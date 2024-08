Megaterremoto en Perú: las regiones que se verían afectadas si el epicentro es en Lima| Andina

Existe un silencio sísmico en la capital, Lima, desde el año 1746, por lo que no se ha descartado un movimiento telúrico de una magnitud superior a los 8 grados. Aunque no todas las regiones experimentan temblores con la misma frecuencia, ninguna está exenta de este reporte. Esta situación subraya la importancia de mantenerse preparados y participar de los simulacros.

En comunicación con Christian Choque, especialista de Gestión del Riesgo de Desastres del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), manifestó que cuatro provincias podrían verse más afectadas ante la eventualidad de un desastre natural.

“Actualmente, tenemos estudios del Instituto Geofísico del Perú que detallan que las costas de Lima, específicamente, en el mar del Callao, tenemos una zona de silencio sísmico que data desde 1746. Las regiones que podrían ser afectadas serían Áncash, Lima, Callao e Ica”, señaló a Infobae Perú.

El especialista precisó que al liberarse esta energía existe la posibilidad de un sismo de magnitud 8.8 y luego un tsunami que afectaría a las costas de las cuatro regiones mencionadas. Además, se podrían presentar otros tipos de fenómenos, como deslizamientos, derrumbes, caídas de rocas y licuefacción de suelos.

Sismo en Lima (Andina)

“Las zonas que son cercanas al litoral van a ser las más afectadas por estos fenómenos secundarios producto del sismo, que inicialmente va a desencadenar estos fenómenos que mencionábamos, el tema del tsunami y los movimientos en mar”, agregó.

¿Preparados para un sismo?

El Perú cuenta con un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), el cual involucra a los tres niveles de gobierno. No obstante, el vocero de Indeci precisa que no es suficiente este equipo si no existe la participación continua de la población.

De esta manera, hace un llamado a las personas a ser conscientes y prepararse para enfrentar la situación adversa que podría surgir en cualquier momento. Es crucial que cada comunidad desarrolle estrategias propias para manejar eficazmente los desafíos que puedan presentarse.

El especialista del organismo adscrito del Ministerio de Defensa manifiesta que mantienen una coordinación con los gobiernos locales. Precisamente, se mantiene comunicación con las Oficinas de Gestión de Riesgo para capacitarlos de manera constante, así como también cuando ocurra un cambio de autoridad.

“En el marco de las competencias de la gestión reactiva se brinda información respecto a cómo responder ante una situación de emergencia como producto de un sismo. Se pueden generar incendios, hay muchas zonas vulnerables en Lima, por ejemplo, en las partes altas se generan caídas de rocas”, añade.

Choque sostiene que, si bien se centran en el sismo en sí, es crucial que se consideren también sus posibles consecuencias. En el caso de la liberación en Lima, podría ocurrir deslizamientos en la Costa Verde, así como también incendios en los edificios y viviendas debido a fugas de gas u otros factores.

En cambio, en Áncash, ya se ha implementado un sistema de alerta temprana que debe ser constantemente practicado y actualizado para enfrentar posibles riesgos tras el terremoto de 1970 que desapareció la ciudad de Yungay. Sin embargo, una de las debilidades es la rotación de los funcionarios que obliga a que se realice una capacitación continua.

“Debemos reconocer que somos un país altamente sísmico y, por lo tanto, que los sismos no avisan.” No es como, por ejemplo, las lluvias intensas o las heladas, que ya sabemos aproximadamente cuándo es la temporada. Entonces, ante esta situación, nosotros debemos también considerar cómo hemos identificado nuestra vivienda, cómo hemos construido nuestra vivienda, si realmente lo ha hecho una persona que conoce como un ingeniero civil, o si hemos utilizado materiales adecuados”, explicó.

Simulacro nacional se realizará este 15 de agosto de 2024| Andina

Esto debido a que el Colegio de Arquitectos advirtió que el 70 % de viviendas en Lima han sido construidas sin ningún tipo de informe técnico o asesoría técnica. Es decir, estuvieron lideradas por albañiles no certificados, por lo que es importante la evaluación del tipo de suelo de cada espacio.

Finalmente, invitó a la población a participar en el Simulacro Nacional Multipeligro este 15 de agosto a las 15:00 horas.