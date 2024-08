Pensión para Alberto Fujimori: Alejandro Soto responde al presidente del Congreso sobre la aprobación del pago vitalicio

Pese a que Alejandro Soto, afirmó que su Mesa Directiva no trató ni aprobó ningún tema relacionado con el pago de la pensión del exmandatario, el nuevo titular del Congreso afirma que su predecesor “pudo haber tenido conocimiento” del trámite iniciado en abril. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El otorgamiento de la pensión vitalicia al exdictador Alberto Fujimori por parte del Congreso generó un enfrentamiento de declaraciones entre el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, y el actual titular del Poder Legislativo, Eduardo Salhuana.

En un intento por deslindarse de la responsabilidad política por facilitar que el exmandatario, sentenciado por delitos de corrupción y violaciones de derechos humanos, pueda acceder a un pago mensual superior a los 15 mil soles más beneficios adicionales, los dos parlamentarios dieron explicaciones contrarias sobre el proceso que siguió el pedido presentado por el exmandatario pese a que ambos pertenecen a la misma bancada: Alianza Para el Progreso.

El viernes 2 de agosto, el congresista Alejandro Soto, ya fuera del cargo de presidente del Congreso, publicó un mensaje en su cuenta oficial de X -antes Twitter- en la que deslindaba de la responsabilidad. “La mesa directiva anterior, bajo la presidencia del suscrito, Alejandro Soto Reyes, no ha tratado ni aprobado ninguna pensión ni beneficio alguno en favor de Alberto Fujimori”, sostuvo públicamente.

Debido a que en el mensaje difundido en redes sociales no queda claro si Soto, en su periodo como expresidente del Congreso, tuvo conocimiento sobre el proceso que seguía el pedido del expresidente Alberto Fujimori para recibir su pensión, Infobae Perú se contactó con el parlamentario de APP para conocer su opinión al respecto.

Alejandro Soto: “Una cosa es tener conocimiento de un pedido y otra muy distante es aprobarlo”

Según Soto, en conversación exclusiva con Infobae Perú, la solicitud del expresidente Fujimori para acceder a su pensión vitalicia era conocida por todos desde que el tema se hizo público durante el mes de abril del 2024. Sin embargo, aclaró que “Una cosa es tener conocimiento de un pedido y otra muy distante es aprobarlo. En mi gestión la Mesa Directiva no ha tratado ese tema ni ha aprobado ningún beneficio ni una pensión en favor del expresidente Fujimori”, afirmó.

“Lo que yo puedo decir con certeza es lo siguiente: Ingresado el pedido a las oficinas administrativas, estas emiten opiniones favorables. Eso es lo que se conoce, pero ese procedimiento administrativo debió ponerse en conocimiento de la Mesa Directiva. Nunca se puso en conocimiento de la Mesa Directiva (que yo presidía)”

Al ser consultado si su comentario sugiere que la responsabilidad política en este caso corresponde a la Mesa Directiva liderada por Eduardo Salhuana, Soto sostuvo que “esa documentación debe ir, si es que es necesario, a la Mesa Directiva para que tome una decisión. Así de simple. No veo cuál sea el problema. No responsabilizo a nadie, simplemente estoy señalando que en mi gestión no se ha aprobado ningún beneficio para Alberto Fujimori”

Además, Soto indicó que, durante su gestión, las oficinas administrativas del Congreso no hicieron llegar a la Mesa Directiva documentos con las opiniones favorables sobre el pedido de Alberto Fujimori para acceder a su pensión vitalicia.

“Las áreas administrativas tenían que elevar al presidente del Congreso (en ese entonces Alejandro Soto) el resultado de esas opiniones, y no existe ningún documento de las áreas de Recursos Humanos, ni del Área Legal, sobre que hay opiniones favorables y que hayan sido dirigidas a la presidencia... hasta que llegó esta gestión. Desconozco si al presidente (Eduardo Salhuana) le hicieron llegar o no esta información”, afirmó a Infobae Perú.

Soto: “No me informaron nada”

Según el congresista Soto, el pedido del expresidente Fujimori para que se le adjudiquen los más de 15 mil soles de su pensión vitalicia debió llegar a sus manos como presidente del Congreso. Sin embargo, las áreas administrativas no le hicieron llegar documentación alguna. No solo eso, sino que incluso aseguró que el congresista Waldemar Cerrón “puede dar fe de que ese tema no se ha visto en mesa ni se ha aprobado en mesa” durante su gestión.

El congresista de APP afirmó a Infobae Perú que “el área administrativa debió de darme cuenta de todo lo que ocurre en el Congreso, no solo del caso del señor Fujimori, sino de cualquier otra petición y del resultado de la misma. Parece que aprobaron, tomaron su decisión y comunicaron el resultado a los interesados de su petición, pero creo que, por orden jerárquico, debieron darme a conocer los resultados de esa petición, sea favorable o desfavorable”.

Infobae Perú intentó contactar con el congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) para corroborar la versión de Alejandro Soto, pues formó parte de la mesa directiva durante esa gestión y repitió ahora en la agrupación liderada por el congresista Salhuana. Sin embargo, no se obtuvo una respuesta de su parte.

El presidente del Congreso afirmó que, por plazos, es probable que el expresidente del Legislativo, Alejandro Soto, haya tenido conocimiento sobre el proceso. (Fuente: Canal N)

Eduardo Salhuana señala a Alejandro Soto: “pudo tener conocimiento”

En una entrevista con Canal N, el actual presidente del Congreso sostuvo que aunque es durante su gestión que se hizo oficial el otorgamiento de la pensión vitalicia al expresidente Fujimori, esta se inició varios meses antes -en abril-, durante la gestión de su predecesor, Alejandro Soto.

“El pedido del expresidente Alberto Fujimori fue ingresado a fines de abril. En mayo el presidente del Congreso de esa fecha (Alejandro Soto) lo deriva a instancias administrativas, y esta va a la oficina de asesoría legal, a la oficina de presupuesto, de finanzas para las opiniones técnicas y legales correspondientes, y si es que hay recursos para hacerlo efectivo. Estos tres informes llegan en junio y el 10 de julio el área administrativa notifica al señor Alberto Fujimori que su solicitud había sido declarada procedente por las instancias administrativas y a fines de ese mes se le hace el depósito correspondiente al mes de julio”, dijo Salhuana en conversación con Canal N.

Además, Salhuana indicó que, pese a que no consultó al expresidente del Congreso, Alejandro Soto, es posible que haya tenido conocimiento sobre este procedimiento.

“(...) En este caso concreto yo supongo porque no le he consultado a Alejandro Soto si ha tenido conocimiento, pero según las fechas y los plazos es evidente de que pudo tener conocimiento porque no solo es un acto administrativo, sino que tiene una repercusión política como la que estamos viendo en este momento”, indicó.

Bancadas se posicionan en contra de pensión vitalicia de Alberto Fujimori

Actualmente, el expresidente Fujimori ya recibió el pago de su pensión vitalicia correspondiente al mes de julio. Sin embargo, legisladores de izquierda firmaron un pedido de nulidad de la resolución que oficializa esta medida. Así lo dio a conocer la parlamentaria Sigrid Bazán mediante su cuenta de X.

La congresista comunicó que la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú suscribió esta medida porque aceptar otorgar una pensión para el exdictador va en contra la Constitución.

“Desde bancada rechazamos la pensión para el ex dictador. Por eso estamos presentando al Congreso un recurso de NULIDAD de la resolución que da pensión vitalicia al condenado por corrupción y homicidio: Alberto Fujimori Fujimori”, se lee en su tuit.