían de las denuncias”, añadió en el programa.

La reacción de Christian Cueva ante denuncia

Mientras Pamela López daba su testimonio en ‘América Hoy’, Christian Cueva era presentado simultáneamente como nuevo jugador del Club Cienciano. Durante la conferencia de prensa, el futbolista fue interrogado sobre sus “problemas extrafutbolísticos”, en referencia a la denuncia por violencia familiar en su contra. Ante ello, respondió escuetamente:

“Solo puedo decir que yo no me meto en la vida de nadie, ni en la tuya ni en la de nadie. Lo único que me queda es jugar al fútbol y ser responsable conmigo y con mi trabajo”.

Al finalizar, Christian Cueva manifestó desconocer cualquier asunto extradeportivo: “La verdad de esos temas ya no hablo. No digo que soy un santo, no lo fui, nadie es. Si tengo que mejorar en algo, lo haré. Mi cabeza está en Cienciano, mi profesión, mis hijos, mis padres y sobre todo en Dios”.

