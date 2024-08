Nicola Porcella molesto por la revelación del precio de su auto deportivo: “Trabajé mucho, no fue regalado”

Agustín Fernández revela cuánto pagó Nicola Porcella por su lujoso auto | TikTok/dayanechrissel

Nicola Porcella expresó su descontento con Agustín Fernández por revelar detalles de su situación financiera en ‘La Casa de los Famosos México’. En uno de los episodios más recientes, el influencer argentino habló del lujoso carro que posee su mejor amigo. Esta divulgación no solo incomodó al ‘Novio de México’, sino que también generó controversia entre sus seguidores, quienes cuestionaron la veracidad y necesidad de exponer esa información tan personal.

Mientras conversaba con sus compañeros de ‘La Casa de los Famosos México’, Agustín aseguró que Nicola Porcella tenía en su poder un McLaren 650s, un automóvil deportivo diseñado y producido por el fabricante británico McLaren Automotive. Además, con una seña con sus manos, indicó que el peruano habría pagado por este vehículo un total de 4.5 millones de pesos, equivalentes a 900 mil soles.

“Tiene uno blanco, pero ahora un sponsor se lo patrocinó en verde metalizado”, afirmó para sorpresa de sus compañeros. Estas declaraciones rápidamente se volvieron virales en redes sociales, generando polémica, ya que Nicola Porcella ha manifestado en repetidas ocasiones su incomodidad con que se hable de sus bienes en televisión nacional, especialmente en un momento en que México enfrenta una preocupante ola de secuestros.

Nicola Porcella se mostró incómodo tras las declaraciones de su amigo Agustín Fernández, quien reveló detalles sobre el costo de su auto deportivo. Infobae Perú

Nicola Porcella desmiente a Agustín Fernández

Ante esto, Nicola Porcella no dudó en aclarar la situación a través de una transmisión en vivo, desmintiendo la cifra mencionada por su amigo argentino. “Mi auto no ha costado eso, se los juro. Sucede que a mí me debían un dinero y me pagaron con eso [con el auto]. Yo aumenté un poco, pero no costó esa cantidad. Trabajé mucho, no fue regalado”, explicó el modelo, quien se ha mostrado preocupado por la seguridad de su familia en México.

Porcella también aprovechó la ocasión para compartir que, actualmente, no tiene grandes sumas de dinero en sus cuentas, ya que decidió invertir en un terreno, el cual le costó una cantidad significativa. “Como dirían en Perú, ando más calato que pollo en mercado. Al final, todo es para mi familia”, señaló, haciendo referencia a que su principal motivación es el bienestar de sus seres queridos.

Nicola Porcella volvió a desmentir Agustín Fernández | TikTok

Su distanciamiento de Agustín Fernández

La amistad entre Nicola Porcella y Agustín Fernández se quebró cuando el influencer argentino reveló en ‘La Casa de los Famosos México’ que el modelo peruano supuestamente estaría ganando más de 90 mil soles mensuales a través de sus transmisiones en vivo en TikTok. Estas declaraciones causaron indignación entre los seguidores del actor, especialmente porque él había solicitado a los medios peruanos y mexicanos que no divulgaran información sobre su situación financiera.

Agustín Fernández expone las ganancias de Nicola Porcella en 'La Casa de los Famosos México' | Canal 5

En respuesta a los comentarios de su amigo, Nicola Porcella desmintió rápidamente la cifra mencionada. Aclaró que no participa en batallas en TikTok con la intención de aumentar sus ingresos, sino que su único objetivo es disfrutar del tiempo con sus seguidores de todo el mundo.

“Acaban de dar una cantidad de dinero que se supone yo gano en TikTok y la verdad es que yo no gano eso, no gano ni cerca de lo que han dicho, lo digo por cómo está el tema de la seguridad. Yo no me conecto mucho a TikTok, ustedes saben que mi trabajo es otro: la televisión. Yo me conecto a TikTok porque me divierto mucho, me gusta tener al grupo fuerte”, comentó el peruano, visiblemente frustrado por lo sucedido.

Nicola Porcella se mostró decepcionado tras la revelación de su amigo Agustín Fernández sobre sus supuestos ingresos en TikTok. Infobae Perú