La eliminación de Israel Dreyfus en ‘El Gran Chef Famosos’ desata críticas hacia Matilde León: “Es injusto”

Israel Dreyfus fue eliminado de 'El Gran Chef Famosos' | Latina TV

Israel Dreyfus fue el primer eliminado de la novena temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ tras presentar un pollo cordon bleu quemado a los miembros del jurado, un error imperdonable en la cocina. La expulsión del exchico reality ha generado una ola de reacciones entre los televidentes, quienes han expresado su indignación y frustración, particularmente hacia Matilde León.

Antes de abandonar la cocina, Israel Dreyfus expresó su gratitud por haber participado en la nueva entrega de ‘El Gran Chef Famosos’, aunque haya sido por un corto tiempo. “A veces las ganas no son suficientes. Le di todo lo que pude. Me voy contento, adquirí cierto conocimiento, sabiendo que hay gente que sí, pucha, tiene más trabas para la cocina y un proceso más tedioso para aprender”, aseguró.

Asimismo, el modelo dedicó un emotivo mensaje a su padre, fanático del programa culinario de Latina TV. “Conocerlos ha sido un lujo. Y mandarle saludos a mi viejito, que siempre los ve”, finalizó Dreyfus, no sin antes asegurar que seguirá practicando en casa para regresar con fuerza en caso se dé una ronda de repechaje. “Es un lazo que nos ha unido más, a él le apasiona la cocina”.

La eliminación de Israel Dreyfus generó una ola de críticas y comentarios en redes sociales. Latina TV

Críticas hacia Matilde León

La salida de Israel Dreyfus entristeció a muchos usuarios y desató una ola de críticas hacia Leslie Shaw y Matilde León, consideradas por muchos como las concursantes más débiles de la competencia. Desde el estreno de la temporada, ambas han sido objeto de cuestionamientos por sus habilidades culinarias. Mientras que la cantante ha sido criticada por su falta de compromiso, la actriz ha recibido comentarios negativos en redes sociales por su bajo desempeño.

Contra todo pronóstico, Matilde León fue salvada por los miembros del jurado y seguirá en 'El Gran Chef Famosos'. Latina TV

La eliminación de Dreyfus, querido por su participación en ‘Combate’, ha avivado el malestar del público, que dirigió sus ataques principalmente a Matilde León, concursante que pasó a la siguiente ronda pese a haber presentado su plato con mondadientes incluidos, algo que fue objeto de crítica por parte de Giacomo Bocchio.

“Participantes desaprobadas sin compromiso, burlándose de los jurados, no aceptan las sugerencias. Bajan la calidad del programa”, señaló un usuario en Twitter. Otros comentarios incluían: “No es justo, a Matilde le encontraron un mondadiente”, “Se pasaron, Israel debió salvarse, ¿cómo se va a salvar Matilde si toda su comida estaba con mondadientes y así la dejan pasar?”, y “Totalmente injusto, Matilde está muy perdida en la cocina, da mucho que pensar”.

Matilde León ha sido criticada por avanzar a la siguiente ronda a pesar de presentar un plato con mondadientes, lo que generó indignación entre los seguidores del programa.

Matilde León rompió en llanto

Luego de haber sido criticada por incluir mondadientes en sus platillos, Matilde León pidió perdón y rompió en llanto frente a los miembros del jurado. La actriz de 23 años explicó que padece de TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), una condición que le ha presentado dificultades en la competencia gastronómica.

“Me pongo así porque a mí me ha costado mucho hacer muchas cosas. Yo tengo déficit de atención, y los que tenemos esto saben que no somos como los otros niños que captamos… Por primera vez, si se han dado cuenta, nunca he completado mi plato, siempre me ha faltado un ingrediente. Ya el hecho que haya terminado este plato y no se vea terrible…”, expresó entre lágrimas la figura de ‘Papá en apuros’.

Matilde León se disculpa por sus errores en ‘El Gran Chef Famosos’ y revela que padece de TDAH

Giacomo Bocchio aplaudió la valentía de Matilde León, pero le aconsejó enfocarse más en la competencia y no centrarse en sus debilidades. “Déjalas atrás porque todos tenemos cosas con las que lidiar y con las que superar, todos”, manifestó el chef tacneño, conocido por ser uno de los jurados más estrictos del programa.

Al final del día, los tres jueces de ‘El Gran Chef Famosos’ determinaron que Matilde León debía ser salvada del concurso gastronómico. “Eres una alumna que se esfuerza, pero presenta fallas en el camino. Hoy lograste presentar el plato, pero cometiste errores”, le dijo Nelly Rossinelli sobre su platillo presentado, el cual le valió su paso a la siguiente etapa en el certamen.