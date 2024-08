Venezolanos que viven en Chincha piden que se retire estatua de Hugo Chávez colocada en 2013

Venezolanos en el departamento de Ica piden que se retire estatua de Hugo Chavez. (Foto: Tiempo de noticias Chincha)

Luego que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunciara a Nicolas Maduro como ganador de las elecciones presidenciales con un 51,2% de los votos frente al 44,2% de Edmundo González, y que la oposición denunciara fraude en los comicios, los ciudadanos venezolanos residentes en Perú rechazan la continuidad de la dictadura chavista, y han expresado su malestar por la falta de transparencia en los resultados.

En Chincha, provincia dentro del departamento de Ica, un gran grupo de migrantes venezolanos asentados hace años demandan a las autoridades locales que se retire un busto del fallecido expresidente Hugo Chávez, el cual fue instalado en 2013. La estatua se localiza en la urbanización Simón Bolívar, en el distrito de Chincha Alta. Según informó Caretas, los habitantes argumentan que el monumento es un recordatorio inadecuado en un momento políticamente tenso.

Euclides Sánchez, representante del gran grupo de ciudadanos venezolanos que viven en esta ciudad, en diálogo con RPP, dijo que presentarán un documento formal al alcalde provincial de Chincha para solicitar el retiro el busto en rechazo al régimen chavista.

“Pedimos retirar esa estatua porque consideramos que es como una apología al terrorismo, a una persona que ha hecho tanto daño, no solo en Venezuela, sino también en la región de los países andinos. Nosotros no queremos generar ningún tipo de molestias o polémica con los ciudadanos peruanos. Yo estoy agradecido con Perú, me siento peruano y quiero que ustedes me apoyen para poder regresar a mi país”, dijo el vocero al medio radial.

Residentes venezolanos en Perú exigen retirar monumento de Hugo Chávez

La colocación del monumento tuvo lugar en “reconocimiento” al dictador Hugo Chávez. Tras el devastador terremoto de 2007 que golpeó a Pisco, en Ica, el régimen chavista dispuso la construcción de 200 casas prefabricadas donadas a las familias afectadas por el desastre. Lucio Juárez, exalcalde provincial, dispuso la construcción de la estatua de metro de altura, y hecha de bronce en el asentamiento humano Simón Bolivar. Sin embargo, la influencia de Chávez en Perú no es vista con buenos ojos por todos los residentes, especialmente en un contexto donde la situación política venezolana sigue siendo motivo de controversia internacional.

Los venezolanos en Perú esperan las pruebas de la victoria de González Urrutia, pues denuncian fraude en los comicios de su país. Sánchez Montesino, excandidato a concejal por el Partido Copei, ha sido una de las voces más insistentes en este debate, y realiza un llamado a considerar las acusaciones de fraude electoral en Venezuela y sugiere que el busto debería ser retirado como una forma de protesta contra el régimen de Maduro. “Debe tomarse en cuenta las denuncias de fraude electoral”, señaló, añadiendo que la permanencia del monumento es inapropiada dado el contexto actual.

El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores abandonan la Corte Suprema después de hablar con la prensa en Caracas, Venezuela, el viernes 2 de agosto de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández)

El pasado domingo 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció la reelección de Nicolás Maduro. Este resultado, inmediatamente desconocido por la oposición venezolana y por un gran número de países en la comunidad internacional, ha amplificado el descontento de los venezolanos en el extranjero. En múltiples reportes y declaraciones difundidas los últimos días, se observa cómo esta situación ha generado protestas y manifestaciones en distintos lugares fuera de Venezuela, incluyendo Perú.

La relación de Hugo Chávez con la comunidad chinchana y sus contribuciones tras el terremoto del 2007 han sido en parte la razón por la cual existe resistencia a su monumento. Empero, la reacción reciente frente al busto representa una señal de solidaridad de los venezolanos en el extranjero con sus compatriotas dentro del país, quienes viven bajo un régimen que consideran ilegítimo y opresivo.