Ordenan captura de Arturo Fernández: el suspendido alcalde de Trujillo fue declarado reo contumaz por su comportamiento

Ordenan captura de Arturo Fernández: el polémico y suspendido alcalde de Trujillo fue declarado reo contumaz

El exalcalde de Trujillo, César Arturo Fernández Bazán, continúa en las portadas, pese a estar suspendido de su cargo por ser condenado en segunda instancia por el delito de difamación agravada. Esta vez, el Poder Judicial lo declaró reo contumaz y ordenó su captura inmediata a la exautoridad edil.

La jueza Ingrid Pajares Acosta, titular del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de La Libertad, tomó esta decisión por el comportamiento durante la audiencia. Fernández Bazán no asistió a la audiencia programada para enfrentar una querella presentada por el exdirector del Proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamarra.

La exautoridad ingresó a la sesión virtual, pero luego de algunos minutos abandonó la sala. De esta manera, la jueza tomó en cuenta su actitud y decidió ordenar a la Policía Nacional del Perú (PNP) su detención para garantizar su comparecencia a grado o fuerza.

Mario Reyna encabezó la lista de regidores de la plancha de Arturo Fernández - Crédito: Andina

Fernández ha acumulado más de 20 actos dilatorios en el actual proceso, entre los que se incluyen la recusación de la jueza asignada, la solicitud de cambio de sede judicial debido a la supuesta falta de garantías, y constantes excusas de problemas de salud avaladas por certificados médicos que podrían ser considerados “falsos”.

No obstante, no ha sido el único en ausentarse en las diligencias, debido a que su abogado también no asistió en sesiones claves.

A través de las redes sociales, se ha difundido fotografías de Fernández disfrutando de las celebraciones de las fiestas por el aniversario de Huamachuco. En el clip aparece bailando las danzas típicas de la localidad.

Asimismo, se le visualiza participar de una pelea de gallos, lo cual provocó indignación en la comunidad y levantó más suspicacias sobre sus argumentos de problemas de salud para ausentarse de las audiencias.

Denunciante pide celeridad en caso

Por su parte, Morales que la suspendida autoridad ha buscado dilatar el proceso hasta en 30 oportunidades. Asimismo, señaló que de este modo ha querido alargar más las diligencias desde el 2021.

Ordenan captura de Arturo Fernández por desacato| Andina

“No tiene nada que ver con la política de ahora. Es un proceso que inició en el 2021 y lo que han querido es alargar para pasar a la etapa de prescripción y ahí nos quedamos”, agregó.

Además, señaló que han tenido diversas estrategias para que finalmente la audiencia sea suspendida. En algunas oportunidades solo iba su abogado o él, mientras presentaba descansos médicos.

Ratifican suspensión

Hace un mes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) denegó la solicitud del suspendido alcalde para retomar sus funciones. Según la resolución 0197-2024, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el JNE ratificó su decisión inicial, determinando que la suspensión del alcalde, dispuesta por el Concejo Municipal el 9 de enero de 2023, se mantendrá vigente hasta enero de 2025.

El JNE argumenta que Arturo Fernández tiene una sentencia en segunda instancia en su contra y que la rehabilitación tras el cumplimiento no impacta en otros ámbitos normativos, como el electoral. La resolución hace hincapié en que la causa de suspensión no se fundamenta en el cumplimiento o incumplimiento de la pena, sino en el hecho mismo de la imposición de la sentencia en segunda instancia.

Por lo tanto, el tribunal subraya que considerar la imposición de la sentencia es crucial para evitar que autoridades municipales condenadas por delitos dolosos puedan dilatar u obstaculizar el procedimiento de suspensión.

La exautoridad también fue criticado por sus constantes faltas de respeto a las periodistas en conferencia de prensa. A pesar de ello, no salió a pedir disculpas ni a pronunciarse por el lamentable hecho. Al mismo tiempo, protagonizó otras escenas lamentables en discusión con su regidor.