Christian Domínguez se presentará en fiesta patronal con Pamela Franco: “No es nada mediático”

Hace unos días, se dio a conocer que Pamela Franco y Christian Domínguez compartirían escenario en una fiesta patronal a realizarse en Huamachuco. La noticia llamó mucho la atención, pues además de volver a juntar a esta expareja, se expuso que Christian Cueva era parte del equipo de donaciones del evento.

La conductora Magaly Medina se refirió al tema y mencionó que todo era un show mediático para captar la atención del público. “Christian Domínguez ha firmado un contrato para presentarse en Huamachuco en unos días, pero ¿quién ha firmado para presentarse? Pamela Franco. ¿Y quién es el padrino de esta fiesta popular en Huamachuco? Nada más que Christian Cueva, que les ha donado los fuegos artificiales, en este festival que es el 14 de agosto”, indicó en su programa.

Al respecto, Christian Domínguez fue consultado. El cantante y líder de Gran Orquesta, señaló que sí está confirmada su presencia y compartirá escenario con su expareja. Comentó que antes no estaba muy bien enterado de esta situación, pero ya existió una coordinación previa que lo coloca en la lista de artistas que darán el show.

Christian Domínguez cantará en evento con Pamela Franco.

“Si confirmado (estaré en el evento). Cuando hablé no sabía los pormenores porque no veo la parte de los contratos, pero efectivamente si está todo coordinado, justamente lo que decía los horarios, no hay ningún problema, no se va a prestar a ninguna payasada mediática y todo lo demás”, mencionó en un inicio a ‘Todo se Filtra’.

Aclaró que no estarán juntos en el escenario y cada uno tendrá su momento. “Cada uno tiene su momento y su tiempo y no hay ningún problema de trabajar en el mismo lugar. No tengo problemas si ella es la mamá de mi hija”, mencionó en su descargo.

Por otro lado, se refirió a Karla Tarazona y comentó que desconoce si es que la conductora estará presente en este evento. Reveló que sí le ha llegado la propuesta, pero desconoce la decisión. “Karla no está en el evento. Tengo entendido que hasta el momento no está Karla, pero sabía que tenía una propuesta, no sé si la ha cerrado o no”, sentenció al respecto.

Afiche de concierto en Huamachuco. | Difusión

Christian Domínguez descarta volver con Karla Tarazona

Luego de que se hiciera público el beso entre Christian Domínguez y Karla Tarazona durante la celebración de cumpleaños del cumbiambero, el artista salió a hablar del tema. En un inicio, mencionó que esto no es ninguna reconciliación y que solo fue una reacción como parte de la emoción del momento.

“Ese día fue especial y la besé porque fue hermoso esas horas, pero no alcanza. Puede ser parte de la emoción que la haya abrazado, que se haya dejado besar en ese momento, que me haya correspondido los besos porque yo se los di”, comentó a ‘Amor y Fuego’.

Christian Domínguez aclara su relación con Karla Tarazona.

Tras ello, el exconductor de ‘América Hoy’ mencionó que no tiene intenciones de retomar su romance con Tarazona porque considera que no está en su mejor momento. Aclaro que teme a hacerle daño y prefiere cuidar el tipo de relación que ahora manejan y que va muy bien.

“Lo último que quisiera es hacerle daño otra vez, estoy en un proceso muy bonito, estoy muy tranquilo, enfocado trabajando, enfocado en mis hijos. En una relación espectacular con Karla”, señaló en su descargo.