La respuesta de Nicola Porcella a Agustín Fernández tras culparlo de no llevarle ropa a ‘La Casa de los Famosos’: “Nadie lo quiere vestir”

Agustín Fernández continúa causando polémica en La Casa de los Famosos México con sus comentarios. Después de hablar del exorbitante monto que ganaría Nicola Porcella, esta vez indicó que el peruano no ha cumplido con enviarle ropa al reality, tal como habían quedado.

“Quedamos en miércoles y domingo que me iban a mandar, y nada, ni un día. Ni miércoles, ni domingo, ni nunca, no apareció. Aparte, yo había hablado con tres diseñadores que me iban a mandar ropa por colaboración. Además, le pagué al style, que según lo que me mandaban él elegía si estaba bien o no”, fueron las palabras de Agustín, generando fastidio en sus demás compañeros, quienes le advirtieron que tenga cuidado con ello, porque “se la estaban haciendo”, dando a entender que se estaban quedando con su dinero o vestimenta.

En esta conversación, Agustín Fernández nombró al diseñador Kike Hernández, señalando que él iba a ser su asesor de imagen, pero hasta la fecha no ha cumplido.

Estas palabras generaron el enojo de Nicola Porcella, quien se pronunció a través de su canal de difusión y explicó que ningún diseñador quiere vestir al integrante de La Casa de los Famosos México, menos aún después de la controversia que viene generando en el reality de Televisa.

El exintegrante de Esto es Guerra, en Perú, resaltó que él se comprometió a hacer colaboraciones, pero aun así, ningún profesional quiere que Agustín luzca sus prendas. En otro momento, aseguró que lo que desea Fernández es que su club de fans le pague su outfit, como ya está acostumbrado.

“Tengo que dejar otro mensaje aquí porque ya vi lo que dijeron en La Casa... voy a arreglar el tema”, empezó notoriamente molesto. “Kike no quería vestir a Agustín, porque sí, a Agustín le pusieron tres diseñadores y él no quería pagar ninguno, me imagino que quería que sus fans lo paguen, como siempre”, continuó.

Nicola Porcella remarcó que nunca dejó solo a su amigo Agustín. Es por ello que abogó por él, pidiendo de favor al diseñador que vista al integrante de La Casa de los Famosos México, por la amistad que tienen.

“Yo le rogué a Kike (Hernández) que lo haga por mí, porque Agustín estaba desesperado en el último día, porque nadie lo quería vestir. Paso siguiente, ahora ningún diseñador quiere vestir a Agustín, lo hablamos con Kike, dije: ‘hay que llamar a este o a este’, les dije que hasta yo hacía colaboraciones, pero los diseñadores no querían que su nombre salga ahí”, relató Nicola Porcella, indicando que solo una marca aceptó el pedido.

“Lo vistió la marca Furor, pero Agustín no agarró los trajes que mandó su mánager”, señaló.

Nicola Porcella asegura que Agustín quiere todo gratis

Respecto a pago que menciona Agustín, Nicola Porcella cuenta que sí lo hizo. “Yo sí le pagué a Kike, si se le mandó la ropa. Agustín la ha usado en los momentos que no debió usarla, a Agustín le han quitado ropa, todo está pagado. Por enésima vez, yo no tengo nada que ver en ese tema, y quien se está comiendo todo, porque me hizo el favor a mí, porque él no lo quería vestir a Agustín, es Kike. Porque cuando Kike le dijo a Agustín: ‘es mi chamba, te cobro tanto’, Agustín le dijo: ‘no, no. Yo me consigo a alguien por colaboración’. El último día, como nadie quiso, ser Style, más no diseñador, Agustín me dijo: ‘ok, págale’, y yo le tuve que pagar. Así fueron las cosas”, relató.

El amigo de Wendy Guevara señaló que ha cumplido con ser un buen amigo y apoyar a Kike Fernández, pero la gente no trabaja de forma gratuita. Además, pese a que intentó, los diseñadores no quieren vestir a Agustín.

“Sus fans le habrán dicho, ‘no tranquilo, van a querer trabajar gratis para ti’. No es así. La gente necesita trabajar. Kike no va a hacer el trabajo gratis, yo le pago a Kike siendo amigo mío. Y bueno, estas cosas molestan porque estoy otra vez metido en cosas que no tengo nada que ver, que solo traté de ayudar. Hubiera dejado que todo siga igual”, concluyó Nicola, resaltando que en lugar de disfrutar los pasos que está dando como profesional, está viviendo momentos tensos por todo lo que se está diciendo en La Casa de los Famosos sobre él.

Finalmente, el actor y conductor peruano difundió el audio donde se le escucha pidiéndole al diseñador Kike Hernández que, por favor, vista a Agustín Fernández.

