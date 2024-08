Ana Paula Consorte celebró sus 32 años con fiesta y baile junto a Paolo Guerrero en Brasil: “A mi manera”

Ana Paula Consorte celebró sus 32 años con fiesta y baile junto a Paolo Guerrero en Brasil. (Captura: @anapaulaconsorte_)

El pasado 3 de agosto, Ana Paula Consorte celebró su cumpleaños número 32 en una emotiva fiesta realizada en la terraza de su casa en Río de Janeiro, Brasil. La bailarina brasileña documentó y compartió los momentos más especiales de la celebración en su cuenta de Instagram, destacando la participación de su pareja, el futbolista peruano Paolo Guerrero.

La fiesta, marcada por la música en vivo, reunió a familiares y amigos cercanos en una atmósfera íntima y festiva en la residencia que comparte con Guerrero. En el video que la modelo brasileña subió a sus redes sociales, se puede apreciar su elegancia mientras disfrutaba del evento rodeada de sus seres queridos.

Entre las diversas actividades, el pelotero se robó la atención al bailar junto a Ana Paula, una muestra de afecto que cautivó a los seguidores de la pareja. La música bailable dominó el escenario, con toques de música brasileña y reguetón que pusieron a todos a moverse. La atmósfera de la celebración fue divertida y alegre, al punto de que la influencer se dejó ver sin zapatos, una señal contundente de que la fiesta fue un éxito rotundo.

Ana Paula Consorte celebró sus 32 años con fiesta y baile junto a Paolo Guerrero en Brasil. (Captura: @anapaulaconsorte_)

La publicación de Consorte en Instagram recibió una avalancha de comentarios cariñosos y felicitaciones. “Felicidades, hermosa que Dios te bendiga siempre a ti y tu bella familia”, “Qué reeeeegia por Dios”, “Qué feliz se te ve Paula, muchas vibras para ti y tu hermosa familia” o “Bellísima Ana Paula”, fueron solo algunas de las muestras de afecto que llegaron a su cuenta.

“Que linda la verdad a ella la veo muy transparente, una buena mamá y transmite muy buenas energías”, “Ana Paula me hace recordar a mí cuando bailo y Paolo como mi esposo que ni se mueve, felicidades”, “Si la mamá de mis hijos se ve así de feliz y radiante, yo tampoco le quitaría la mirada de encima, ni tampoco el cuerpo, feliz cumpleaños mi bella Ana Paula”, agregaron otros cibernautas.

En paralelo, el mismo Paolo Guerrero no se quedó atrás y compartió su propio homenaje a la madre de sus dos últimos hijos en su cuenta de Instagram. Publicó tres fotografías, acompañadas de un mensaje lleno de cariño: “Feliz cumple mi amor. Te amo”, a lo que la bailarina respondió con otro “Te amo”.

Ana Paula Consorte celebró sus 32 años con fiesta y baile junto a Paolo Guerrero en Brasil. (Captura: @anapaulaconsorte_)

Magaly Medina y la vez que arremetió contra Paolo Guerrero por defensa de Ana Paula

Hace poco, la conductora Magaly Medina volvió a causar polémica en su programa ‘Magaly TV La Firme’ al lanzar fuertes críticas dirigidas a Paolo Guerrero por la defensa que su pareja, Ana Paula Consorte, ha estado realizando en su nombre. Con su característico tono irónico, la periodista insinuó que Guerrero siempre se escuda tras las faldas de alguien, haciendo referencia a su madre, Doña Peta, en ocasiones anteriores y ahora a Ana Paula.

“Ana Paula Consorte se ha constituido en la abogada defensora, vocera y relacionista pública de Paolo Guerrero, como si él no pudiera hablar”, comentó Medina. “Siempre se escuda tras las faldas de alguien, ¿no? La vez pasada fue de su mamá. Y ahora es de su, (como dijo Brunella), esposo, conviviente o como quieras llamarlo”, añadió la figura de ATV entre risas e ironía.

No contenta con sus comentarios sobre Guerrero y Consorte, Medina también se refirió a Brunella Horna, quien ha asumido el rol de vocera oficial del equipo de la Universidad César Vallejo (UCV). Medina se burló de la situación, sugiriendo que el club parece no tener presupuesto para contratar a un relacionista público. “Es la voz autorizada, la vocera, parece que no tienen plata para pagar un relacionista público, la ‘César Vallejo’, y ella es la que toma el mando en ese puesto y la que divulga las informaciones oficiales o pseudo oficiales”, mencionó la periodista.

Magaly Medina emitirá una nueva edición de su programa este 1 de agosto.