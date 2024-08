Nicola Porcella durmió en el piso y vendió pollos en México, antes de alcanzar el éxito con ‘La Casa de los Famosos’

El recordado integrante de ‘Esto es Guerra’ no la tuvo fácil en el país azteca, pero logró consolidarse en el reality de convivencia | TikTok

Nicola Porcella ganó gran popularidad internacional con su participación en el programa ‘La Casa de los Famosos’ reality de convivencia en el que se consagró con el segundo lugar, siendo superado solo por Wendy Guevara. Aunque, él considera que era un desconocido para este público, con el paso de las semanas se robó el corazón de los fanáticos de este programa y se convirtió en favorito a llevarse el triunfo.

Sin embargo, lograr ese reconocimiento y consolidarse como uno de los más famosos en un país que no es el suyo, definitivamente ha sido un trabajo de largo aliento. Es así que, recientemente, Nicola Porcella concedió una entrevista a Mathías Brivio en donde habló de sus inicios en México.

En la charla, el capitán histórico de las Cobras de Esto es Guerra contó que pisó México en el 2020, cuando Magda Rodríguez le hizo la primera oferta. “Llegue en el 2020, Andrea y Magda Rodríguez me traen. Llegué porque no tenía chamba. Le mandé un mensaje a Magda que quería conocerme y ella dijo que me quería acá”, comentó en un inicio.

Al llegar al país azteca descubrió que el sueldo que le ofrecían no iba a poder costear todos los gastos que tenía en aquel entonces, pero decidió seguir su corazón y arriesgarse. “Yo, imaginándome que como era televisa me iban a ofrecer un sueldo (alto). No me alcanzaba ni para pagar el departamento de Perú. Vine por un sueldo súper bajo”, explicó sobre sus inicios.

Relató que en el primer tiempo en México compartía vivienda o hasta vivía en la casa de un manager, durmiendo con un colchón en el piso, porque no le alcanzaba el dinero para algo mejor.

“Estuve tres años endeudándome para quedarme. Primero vivía en un edificio, en un departamento con 4 personas que me ayudaban. Después me fui a vivir con el manager de un grupo de los Picus que la otra vez se acordaba y me decía: te acuerdas cuando dormías en un colchón en mi casa y no tenías para pagar la tarima”, comenta nostálgico sobre sus inicios.

Aunque pasó por otros realities, el destino lo trajo nuevamente al Perú. En el 2023, Nicola Porcella nuevamente trabajaba en los medios, siendo locutor de radio, aunque poco a poco estaba dejando atrás los escándalos, una llamada cambiaría su destino y lo llamaría, una vez más, a México.

Dejó todo por La Casa de los Famosos México

Cuando estaba, aparentemente, consolidado, Nicola Porcella recibe la llamada que le pide volver a México para ser parte de ‘La Casa de los Famosos’. Aunque la oferta parecía ser tentadora, Nicola quería quedarse en Perú porque consideraba que era la oportunidad para limpiar su nombre y volver a empezar. Sin embargo, su madre le pidió que vuelva al país que le dio oportunidades cuando todo estaba muy mal.

“Mi mamá me dijo que me vaya porque Televisa me había dado trabajo siempre, es algo grande y llegué a ‘La Casa de los Famosos’”, contó sobre esta nueva etapa de su vida.

Es así que decidió revelar cómo fue que recibió esta llamada. Al contar su experiencia, Nicola también confesó que una de las formas en las que percibía ingresos fue vendiendo pollos a los restaurantes, pues tenía muchas cuentas por pagar y no se quedaba de brazos cruzados.

“Me estaba yendo a un camal con un amigo mío, a un camal de pollos para vender pollos a todos los restaurantes. Dije que es un buen negocio y comencé y me junté con un restaurante y seguí juntándome. Estaba en el auto esperando a la señora del camal. Ahí me dicen que querían que esté en ‘La Casa de los Famosos’ y me dijeron cuanto me iban a pagar y para mí era un buen sueldo”, mencionó. Lo que queda, es historia, su permanencia en la casa se alargó hasta la última fecha y se convirtió en el ‘Novio de México’.