Magaly Medina ataca a Paolo Guerrero por defensa de Ana Paula Consorte: “Siempre se escuda tras las faldas de alguien”

En la emisión del 16 de julio de su programa ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina inició comentando la pugna entre Ana Paula Consorte y la modelo Brunella Horna por lo sucedido con Paolo Guerrero frente al club del congresista César Acuña. Como se recuerda, el pelotero no quiso enfrentarse con el equipo Alianza Lima.

Ante ello, Medina destacó cómo ambas mujeres han asumido roles de voceras en este conflicto por sus esposos, reflejando la tensión en torno a la situación contractual del futbolista con la Universidad César Vallejo (UCV). Para la periodista, la brasileña se ha transformado en la defensora, y relacionista pública de Paolo, actuando en su nombre como si el futbolista no pudiera hablar por sí mismo.

Magaly comentó con ironía que Guerrero parece siempre escudarse tras las faldas de alguien, refiriéndose a su madre ‘Doña Peta’ en ocasiones anteriores y ahora a Ana Paula. “Ana Paula Consorte se ha constituido en la abogada defensora, vocera y relacionista pública de Paolo Guerrero, como si él no pudiera hablar”, dijo en un inicio.

“Siempre se escuda tras las faldas de alguien, ¿no? La vez pasada fue de su mamá. Y ahora es de su, (como dijo Brunella), esposo, conviviente o como quieras llamarlo”, acotó la figura de ATV entre risas y con ironía.

Por otro lado, la comunicadora también se refirió a Brunella Horna, quien se ha erigido como la voz autorizada del equipo de la UCV, asumiendo el rol de vocera oficial. Esto llevó a Medina a burlarse, sugiriendo que el club parece no tener presupuesto para contratar a un relacionista público. “Es la voz autorizada, la vocera, parece que no tienen plata para pagar un relacionista público, la ‘César Vallejo’, y ella es la que toma el mando en ese puesto y la que divulga las informaciones oficiales o pseudo oficiales”, mencionó.

Como se sabe, Horna ha sido la encargada de divulgar informaciones oficiales o pseudo oficiales del equipo, lo que ha generado más fricciones entre ambas partes. Asimismo, Medina aprovechó para mencionar que el equipo de la UCV había emitido un comunicado reciente, que incluye detalles muy puntuales que desmienten las afirmaciones de Ana Paula Consorte en Instagram, quien ha estado difundiendo su propia versión de los hechos.

Paolo guerrero quiere rescindir de manera unilateral su contrato con club César Vallejo

“Este comunicado dice cosas muy puntuales que aclararía todas las sonseras que está escribiendo Ana Paula Consorte en su red social Instagram. Y lo que pasa que todo el mundo decía una cuestión y ella se empeñaba en decir otra. Pero acá está la verdad, este es digamos, es el Club César Vallejo que hace su descargo y le comunica a la opinión pública que si es cierto que José Paolo Guerrero ha pedido, ha comunicado a la directiva.”

Se le escucha decir a la comunicadora sobre el comunicado del club y efectivamente comunicó a la directiva su intención de rescindir unilateralmente su contrato, lo cual ha sido una fuente de especulaciones y contradicciones, pero que guardaría un elemento contractual importante.

Brunella Horna le dice a Paolo Guerrero: “Si quieres ir a Alianza Lima, paga la penalidad”

Hace poco, la empresaria Brunella Horna mencionó que es un secreto a voces que Paolo Guerrero quiere jugar por Alianza Lima, pero Richard Acuña no dará su brazo a torcer para dejarlo ir.

“Si es que él se quiere ir a otro equipo, ya sabemos que es Alianza Lima, no lo va a dar, no lo va a ceder, no va a pasar eso”, sentenció.

