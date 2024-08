Renzo Cipolla, esposo de Daniela Nuñez Dodero, rompe su silencio y respalda a influencer: “No es infidelidad”

Daniela Nuñez Dodero es captada con otro hombre en Colombia | Magaly TV La Firme

En medio de la creciente polémica que rodea a Daniela Nuñez Dodero, su esposo Renzo Cipolla ha emitido un comunicado en respuesta a los rumores y especulaciones que han circulado en redes sociales y medios de comunicación. El escándalo surgió a raíz de un video que muestra a la creadora del blog ‘The Velvet Secret’ en una discoteca en Colombia, aparentemente en una situación comprometedora con otro hombre, apenas un mes después de casarse.

En su comunicado, Renzo Cipolla expresó su malestar por las imágenes difundidas por Ric La Torre y enfatizó que su relación con Daniela Nuñez Dodero está basada en la lealtad. “Somos una pareja sólida. Nuestro matrimonio se basa en la confianza y el respeto mutuo. Al mismo tiempo, ambos somos los dueños de nuestras propias decisiones”, afirmó el fotógrafo de nacionalidad venezolana.

“No es que ella haga lo que quiere como se especula. Nosotros como pareja tenemos códigos, por eso lo que pasó no lo considero una infidelidad, pero a la vez eso no nos hace una relación abierta”, subrayó Cipolla, defendiendo la integridad y los valores de su esposa. Además, resaltó que este es el primer incidente de este tipo en sus casi 10 años de relación y que su confianza en la influencer sigue intacta.

Daniela Nuñez Dodero fue captada en una discoteca de Cartagena, Colombia, en actitud cercana con otro hombre, lo que desató rumores de infidelidad. Foto: Ric La Torre

Renzo Cipolla también hizo un llamado a la comunidad a no dejarse llevar por el “chisme sembrado por la farándula” y a prestar mayor atención a quienes buscan dividir y generar conflicto. “Me apena que tanta gente pueda creerle a una persona así, considerando que el programa que lo presenta es conocido por generar sensacionalismo”, agregó, en una aparente referencia al contenido compartido por La Torre.

Finalmente, el fotógrafo concluyó su mensaje destacando que, a pesar de la situación, él y Daniela Nuñez Dodero seguirán adelante en su matrimnio, aprendiendo de la experiencia y fortaleciendo su relación. “Tanto Daniela como yo vamos a aprender mucho de esto juntos, ya que la vida se trata de eso, pero siempre juntos tanto en las buenas como en las malas. Saludos y gracias por los que están ahí minuto a minuto dándonos fuerzas y apoyándonos”, sentenció.

Declaración pública de Renzo Cipolla en respuesta a las imágenes de Daniela Nuñez bailando con otro hombre.

¿Qué dijo Daniela Nuñez en su defensa?

Daniela Nuñez Dodero se pronunció públicamente tras las acusaciones de infidelidad derivadas de videos en los que se la ve en una discoteca en actitud cercana con otro hombre. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido aclaró que las imágenes fueron “captadas fuera de contexto” y que su esposo, Renzo Cipolla, ya estaba al tanto de lo ocurrido.

Daniela Nuñez Dodero se casó por civil con Renzo Cipolla en Cusco. Su boda fue ampliamente comentada en las redes sociales. Instagram/danielanunezdodero

“No se muestra cuando bailo con mis amigas toda la noche y con diferentes grupos de personas como es normal en una disco. Renzo y y yo ya hemos hablado, y estamos en la misma página. No sé que más decirles, solo que estoy apenada de cómo se percibe y lo puedan pensar, así siempre diga que no me importa lo que diga el resto, hoy siento lo contrario”, comentó en su canal de difusión de Instagram.

Frente a la confusión ocasionada por sus primeras declaraciones, la creadora de The Velvet Secret emitió un nuevo comunicado en el que precisó que su matrimonio con Renzo Cipolla está cimentado en acuerdos mutuos de confianza. En este sentido, explicó que bailar con otra persona no constituye una traición para ellos, destacando que cada pareja tiene sus propios códigos y límites en su relación.

El pronunciamiento oficial de Daniela Nuñez Dodero. Instagram/danielanunezdodero

¿Quién es Daniela Nuñez Dodero?

Daniela Nuñez Dodero es una reconocida influencer y diseñadora de moda peruana, que se ha destacado en el ámbito digital por su estilo distintivo y su visión creativa. Es muy popular en redes sociales por ser la creadora de The Velvet Secret, un blog de moda que ha atraído a miles de seguidores interesados en tendencias y recomendaciones de estilo.

Daniela Nuñez Dodero, reconocida influencer y diseñadora de moda peruana, creadora del exitoso blog The Velvet Secret.