La batalla legal que conocida diseñadora de modas perdió en Perú: los entretelones del intento de prohibir el uso de su apellido

Carolina Herrera, la icónica diseñadora venezolana y propietaria de una prestigiosa casa de moda que lleva su nombre, intentó prohibir el uso de su apellido en Perú mediante un documento enviado al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para distinguir su marca de la de una emprendedora local que también se apellidaba Herrera.

Según una resolución que data de agosto de 2023, pero hecha pública este miércoles por LP - Pasión por el Derecho, la empresa Carolina Herrera Ltd., reconocida por su diseñadora homónima, envió en noviembre de 2021 un documento para frenar el registro de la marca “La Jabonera by María Herrera”, propiedad de María Carolina Herrera Herrera, quien inició el procedimiento el mes anterior.

La empresaria peruana solicitó el registro de su marca para distintos productos de la clase 3 de la nomenclatura oficial, que incluye preparaciones para blanquear, jabones no medicinales y productos de perfumería. Sin embargo, Carolina Herrera Ltd., con sede en Estados Unidos, se opuso bajo el argumento de que es titular de registros de marcas en la misma clase, el signo solicitado era similar a sus marcas y se refiere a productos idénticos y sus marcas conforman una familia basada en el término “Herrera”.

Desde entonces, el emprendimiento peruano y la reconocida marca a nivel mundial se enfrascaron en un cruce de respuestas. Carolina Herrera Ltd. sostuvo que “Herrera” es un término distintivo y que apellidarse así no daba derecho a nadie para obtener un registro de marca con este nombre. Argumentó que la peruana confundía el derecho al uso de un apellido con el derecho de propiedad industrial, es decir, apellidarse Herrera no validaba comercializar productos bajo ese apellido.

Por su parte, María Carolina Herrera Herrera sostuvo que ambas marcas presentaban diferencias y que “Herrera” era un apellido común en Perú. Mencionó que una marca conformada por un apellido no impide que personas que lo compartan puedan utilizarlo para identificarse en el ámbito civil. Señaló también que la presencia de otras marcas con el término “Herrera” en la clase 25 de la nomenclatura oficial era irrelevante, ya que los signos analizados pertenecen a la clase 3. Añadió que conceder el derecho exclusivo sobre el apellido “Herrera” limitaría a múltiples personas la posibilidad de emplearlo para actividades económicas.

La emprendedora afirmó que no pretendía que su signo fuera similar a las marcas base de la oposición y que otorgar la exclusividad de uso del apellido a Carolina Herrera representaría un abuso de derecho. “Carolina Herrera busca excluir a otros empresarios del mercado al pretender prohibir el uso de su apellido con fines comerciales”, sostuvo. Como parte de su defensa, trajo a colación un caso similar ocurrido en Colombia, donde la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y registró la marca “Diana Herrera belleza en tu mirada”.

Alegó que este pronunciamiento colombiano debía considerarse en virtud del derecho andino, dado que Perú es parte de la Comunidad Andina de Naciones. Finalmente, enfatizó que muchas personas no podrían usar la palabra “Herrera” para realizar actividades económicas si Carolina Herrera tuviera el derecho exclusivo sobre su apellido, considerándolo irrazonable dada la cantidad de personas con ese apellido en Perú.

Resolución

Indecopi finalmente falló a favor de la emprendedora peruana y, tras un proceso de inscripción en dos instancias, resolvió que no existía riesgo de confusión entre ambas marcas, ya que sus signos no eran semejantes. Según Indecopi, la marca americana tenía como elemento característico el nombre completo “Carolina Herrera”, mientras que la marca peruana utilizaba “María Herrera”, lo cual hacía que se vieran y escucharan diferentes.

La resolución, firmada por Carmen Gavelán, entonces presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, concluyó que otorgar el derecho exclusivo sobre el apellido “Herrera” a Carolina Herrera habría limitado injustamente el uso de dicho apellido por otras personas en actividades comerciales.