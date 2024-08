Karla Tarazona se solidariza con Pamela López por denunciar a Christian Cueva: “En nuestro país falta justicia”

Karla Tarazona se solidariza con Pamela López por denunciar a Christian Cueva por violencia familiar | Radio Panamericana

Karla Tarazona ha expresado su firme apoyo a Pamela López quien ha denunciado a Christian Cueva por maltrato físico y psicológico. A través de una declaración en Radio Panamericana, la conductora de ‘Préndete’ no solo expresó su solidaridad con la todavía esposa del futbolista, sino que también llamó la atención sobre la gravedad de la situación que enfrentan muchas mujeres en el país.

“No podemos ser ajenos a la noticia de Christian Cueva, quien ha sido acusado por su esposa por maltrato físico y psicológico. Lamentamos profundamente la situación por la que atraviesa Pamela López y expresamos solidaridad no solo con ella, sino con cuantas mujeres y hombres sean víctimas de violencia”, manifestó la presentadora de Panamericana TV, siendo respaldada por su compañero Luigi Carbajal.

Karla Tarazona subrayó la importancia de denunciar estos casos, haciendo un llamado a todas las personas que están viviendo situaciones similares a no guardar silencio. “Instamos a las personas que están pasando por este tipo de procesos a denunciar. Lamentablemente, vivimos en un país donde se tiene que mostrar un video, donde te estén pegando, para que recién se tomen cartas en el asunto,” agregó.

Pamela López ha denunciado a Christian Cueva por violencia familiar. Según la mujer, el futbolista la ha maltratado en los 12 años de relación sentimental. (Carlos Diaz/Infobae Perú)

También abordó la cuestión del estigma que enfrentan las víctimas de violencia, destacando que el miedo y la vergüenza suelen ser barreras para que las personas denuncien. “Dejemos de pensar que las personas que son agredidas son las culpables de esta situación, no permitamos más abuso. Ahora muchos se preguntan por qué habla después de tantos años. Es porque cada persona tiene su proceso, la parte emocional es complicada y eso solo lo entenderán personas que han atravesado una situación así.”

Finalmente, la expareja de Christian Domínguez instó a la sociedad a buscar un cambio en la manera de enfrentar la violencia familiar y expresó su esperanza de que el caso de Pamela López sirva como un catalizador para una mayor conciencia y justicia en estos temas. “Ya vivimos en otros tiempos, busquemos el cambio,” concluyó.

Pamela López acusa a Christian Cueva de haberla agredido tanto física como psicológicamente. Captura/América Hoy

Las acusaciones de Pamela López

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, se presentó en el programa ‘América Hoy’ para anunciar que ha presentado una denuncia contra el futbolista por violencia familiar. Según su testimonio, este año ha sido víctima de dos incidentes violentos y reveló que en el pasado también sufrió agresiones físicas y psicológicas por parte de su pareja.

La mujer relató que el primer episodio de violencia ocurrió en la madrugada del 1 de febrero, después de descubrir que el deportista se había comunicado vía WhatsApp con la cantante de cumbia Pamela Franco. Al confrontarlo sobre su relación sentimental, Christian Cueva—aparentemente bajo la influencia del alcohol— reaccionó con furia.

“Encontré cosas y ante mi reclamo, él ejerció violencia sobre mí. Me estaba asfixiando, me tapaba la boca y la nariz, me ahorcaba del cuello”, señaló entre lágrimas.

Pamela López presenta pruebas de las agresiones sufridas a manos de Christian Cueva. Captura/América Hoy

También mencionó que Christian Cueva la agredió físicamente por segunda vez, un incidente que tuvo lugar el día de su cumpleaños. “Estábamos en una discoteca,” comentó la influencer, sin entrar en más detalles, aunque subrayó que su entorno conocía de estas agresiones. “Era un secreto a voces, pero nadie se atrevía a decir nada.”

Según Pamela López, durante los casi trece años de relación, Christian Cueva la maltrató física y psicológicamente en múltiples ocasiones, a menudo frente a los tres hijos que tienen en común. “Eran bofetadas, jalones de cabello, empujones. Siempre profería insultos y luego se mostraba arrepentido,” señaló.

Este lunes 19 de agosto, la aún esposa del futbolista anunció que acaba de denunciar al padre de sus hijos por violencia familiar, mostró las imágenes en conferencia de prensa. (Carlos Diaz/Infobae Perú)

¿Eres víctima de violencia?

Si eres víctima de violencia contra la mujer o miembros de tu familia, puedes comunicarte de manera completamente gratuita con la Línea 100, que ofrece información, orientación, consejería y apoyo emocional en quechua, aimara y castellano para quienes lo necesiten, las 24 horas del día, todos los días de la semana.

También puedes acudir a uno de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que brindan atención integral y multidisciplinaria a sobrevivientes. Estos centros ofrecen asesoría legal, apoyo emocional y asistencia social en todo el país. Están disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m., y aquellos ubicados en comisarías operan las 24 horas del día. Para más detalles, puedes comunicarte al (01) 419 7260.

Asimismo, el Servicio de Atención Urgente (SAU) ofrece asistencia inmediata a víctimas de violencia de género, ayudando en el acceso a la justicia, la protección y la recuperación.

Finalmente, si te encuentras en una situación de riesgo o violencia en una relación de pareja, puedes obtener información y orientación psicológica para ti o para quienes lo necesiten a través del Chat 100, disponible en el siguiente enlace.