Pamela López se reunió con Marisol después que cantara con Christian Cueva: “Así es la toxicidad”, arremetió Magaly Medina

Magaly Medina criticó duramente a Pamela López por haberse reunido con Marisol justamente días después que la artista cantara con Christian Cueva, el padre de sus hijos. Para la conductora de TV, el estar donde su expareja estuvo es un comportamiento tóxico de parte de la madre de familia.

“Parece que no se conocían, es que el único que subía al escenario a cantar era Cueva. Pamela dijo que no le gustaba la cumbia, pero yo no sé por qué se fue a la fiesta de Marisol. Tal vez porque Marisol es cercana a Cueva, y a Pamela López siempre le gusta buscar algo por dónde conservar un vínculo con Cueva. Así es la toxicidad, no permite lo que los psicólogos aconsejan, comunicación cero, nada de llamadas, nada de verse, nada de nada”, indicó.

“Ella no hace caso, siempre quiere estar dentro del círculito que conoce al ex, bueno, todavía no es su ex”, acotó la periodista, quien no descarta que López vuelva a perdonar al padre de sus hijos pese a su mediática ruptura e infidelidades.

Pamela López llamó la atención por aparecer en la fiesta de cumpleaños de Marisol. A través de una publicación de Instagram, la cantante tuvo palabras halagadoras hacia ella. “Gracias por la sorpresa, me encantó conocerte. Una señora de los pies a la cabeza, bendiciones”, escribió la cumbiambera.

Consultada por Amor y Fuego sobre la situación que enfrentan Cueva y López, Marisol señaló que espera que pasen la página y se perdonen por sus hijos. Magaly Medina no tomó nada bien estas palabras.

La periodista le pidió a Marisol que sea consecuente con las canciones que interpreta, donde habla del empoderamiento tras una traición. “Más aún si Marisol pasó por episodios parecidos, ¿o es que ella perdonó por su familia o por sus hijos? Yo creo que está sola justamente porque se dio cuenta de lo traidores que habían sido los compañeros que ella había elegido”, señaló.

Magaly Medina cuestionó el deseo de Marisol. “Eso de que hay que retomar el hogar, que todo por la familia, hay que dar la vuelta a la página, nada. Hay que dar la vuelta a la página y cerrar e iniciar nuevo capítulo, pero solos o con otra persona. Al traidor hay que dejarlo fuera, a los mentirosos no hay que darle una nueva oportunidad”, resaltó.

La conductora señaló que espera que Marisol no le haya aconsejado a Pamela López durante su reunión de cumpleaños. “Ojalá no haya escuchado”, recalcó.

Christian Cueva negó reconciliación con Pamela López

Después que Pamela López publicara unas imágenes donde se le ve recibiendo rosas, los usuarios de las redes sociales expresaron su asombro y especularon que era Christian Cueva quien estaba detrás del perdón de la madre de sus hijos.

Molesto con la situación, el deportista usó las redes sociales para aclarar que no era él quien estaba enviando rosas a López. Además, con lisuras, pidió que no lo involucren más con la madre de sus hijos.

“Dejen de joder con tanto invento de mier**, por desgracia a la única persona que le llevo flores es a mi abuelo. Ahora dejen vivir la vida y no jo***”, escribió el futbolista notoriamente enojado.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó mucho la atención. Pamela Franco recibió unas rosas azules en plena conferencia de prensa. La cantante dejó entrever que el remitente sería el deportista. En este caso, el popular Aladino no desmintió esta especulación y dejó que la cantante siga jugando con estos rumores.

