⁠Nicola Porcella debutó con aplausos y éxito en la obra ‘Aventurera’: su familia lo acompañó y su madre lució orgullosa de exchico reality

Nicola Porcella fue ovacionado en su debut en 'Aventurera'. (Foto: Captura de IG)

Desde sus primeras funciones, la obra ‘Aventurera’, producida por Juan Osorio, ha enfrentado críticas y ajustes significativos. Entre estos cambios, destaca la incorporación del carismático Nicola Porcella, cuya participación no solo ha incrementado la expectativa, sino que también ha generado comentarios positivos y una marcada conexión con Irina Baeva.

Nicola Porcella debutó en el escenario interpretando al personaje de ‘Pacomio’, logrando cautivar a la audiencia desde su primera aparición. Con presencia escénica y carisma, el actor peruano rápidamente se convirtió en el centro de atención del público asistente.

Los asistentes a cada función de ‘Aventurera’ han expresado su admiración por la actuación de Porcella. “Nicola tiene un futuro brillante en los escenarios”, comentó una espectadora emocionada, y la crítica especializada ha coincidido en elogiar su desempeño, apuntando que su participación ha revitalizado la obra, aportando una energía fresca.

Nicola Porcella volvió al teatro con 'Aventurera' y recibió la visita de su mamá y hermano. (Foto: Captura)

La química entre Porcella e Irina Baeva ha sido otro factor clave para el éxito de ‘Aventurera’. Cada función se llena de momentos electrizantes gracias a esta combinación dinámica, lo que ha elevado significativamente la calidad del espectáculo y ha asegurado un nuevo nivel de conexión con la audiencia.

El renombrado productor Juan Osorio ha expresado repetidos elogios hacia ambos actores, destacando particularmente la evolución de Baeva tras las críticas iniciales. Osorio comentó: “Hoy dio una función muy bonita, se nota este empeño que tiene”, refiriéndose a Baeva y su dedicación por mejorar continuamente cada presentación.

Osorio también hizo un llamado al público, alentándolos a no perderse esta renovada producción de ‘Aventurera’. “Ven a ver ‘Aventurera’, sino vienen a ver a Irina, vengan a ver a Nicola”, enfatizando la química y talento desplegado por los dos protagonistas como razones de peso para asistir al teatro.

Asimismo, Nicola Porcella se mostró emocionado en las redes sociales al señalar que su madre y hermano habían llegado desde Perú para brindarle todo su apoyo en este nuevo camino. Por este motivo, invitó a que sus seguidores sigan asistiendo a las funciones, indicando que se entregaría pósters con las firmas de los protagonistas de la obra.

Nicola Porcella aclara la verdad sobre sus exorbitantes ganancias en TikTok

Nicola Porcella ha estado en el centro de atención digital recientemente, a raíz de las sorprendentes declaraciones de uno de sus amigos más cercanos. Agustín Fernández, influencer argentino, afirmó que el modelo peruano estaría generando más de 90 mil soles mensuales con sus transmisiones en TikTok.

De acuerdo con Fernández, los ingresos de Porcella en la popular red social son extraordinarios. Sin embargo, esta declaración no pasó desapercibida y provocó una rápida reacción del mismo Nicola Porcella. A través de sus propias redes sociales, el modelo negó categóricamente las cifras mencionadas, subrayando que sus ganancias en TikTok no se acercan a la cantidad señalada.

“Acaban de dar una cantidad de dinero que se supone yo gano en TikTok y la verdad es que yo no gano eso, no gano ni cerca de lo que han dicho”, expresó Porcella en sus plataformas. Recalcó que su actividad en TikTok no tiene el fin de generar ingresos adicionales. “Quiero que sepan que no gano esa plata, por favor, más ahora lo digo por cómo está el tema de la seguridad”, añadió preocupándose por la percepción que puedan tener las personas acerca de su seguridad debido a información inexacta.

Además, Porcella señaló que su presencia en TikTok está motivada por el entretenimiento y la interacción con sus seguidores, y no por una estrategia de monetización. “Ustedes saben que mi trabajo es otro: la televisión. Yo me conecto a TikTok porque me divierto mucho, me gusta tener al grupo fuerte, me divierte, conectarme con mis MVPS porque gracias a ellas somos un grupo tremendo”, indicó, enfatizando el valor de la conexión con su audiencia.

La respuesta de Nicola Porcella a Agustín Fernández.