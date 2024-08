Chef del pastel de la boda de Melissa Paredes confirma que usó maqueta: "Fue el primer piso". (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. El chef repostero Alex Martínez, responsable de la elaboración de la imponente torta de bodas de Melissa Paredes y Anthony Aranda, rompió su silencio en una entrevista con Magaly TV La Firme para aclarar los rumores y comentarios que han circulado en torno al pastel de la ceremonia.

Ante las cámaras del programa, Martínez no solo desmintió categóricamente que la torta se haya roto, sino que también explicó por qué la base de la misma fue una maqueta. Desde su taller, A Cake Boutique, el pastelero dio la bienvenida al equipo de Magaly Medina con una actitud abierta y dispuesta a revelar todos los detalles de la torta que se ha convertido en tema de conversación.

“Hola, bienvenidos aquí a ‘A Cake Boutique’, Magaly. ¿Quieren probar maquetas? Bueno, pasen adelante. Bienvenidos al taller”, dijo con humor. Según el chef, explicó que la estructura del pastel, debido a su tamaño y diseño, requería de una base sólida para soportar el peso de los cuatro pisos superiores, que sí eran reales.

“Los cuatro de arriba sí fueron reales y el último grande de abajo sí fue maqueta. El de abajo para que soportara todo el peso”, detalló Alex Martínez, quien comentó que ese tipo de técnicas son comunes en la alta repostería, especialmente cuando se trata de tortas de matrimonio que deben mantenerse impecables durante largos periodos y bajo condiciones de transporte difíciles.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la explicación de por qué la torta fue transportada en la maletera del vehículo. Según el chef repostero, la carretera hacia Pachacamac, donde se celebró la boda de la modelo y el bailarín, presentaba tramos irregulares que dificultaron mantener el pastel en perfecto estado durante el traslado.

“Era una torta gigante que no puedes poner en cajitas. Para Pachacamac, claro, hay carreteras hasta cierto punto, donde todo va ‘acomodadito’, pero luego empieza la carretera. Y entonces todo se mueve y todo llega un poquito desacomodado”, explicó el chef, añadiendo que esto es algo normal en este tipo de situaciones y que, a pesar de ello, la torta llegó en buen estado al evento.

Ha logrado ser conocido

Martínez también aprovechó la oportunidad para hablar sobre su estilo único en la creación de tortas. “Yo tengo un estilo muy peculiar para hacer mis tortas, porque si me pongo a hacer las tortas típicas de la antigüedad, pues nunca voy a resaltar”, comentó, subrayando que su enfoque innovador y distintivo es lo que lo ha llevado a destacarse en el mundo de la repostería.

De hecho, considera que su creatividad y originalidad han sido claves para que su trabajo sea reconocido en espacios mediáticos como el show de Magaly Medina.

El repostero finalizó su intervención reiterando que, contrario a lo que se ha especulado, la torta no se rompió en ningún momento. Con una mezcla de orgullo y alivio, declaró: “Nunca se me rompió, yo, Magaly, no puedo creer. Digo... ¡Imagínate tú, con pleno raje!”, refiriéndose a la presión que sintió al ver su trabajo expuesto a la crítica pública.

Magaly Medina agradece al chef pastelero de la boda de Melissa Paredes

En un video compartido en sus redes sociales, se puede ver a Magaly Medina disfrutando de un macarrón mientras sostiene la torta enviada por Martínez. “Me encontraron comiendo este macarrón, está delicioso. ¿Saben quién me envió esta torta? Alex Martínez, el que le hizo la torta a Melissa Paredes”, comentó con entusiasmo.

Magaly también mencionó que evaluaría la torta junto a su equipo de producción para dar una opinión detallada. “Me lo ha mandado, estoy probando y esto está riquísimo, de verdad muy rico. (…) Vamos a probarlo, Alex, y te vamos a decir después qué opina toda la producción de ‘Magaly TV, la firme’”, agregó, mostrando su agradecimiento.

