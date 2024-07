Marisol espera que Christian Cueva retome su matrimonio, y arremete contra Pamela Franco: “La esposa es la esposa”

Marisol espera que Christian Cueva retome su matrimonio, y arremete contra Pamela Franco. (Captura: Amor y Fuego)

La destacada cantante de cumbia Marisol fue abordada recientemente por las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ debido a su cercanía con el futbolista Christian Cueva. Tras el fin de su relación con Pamela López, Cueva sorprendió a muchos al subir al escenario en Trujillo y cantar una canción de desamor.

En sus declaraciones, la cumbiambera dejó claro que, aunque no considera a Cueva un amigo cercano, existe una amistad basada en el respeto mutuo. “Sí, no es muy amigo, pero sí somos amigos. Ya hace tiempo atrás no hablamos mucho, pero me gustó verlo ese día, fue a mis dos shows. Y la verdad, yo agradecida por haber bajado él a cantar,” comentó la cantante.

Marisol también expresó su deseo de que Cueva pueda retomar su relación con la madre de sus hijos, destacando la importancia de la familia y el bienestar de sus hijos. “Que más quisiera es que retome su hogar, con su familia, por sus hijos, porque los hijos son los que sufren al final de todo esto. Que voltee la página, Dios quiera se dé y si no es así, pues bueno, para adelante, sin herir a nadie,” reflexionó.

La cantante compartió que, aunque no tuvieron tiempo de hablar en detalle durante su encuentro en Trujillo, siempre ha tratado de aconsejar a Cueva sobre la importancia de la familia y su carrera. Además, no dejó de enviar un mensaje que sus seguidores consideran fue un mensaje contundente para la expareja de Christian Domínguez.

“He tratado de aconsejarlo, siempre de conversar mucho acerca de la familia, del valor a la familia, de su carrera. Porque él es, sinceramente, para mí es una buena persona, pero lamentablemente a veces un poco inmaduro. Le deseo con todo mi corazón que vuelva a su hogar. Tener su familia hermosa junto con su esposa y sus hijos. No, mira, te juro que, escucha, yo no hablo de otra persona para evitar problemas. Lo único que puedo decir es que la esposa es la esposa. Siempre, y donde vaya va a caer parada”, añadió Marisol, esperando que Cueva encuentre la dirección correcta en su vida.

Finalmente, Marisol aprovechó la oportunidad para agradecer a sus fanáticos por su apoyo constante, tanto en Perú como en Europa, destacando el éxito de sus giras en el extranjero. “Quiero agradecer a mis fanáticos a través de aquí. Gracias por el apoyo y gracias a mi gente de Europa, que cada vez que he ido, toda mi gira en Europa ha sido un éxito total. Como siempre.”

Magaly Medina tilda a Christian Cueva de ‘cantante de cumbia frustrado

Hace poco, Magaly Medina comentó que, a pesar de la carrera deportiva de Cueva, parece que el pelotero tiene una pasión oculta por la cumbia. “Menos por su carrera deportiva y todo lo que se ha hablado de él este año, lo que se supo es que tenía una playlist que, además, nos lo contó Pamela López, su esposa. En su playlist, que ella descubrió, solo había canciones de Pamela Franco”, detalló Medina.

La periodista también hizo un comentario entre risas sobre la relación de Cueva con la música de cumbia: “Cada vez que se embriagaba, parece que ponía en YouTube la imagen de Pamela Franco cantando. Yo creo que Christian Cueva es un cantante de cumbia frustrado. Se sabe todas las canciones, desde siempre ha sido seguidor de Marisol, Armonía 10, y otros grupos de cumbia”, dijo irónicamente este 29 de julio.

Magaly Medina tilda a Christian Cueva de ‘cantante frustrado’. (Captura: Magaly TV La Firme)