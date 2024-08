Otro megaproyecto minero a la vista: La Granja, de US$2.400 millones, ya puede definir su cronograma de inicio

La mina La Granja, ubicada en Cajamarca, contempla una inversión de US$2.400 millones, según el Minem. - Crédito First Quantum

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció que el megaproyecto minero La Granja, ubicado en la región de Cajamarca, está en condiciones de definir su cronograma de inicio de obras, luego de que el Gobierno peruano garantizara la promoción de las inversiones en el sector mediante un espaldarazo a Tía María, ubicada en Arequipa.

En entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, señaló que la operación cuprífera de Rio Tinto y First Quantum, que hasta fines del año pasado estudiaba sacar su mineral de cobre por el puerto de Eten (Lambayeque), tiene todas las garantías para oficializar su fecha de lanzamiento en el Perú.

“¿Por qué se mencionó Michiquillay? Porque al avanzar Tía María, que es de la misma empresa, se impulsarán otros proyectos, como La Granja, que está mucho más cerca. La Granja ya está en posición para definir cuándo puede empezar”, aseguró el titular del Minem. Rio Tinto ha operado el proyecto desde 2006.

El ingreso de Mucho al Gobierno peruano como titular del sector extractivo ha supuesto un realiento para la cartera minera en el Perú, que ocupa más de US$54.500 millones. Prueba de ello, es que la mexicana Southern Cooper reinició los trabajos de Tía María el pasado 1 de julio, con una inversión esperada de US$1.400 millones.

Precisamente, el viceministro de Minas, Henry Luna, había anticipado semanas atrás -también para el IIMP- que el otro gran proyecto de Southern Cooper en Perú, Michiquillay (Cajamarca), iniciaría su etapa de construcción hacia 2027. Está valorizado en US$2.500 millones.

“Estamos a la espera de que Tía María comience a construirse. Con ello, muchos otros proyectos también se pondrán en marcha”, continuó el funcionario.

Solo entre Tía María, Michiquillay y La Granja, el Minem anotaría el destrabe de más de US$6.300 millones, más del 10% de la cartera total de inversiones pendientes en minería. Sin embargo, también se habla de Magistral (Áncash), más pequeña y operada por Nexa Resources, que inyectaría otros US$493 millones de inversión en su mina de cobre.

“Como ministerio, facilitamos el proceso, les consultamos qué necesitan y cómo podemos ayudarlos, ya sea con permisos, consulta previa, y todo lo de más. Ese es nuestro trabajo”, resaltó el ministro.

Fotografía de archivo del ministro de Energía y Minas de Perú, Rómulo Mucho. EFE/ Paolo Aguilar

La Granja, proyecto emblemático de cobre para Cajamarca

La Granja, uno de los yacimientos de cobre más complejos de Perú, tiene el potencial de transformarse en una operación minera de gran escala. Este proyecto, en su etapa conceptual, podría producir 500.000 toneladas métricas finas (TMF) de cobre al año, según ha informado Rio Tinto. Con una inversión prevista de US$2.400 millones, el desarrollo de La Granja está avanzando significativamente.

Rio Tinto ha anunciado que La Granja dispone de un recurso mineral inferido de 4.320 millones de toneladas, con un notable potencial para su expansión. Este cálculo refuerza la evaluación optimista del yacimiento y su capacidad para aportar significativamente al sector minero peruano.

El proyecto cuenta actualmente con la aprobación de la Décimo Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-d), una etapa clave que permite seguir adelante con las fases de planificación y diseño. Esta aprobación es fundamental para asegurar que el proyecto cumpla con las normativas ambientales y mitigue los posibles impactos negativos.

El sitio minero se sitúa en Cajamarca, una región reconocida por su riqueza en minerales pero también por sus desafíos, tanto geológicos como sociales. La Granja, administrada por Rio Tinto, uno de los gigantes de la minería mundial, representa una inversión significativa y responde a la creciente demanda global de cobre, un metal esencial para la industria tecnológica y la transición energética hacia fuentes más sostenibles.

¿Quiénes operan La Granja?

La empresa canadiense First Quantum Minerals Ltd. adquirió en marzo del 2023 una participación del 55% en La Granja, mediante una transacción de US$105 millones. Esta adquisición permitió a First Quantum invertir US$546 millones adicionales en el financiamiento inicial, dedicando parte de estos fondos a culminar los estudios de viabilidad del proyecto, y destinando el resto a la construcción de la mina, en caso de que los resultados sean favorables.

La Granja es uno de los proyectos mineros más importantes de la región y representa una etapa crucial tanto para First Quantum como para su socio original, la transnacional Rio Tinto. Como parte del acuerdo, cuando se hayan agotado los US$546 millones, los gastos posteriores serán asumidos proporcionalmente por ambas empresas, en función de su nivel de participación.

El cobre es el principal metal de exportación del Perú. (Foto: Shutterstock)

Rio Tinto y First Quantum han puesto énfasis en la importancia de colaborar con las comunidades locales durante los próximos dos a tres años, periodo en el cual se llevarán a cabo dichos estudios de viabilidad. La relación con las comunidades es un aspecto fundamental para el avance del proyecto y está en sintonía con las mejores prácticas de responsabilidad social corporativa.

La transacción otorga a First Quantum una ventaja significativa en el sector minero global, posicionándola como un actor clave en uno de los depósitos de cobre más prometedores. Además, este movimiento estratégico refuerza su portafolio de activos y expande su presencia en América Latina, región conocida por su abundancia de recursos mineros.